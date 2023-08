Illustrationen © 2023 Abhi Alwar

Für Ravi bedeutet Sommer Strandtage, lange Wanderungen, Paddle-Boarding und Eis. Es bedeutet, mit seiner Mutter, seinem Vater, zwei Onkeln, zwei Tanten, Thatha und Pati, und sechs Cousins ​​in ein großes Haus am Wasser zu gehen.

Ravi liebt die Sommerferien mit seiner Familie. Aber dieses Jahr macht er sich auch ein wenig Sorgen: Sein älterer Cousin Dhruv ist der einzige andere Junge. Und dieses Jahr ist Dhruv größer, seine Stimme ist tiefer und was wäre, wenn er all die Dinge vergessen hätte, die er und Ravi früher geteilt hatten? Mögen Sie ihre Lieblingseissorte (Banane)?

Sagt Rajani LaRocca Der Sommer ist für Cousins wurde durch Urlaube mit ihren eigenen 10 Cousins ​​in Indien inspiriert.

Cousins ​​sind so etwas wie Superstar-Verwandte. Weil sie Kinder sind, aber nicht deine Geschwister.

„Alle meine liebsten Sommererinnerungen drehten sich um meine Cousins“, sagt sie. „Cousins ​​sind so etwas wie Superstar-Verwandte. Denn sie sind Kinder, aber nicht deine Geschwister.“

LaRocca füllte das Buch mit universellen Details. Man sitzt viel herum und tut nichts Besonderes und es gibt jede Menge Essen.

„Wir verbringen unsere Tage mit Radfahren, Spielen, Lesen und Nickerchen“, schreibt LaRocca in dem Buch. „Wenn es regnet, bleiben wir drinnen und arbeiten an einem riesigen Puzzle aus winzigen Teilen.“

LaRocca und der Illustrator Abhi Alwar haben die Geschichte nicht gemeinsam erfunden, obwohl sie reden, als wären sie seit Jahren Freunde. Alwar sagt, als sie das Manuskript zum ersten Mal erhielt, habe sie sich sofort wie im Urlaub mit Ravi und seiner Familie gefühlt.

Bekannte Gesichter

Alwar wuchs in einer Familie mit zwei Einwanderern aus Südindien auf. Ihre „Cousins“ waren die anderen tamilischen Einwanderer, mit denen sie in den USA aufgewachsen war, sowie ihre Verwandten zu Hause. Viele ihrer Familienmitglieder erscheinen in ihren Illustrationen.

„In diesem Buch sind viele von mir und den Menschen, die ich kenne, vertreten“, sagt Alwar. „Ich dachte: ‚Ich hoffe, das ist in Ordnung!‘ „

Thatha im Buch? Alwars eigener Großvater, der sich vielleicht ein wenig darüber ärgerte, wie kurz sie ihn zog. Ihr Vater entdeckte sich in der Geschichte beim Gemüseschneiden. Ihr Bruder erkannte sich nicht als Ravi, aber er ist es definitiv.

„Mein Bruder sagte im Grunde: ‚Oh, wow, Abhi, ausnahmsweise bin ich nicht in deinem Sinne.‘ Und ich dachte: ‚Schau noch mal, du bist die Hauptfigur‘“, lacht Alwar.

Was sie selbst betrifft, gibt Alwar zu, dass sie eher introvertiert ist. In einer großen Familie aufzuwachsen, in der ständig Leute kamen und gingen, sei „eine Menge“, sagt sie. Sie zeichnete Ravis ältere Schwester Anita nach ihrem eigenen Bild.

„Sie ist diejenige, die Fotos macht und ein bisschen herrisch ist, so wie ältere Schwestern das sind“, sagt Alwar. Anita ist die Dokumentarfilmerin – nicht so sehr mitten im Geschehen, aber immer beobachtend.

„Ich habe es wirklich genossen, draußen zu sein und all diese Interaktionen zu beobachten“, sagt sie. Es gibt viele kleine Interaktionen und kleine Momente in den Illustrationen: Cousine Jaya füttert den Hund mit Eis. Thatha macht ein Nickerchen am Strand. Dhruv sitzt auf einem Puzzleteil. Die Polaroids, die Anita macht, zieren die Endseiten des Buches.

Sogar LaRocca kommt in dem Buch vor – sie und Alwar erscheinen als kleine Strichmännchen auf einem Segelboot auf einem Bild, das im Ferienhaus an der Wand hängt. Es ist sehr klein, aber man kann Alwars Brille und LaRoccas lockiges Haar sehen. Sie winken.

„Ich hoffe, wir sagen nicht ‚Mayday!‘“, sagt LaRocca.

„Nein, nein“, sagt Alwar. „Wir beginnen ein Abenteuer!“

„Sie wusste genau, wer diese Leute waren“

LaRocca sagt, man merkt, dass Alwar sich in diesem Buch von Menschen inspirieren ließ, die ihr wichtig waren.

„Ich denke, das ist der Grund, warum sie so charmant und liebenswert sind“, sagt LaRocca. Allerdings musste sie sich auch für die schiere Anzahl der Charaktere entschuldigen – 15! – in dieser Geschichte.

„Ich wusste nicht, was ich von einem Illustrator verlange“, lacht sie.

Aber Alwar nahm es gelassen und erstellte einen Stammbaum, um den Überblick über jede Person zu behalten. „Es war einfach so wichtig für alle zukünftigen Teile des Prozesses und die Erstellung dieser kleinen Tableaus dieses Urlaubs“, erklärt sie, „weil ich dachte: ‚Okay, jetzt sind sie am Strand. Wer will das?‘“ am Strand? Wer ist nicht gerne am Strand? Wer würde wahrscheinlich telefonieren? Wer isst wahrscheinlich gerade Snacks? Wer möchte nach Hause?'“

„Sie wusste genau, wer diese Leute waren“, fügt LaRocca hinzu.

Und Alwar ging bei ihrer Recherche noch einen Schritt weiter – sie erstellte online ein gemeinsames Album und bat ihre Familie und Freunde, Referenzfotos hinzuzufügen. Da Ravis Familie in einem Haus wohnt, das sowohl an einem See als auch am Meer liegt, nutzte Alwar Airbnb, um Standorte zu recherchieren und Orte und Häuser zu finden, die sie als Inspiration nutzen konnte. (Sie entschied, dass es in Maine sein könnte.)

Als es darum ging, das Buch tatsächlich zu illustrieren, wählte Alwar einen Cartoon-Stil mit leuchtenden Farben und einem ganz bestimmten Farbschema. Es gibt viel sonniges, fröhliches Gelb – Sandstrände, Spaghetti, Maiskolben und natürlich Bananeneis – ergänzt durch lila Strichzeichnungen. Das Ergebnis ist chaotisch – im positiven Sinne – die Illustrationen sind überfüllt und farbenfroh, auf jeder Seite sind jede Menge Menschen und es ist viel los.

„Es gab einfach viele Dinge, die ich nicht sagen musste“

Der Newbery-Ehrenpreisträger Rajani LaRocca hat bereits Kinderbücher geschrieben, unter anderem Ich werde gehen und zurückkommen, Wo sich drei Ozeane treffen Und Masala Chai, schnell und langsam sagt aber, dass sie nicht immer die Gelegenheit bekommt, mit Illustratoren zusammenzuarbeiten, die ihren Hintergrund teilen.

„Als ich das Buch schrieb, ging es mir ganz konkret um eine südindische tamilische Familie“, sagt LaRocca. „Ich muss sagen, als ich Abhis Arbeit sah, gab es einfach viele Dinge, die ich nicht sagen musste.“ Sie musste nicht erklären, wie alle Eltern an der Essenszubereitung beteiligt waren oder wie die Mischung aus südindischem und amerikanischem Essen schmeckte.

Alwar sagt, das sei sehr beabsichtigt gewesen. „Da ich als südindisches tamilisches Mädchen aufgewachsen bin, das auch Amerikanerin ist und im Mittleren Westen lebt, habe ich bewusst darauf geachtet, dass Details wie Bindis … Chai an einem regnerischen Tag zubereiten – sehr wichtig sind.“

Sowohl LaRocca als auch Alwar sind sich einig, ohne es vorher besprochen zu haben, dass Thatha und Pati natürlich immer auf Stühlen direkt neben dem Essen sitzen würden.

„Mir ist es wichtig, das zu veranschaulichen“, sagt Alwar. „Und ich hoffe, es ist wichtig für andere südindische tamilische Mädchen da draußen, die sich gerne in diesem Buch wiederfinden.“

Dieser Detaillierungsgrad, sagt LaRocca, weckt bei den Lesern eine Verbindung zur Geschichte. „Je spezifischer man ist, je mehr man den Leuten das Gefühl gibt, dass es sich um echte Menschen handelt, desto universeller wird es. Denn die Leute sagen: ‚Oh, das ist irgendwie wie ich!‘ Oder: „Ich kenne so jemanden.“ „

Eines Tages wechseln sich die Cousins ​​auf der Seilschaukel am See ab. Letztes Jahr hatte Ravi zu viel Angst – aber dieses Jahr versucht er es. Und da wird ihm das klar er ist auch erwachsen werden. Genau wie sein großer Cousin Dhruv. „Dhruv ist mein großer Cousin“, schreibt LaRocca. „Aber jetzt bin ich auch größer.“ In gewisser Weise ist es bittersüß.

„Ist es nicht lustig, dass man als Kind auch nostalgisch sein kann“, sagt LaRocca. „Das ist ein besonderer Moment im Leben eines Kindes, in dem es merkt, dass es auch größer wird und das bringt alle möglichen Emotionen mit sich.“

Laut LaRocca hofft sie, dass die Kinder aus diesem Buch die Botschaft mitnehmen, dass Familien wachsen und sich verändern, ebenso wie die Liebe, die sie teilen.

Manche Dinge müssen sich jedoch nicht ändern. Am Ende ist Ravi froh zu erfahren, dass Banane schließlich immer noch Dhruvs Lieblingseissorte ist.