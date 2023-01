Ein Kühlschrank zu weit? Nachhaltig leben in NYC, indem Sie Geräte ausstecken

Es gibt diejenigen, denen Recycling und Kompostierung nicht annähernd genug sind, die ihren jährlichen Abfall auf fast null reduziert, ihren Wäschetrockner aufgegeben oder das Fliegen aufgegeben haben und bereit sind, den nächsten Schritt zu tun, um die Grenzen eines nachhaltigen Lebens zu erkunden.

Für den in Manhattan lebenden Veganer Josh Spodek bedeutete das, auf einen Kühlschrank zu verzichten, den er als die größte Quelle des Stromverbrauchs in seiner Wohnung in Greenwich Village identifizierte.

Spodek begann mit der Entscheidung, verpackungsfrei zu werden, und ein kleiner Schritt führte zum anderen.

Jetzt lebt er praktisch netzfrei in einer Stadt, die in vielerlei Hinsicht der Inbegriff von Netzen ist.

„Es war ein Mentalitätswandel, gefolgt von kontinuierlicher Verbesserung“, sagt Spodek.

Zuerst zog er den Kühlschrank für drei Wintermonate aus und dann im nächsten Jahr für etwa sechs Monate – von November bis zum frühen Frühling –, wenn Lebensmittel im Allgemeinen etwa zwei Tage auf seiner Fensterbank aufbewahrten. Jetzt ist er seit über einem Jahr kühlschrankfrei.

Spodek steht an seiner Küchentheke, die mit einer Vielzahl von frischen Früchten gestapelt ist, als er sich darauf vorbereitet, seine Wohnung in Greenwich Village zu verlassen, wo er seinen Kühlschrank für ein nachhaltiges Leben aufgegeben hat. (Bebeto Matthews/The Associated Press)

Spodek weist schnell darauf hin, dass er nicht generell gegen Kühlung ist, es aber als unnötig ansieht, dass alle rund um die Uhr laufen müssen. In vielen Teilen der Welt seien Kühlschränke eine Seltenheit.

„Die Menschen in Manhattan lebten bis Mitte des 20. Jahrhunderts ohne Kühlung“, sagt er, „also ist es eindeutig machbar.“

Sicherheits-Bedenken

Kritiker weisen schnell darauf hin, dass dieses Experiment nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.

„Das Leben von Menschen kann gefährdet sein, wenn bestimmte Lebensmittel verderben. Bestimmte Milchprodukte verderben sehr leicht und schnell, wenn man nicht aufpasst“, sagt Frank Talty, Gründer und Präsident des in New York ansässigen Refrigeration Institute, das Studenten dazu ausbildet Installation und Wartung von Kühlschränken und Klimaanlagen.

Als er seinen Kühlschrank zum ersten Mal vom Strom trennte, sagt Spodek: „Ich war ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich eine Woche ohne ihn überleben könnte. Ich hatte nicht wirklich einen Plan, wie ich ohne ihn auskommen würde.

„Aber ich dachte, es würde mich nicht umbringen und ich könnte es jederzeit wieder anschließen.“

Skeptiker sagen, dass der tägliche Einkauf für viele keine Option ist

Veganer zu sein, ohne Fleisch oder Milchprodukte kühlen zu müssen, hilft sicherlich.

Skeptiker – und es gibt viele – weisen darauf hin, dass der Verzicht auf einen Kühlschrank fast tägliche Lebensmitteleinkäufe erfordert.

Für diejenigen mit großen Familien oder die zum Einkaufen fahren müssen, könnten häufigere Einkaufsfahrten die Energieeinsparungen zunichte machen. Ganz zu schweigen davon, dass die Unannehmlichkeiten für die meisten untragbar wären.

Außerdem bedeuten Verbesserungen an Kühlschränken im Laufe der Jahre, dass sie heute normalerweise weniger Strom verbrauchen als beispielsweise eine Heizung oder ein Warmwasserbereiter.

„Ein geringerer Energieverbrauch ist zwar immer lobenswert, aber die meisten Haushalte könnten mehr bewirken, indem sie auf effizientere Methoden zum Heizen und Kühlen ihres Hauses umsteigen, wie z. B. eine Wärmepumpe“, sagt Joe Vukovich, ein Befürworter der Energieeffizienz beim Natural Resources Defense Council .

Spodek bereitet frische Produkte für die Fermentation als Teil einer Ernährung vor, die einen nachhaltigen Lebensstil mit nahezu null Konsum unterstützt. Spodek kocht mit einem elektrischen Schnellkochtopf, der mit einem tragbaren Solarpanel und Akkupack betrieben wird. (Bebeto Matthews/The Associated Press)

Während Kühlschränke „in den 70er und 80er Jahren massiv ineffizient waren, hat sich ihre Energieeffizienz seitdem dramatisch erhöht“ und verbessert sich weiter, sagt er.

Viele Geschäfte recyceln auch alte Kühlschränke, und einige Versorgungsunternehmen bieten Anreize für die Ausmusterung älterer Modelle.

Auch eine andere Nutzung des Kühlschranks könne einen Unterschied machen, sagt Vukovich: Weniger oft die Tür zu öffnen, spart zum Beispiel Energie.

„Ich will nicht sagen, dass es keinen Raum für Verbesserungen gibt, aber die Geschichte umweltfreundlicherer Kühlschränke ist eine massive Erfolgsgeschichte“, sagt Vukovich.

Spodek stellt jedoch fest, dass Kühlschränke normalerweise ununterbrochen laufen: „Wenn jeder im Laufe des Jahres zum Beispiel zwei Wochen ohne Kühlschrank leben könnte, würde das außerordentlich viel Strom sparen.“

Und sie könnten etwas lernen.

Abgesehen von den Energieeinsparungen sagt Spodek, der als Coach für Führungskräfte arbeitet, als außerordentlicher Professor an der New York University Führung lehrt und Blogs und Podcasts über seine Erfahrungen schreibt, dass der Verzicht auf einen Kühlschrank seine Lebensqualität verbessert hat.

Frischeres, gesünderes Essen

Er kauft frische Produkte auf Bauernmärkten, erhält Kisten mit Produkten von einer landwirtschaftlichen Genossenschaft (CSA oder von der Gemeinschaft unterstützte Landwirtschaft), hält einen Vorrat an getrockneten Bohnen und Getreide und hat sich mit einigen Fermentationstechniken vertraut gemacht.

Er kocht mit einem elektrischen Schnellkochtopf und, sehr selten, einem Toaster, der sie mit einem tragbaren Solarpanel und einem Akkupack mit Strom versorgt. Da er in einer Stadtwohnung lebt, bedeutet das, dass er das Panel und den Akkupack ein paar Mal am Tag 11 Treppen hoch (und runter) auf das Dach seines Gebäudes schleppen muss.

Spodek arbeitet an seinem Laptop, der am 24. Januar von einem tragbaren Solarkit auf dem Dach seines Wohnhauses in Greenwich Village aufgeladen wird. (Bebeto Matthews/The Associated Press)

Es ist eine Übung, die er als „fast spirituell“ beschreibt. Wenn er die Treppe hinaufsteigt, denke er an Menschen auf der ganzen Welt, die ohne moderne Annehmlichkeiten leben.

„Dadurch lerne ich definitiv mehr über ihre Kulturen, als wenn ich nur eine Woche lang irgendwo hinfliege.“

Ohne Kühlschrank hat er auch gelernt, besser zu kochen und eine größere Auswahl an saisonalen Produkten zu verwenden.

„Im Winter sind es nur Rüben und Karotten und Kartoffeln und Zwiebeln, dazu getrocknete Bohnen und Körner. Mir wurde klar, dass Küche so abläuft. Man nimmt, was man hat, und lässt es schmecken“, sagt er. „Und jetzt muss ich nur noch essen, was ich kaufe, bevor es schlecht wird, oder es einlegen, damit es etwas länger hält.“

Andere Aspekte seiner Bemühungen, nachhaltiger zu leben: Spodek sagt, er habe den Müll seit 2019 nicht mehr rausgebracht. Das liegt daran, dass er sagt, dass er noch nicht genug nicht kompostierbaren, nicht recycelbaren Abfall produziert hat, um ihn zu füllen.

Er ist auch seit 2016 nicht mehr geflogen (seine Eltern wohnen in der Nähe).

Auch wenn es vielleicht nicht die Welt verändert, wenn eine Person etwas weniger Strom verbraucht, indem sie ihren Kühlschrank aussteckt, merkt Spodek an, dass, wie bei der Zero-Waste-Bewegung, „was ich tue, zählt“.

„Ein Beispiel für Millionen von Menschen zu geben, damit sie sehen, dass das überhaupt möglich ist? Das ist riesig.“