Ein kurzer Blick auf den Sechs-Spieler-Koop-Modus von Warhammer 40.000: Rogue Trader

Owlcat Games hat die Wrapper zur Koop-Funktionalität von Warhammer 40.000: Rogue Trader veröffentlicht und erklärt, wie Sie und bis zu fünf andere Spieler sich zusammenschließen können, um durch die mehr als 100 Stunden gitterbasierten Kämpfe, heftigen religiösen Differenzen und Reuelosigkeiten des Games Workshop-Rollenspiels zu navigieren planetarische Kolonisierung.

Hier ist ein kurzer Überblick über die Funktionsweise des Multiplayers, entnommen aus dem neuesten Entwickler-Livestream, mit einigen zusätzlichen Gedanken von Polygon. Sie können zu jedem Zeitpunkt der Kampagne Freunde dazu einladen, sich Ihnen anzuschließen, indem Sie einen Code teilen und einen Speicherstand laden. Die anderen Spieler können mit diesem Spielstand im Einzelspielermodus weitermachen, anstatt in ihre Welten zurückgeworfen zu werden – eine schöne Abwechslung zum klassischen Hangover-Film-Koop-Erlebnis, bei dem man wieder in der Solo-Kampagnenwelt aufwacht und die gesamte Ausrüstung weg hat Keine Ahnung, was du tust.

Wenn Sie eine Koop-Sitzung starten, wird ein Spieler zum Lord Captain ernannt, dem Schurkenhändler des Titels, der für wichtige Story-Entscheidungen im Dialog verantwortlich ist, während die anderen als sein Gefolge einspringen und in der Lage sind, Antworten hervorzuheben, sie aber nicht auszuwählen . Als Lord Captain können Sie den anderen Spielern bestimmte Story-Charaktere zuweisen und gleichzeitig die Kontrolle über das Leerenschiff übernehmen, das Sie durch den Kosmos des Spiels befördert. Sie können einem Spieler auch die Kontrolle über mehrere Charaktere übertragen und im Wesentlichen zwei kleinere RPG-Gruppen nebeneinander aufstellen.

Im rundenbasierten Kampf sollten Sie sich gegenseitig den Rücken freihalten, da freundliches Feuer durchaus möglich ist. Tatsächlich kann es, wie wir aus dem Einzelspielermodus wissen, Zeiten geben, in denen einem keine andere Wahl bleibt, als wahllos zu schießen. Was ist hier und da ein kleiner AOE-Schaden unter treuen Untertanen des Kaisers?

Die wohl appetitlichste Möglichkeit im Koop-Modus ist der Weltraumkampf, bei dem jeder Spieler die Kontrolle über einen anderen Aspekt des Leerenschiffs übernimmt, einschließlich der Waffensysteme und Motoren – sicherlich die Grundlage für Missgeschicke im Stil von Sea of ​​Thieves. Das Leerenschiff verfügt über ein Inventar, auf das alle Spieler Zugriff haben, aber Sie können Ihre eigene Ausrüstung und Ihren Levelaufstieg separat verwalten.

Der Koop-Modus des Spiels für sechs Spieler ist eine Premiere für ein Owlcat-CRPG und scheint eine unterhaltsame Ergänzung zu einer imperialen Eskapade von überwältigendem Ausmaß zu sein. Mehr über die Kampagne könnt ihr in meiner aktuellen Vorschau zu Warhammer 40.000: Rogue Trader lesen.