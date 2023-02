Ein Kichern im Klirren (nd-aktuell.de)

Wegen seiner vielfältigen Aktivitäten wurde er auch der »Beckenbauer des deutschen Theaters« genannt: Flimm 2013 in Berlin Foto: dpa-Bildfunk

Wenn die Musik aufhört, ist die folgende blasse Erfahrung immer nur: Armut. Die Sprache konnte nichts ausgleichen, gar nichts. Reiner Ausdruck ist nur in der Musik möglich. Wortschöpfungen gehen nie ganz in Poesie über, Inhalt bleibt immer jenseits des Ausdrucks.

In Henry Purcells Oper »King Arthur« von 1691 lässt sich die Musik auf eine magische Begegnung mit der Sprache ein. Das Werk verbindet Komposition mit einem Schauspiel von John Dryden, und mit Nikolaus Harnoncourt als Dirigent und Jürgen Flimm als Regisseur kamen bei den Salzburger Festspielen 2004 zwei weitere hinzu, die bereits in mehreren gemeinsamen Produktionen erschienen sind, etwa von Strauss und Offenbach, als Lustduo der besonderen Art: Theater als Riesenspaß, als verträumte Rückkehr in den Sandkasten der Kulturindustriemüden, in den Sandkasten des ungestörten Tobens.

Die aktuelle Erinnerung an diese längst vergangene Aufführung ist kein Zufall. Denn darin erwacht Jürgen Flimm so vollständig zum Leben wie in kaum einem anderen Werk. In Interviews nach diesem Sommer sagte er gerne: „Alles, was Sie sehen, kann eine Täuschung sein.“ Ein Schlüsselwort des Zauberers Merlin in „König Artus“. Was für einen Zauberwald gilt, kann für das Leben immer gelten: Es lebe die schöne Optik, mehr Zuverlässigkeit geht nicht mehr.

Flimm inszenierte damals wie nach einer freundschaftlichen Übernahme – das wichtigste europäische Sommerfest aller Kindertheater der Welt. Mit Luftgeistern und Goldregen, mit Pinguintanz und Zaubersprüchen: Als es kühl wurde, hatte der dirigierende Herr Harnoncourt einfach eine Bommelmütze auf dem Kopf. Seine Musiker auch. Es war immer und überall Flimm. Manchmal wirkte er mit seiner altmodischen, sanften Zerzaustheit wie eine Mischung aus Woody Allen und Carl Spitzweg.

Geboren 1941 in Gießen als Sohn eines Arztes, der auch am Theater arbeitete, Germanistik und Soziologie studierte, Hans Schweikart und Fritz Kortner in München assistierte und in Mannheim, Frankfurt (Main), Köln und New York produzierte. 15 Jahre lang leitete er das Hamburger Thalia Theater bestmöglich, er führte es in die verlässliche Dauer eines starken Ensembles. Sein Erfolg als Regisseur: Er war der selbstironische Pathos-Direktor. Er duldete erstklassige Regisseure neben sich, er konnte mit einem Ensemble umgehen – und mit Geld.

Mitbestimmungsmodellen gegenüber blieb er skeptisch, ein Chef dürfe sich nicht von Mehrheitsentscheidungen abhängig machen. Kontroversen über dieses Thema scheute er nie, misstraute aber einer Hierarchiekritik, die wiederum aktivistisch und absolut erscheint.

Politisches Engagement bedeutete ihm viel, sei es der Kampf gegen die Schließung des Bremer Theaters Anfang der 1980er Jahre, sei es ein kleiner, aber erfolgreicher Amoklauf gegen einen Gustav-Gründgens-Preis des Deutschen Bühnenvereins. Flimm, der spätere Präsident dieser Interessengemeinschaft, drohte damals damit, den Verein zu verlassen. Denn in den Augen des 68-Jährigen war der Preis „das Umwerben eines reaktionären Theaters im ästhetischen System der Nazis“.

Kanzlernaher Kulturminister war seine Idee für Gerhard Schröder; und was seinen unermüdlichen Einsatz für die SPD betrifft, könnte man ihn durchaus als den Günter Grass des deutschen Theaters bezeichnen. Wegen des Asylentscheids ist er natürlich aus der Partei ausgetreten.

Auch als Fußball-Philosoph und Vertrauter von Werder-Trainer Otto Rehhagel sprach er begeistert. Vereinstreue sah er als eine Art »geliehene Heimat«. Was ihm nicht gefiel, seien „abartige Moralisten“, die Fußball schauen, sich aber ständig genötigt fühlen, die eigene menschliche Anfälligkeit für affektives Verhalten zu kommentieren und mit kritischem Geiz zu relativieren. Fußball muss immer »ein bisschen Richard III« sein – dunkel und hell, Hochs und Tiefs, bei aller Geschäftigkeit. Schließlich sei es wunderbar, „sich großzügig von einer ziellosen Nebensächlichkeit mitreißen zu lassen“. Ein bis heute unbekannter Satz: Hat der Werder-Fan oder der Kanzlerberater gesprochen?

Er hielt Peter Brook, Luigi Nono und Jürgen Habermas für die drei klügsten Köpfe unserer Zeit. Als junger Wilder bezeichnete er das bürgerliche Stadttheater als »fucking liberal«. Und später? »Brille, Bart und Bäuchlein« – so beschrieb er sich selbst. Eine schnelle Karriere jenseits der Stürme. Und so wurde er in seinen Inszenierungen zum stillen Protagonisten lebenswerter bürgerlicher Kulturwerte, avancierte zum heiteren Melancholiker, zum aufgeräumten Zwielichtmenschen, der das Verschwinden eines übermächtigen Idealismus so entspannt wie einen glühenden Sonnenuntergang beobachten konnte.

Lange glänzte er als Schauspielregisseur mit ruhigem Herzschlag, spielte nie unter seiner Regie Bluthochdruck. Er war kein Gewaltgenie wie Zadek, kein glühender Dramaturg wie Stein, kein Sturkopf wie Peymann, er achtete auf alles; seine Produktionen neigten dazu, ihre Provokationen in einer liebenswürdigen populären Ausgabe für die bessere Bibliothek anzubieten. Der Regisseur, auch international erfolgreich mit Opernproduktionen wie dem 16-stündigen »Ring des Nibelungen« in Bayreuth, hat sich mit einer Mischung aus Können, Ehrgeiz und Engagement der Kunst der Toleranz verschrieben. Ja, für Bürger und die Mitte, die etwas Wichtiges für die geistige Mobilität einer Gesellschaft tun.

Sollen Zeitgeist und Traditionsbewusstsein weiter streiten, sollten sich originellkeitssüchtige junge Regisseure und dichtertreue alte Herren duellieren und gegenseitig Feuilletons schreiben – bei Flimm wurde der hektischen Kommerz die gebildete und professionelle Ruheposition entgegengestellt Aufruhr; mit herzhaftem handwerksethos wurde wo immer möglich ruhe eingebaut und extravaganz ganz bunt zelebriert: kinder, nicht so viel aufhebens, das ist alles nur theater.

Die Tätigkeit nach dem Ende seiner Intendanz führte ihn auf Tournee durch Festspielhäuser und Institutionen: als Intendant der Ruhr-Triennale, als Intendant der Salzburger Festspiele, als Intendant der Deutschen Staatsoper Unter den Linden. Sozusagen ein multifunktionales, ironischerweise als »Beckenbauer des deutschen Theaters« bezeichnet. Einer, der mit rasender Geschwindigkeit sehr beschäftigt war – mit sich im Reinen. Irgendwann hatte er nicht mehr nach jeder Richtung Fieber, aber immer noch nach einer Rampe, von der aus man das Publikum sehen konnte.

Was ihm in Schauspiel und Oper besonders gelang, waren die Liebesnarben, die Legastheniker des Lebens. Deren geschwächter Wille in großer Qual um einen Trost bat, einen Trost, der ihre Würde nicht kosten würde. Bei seinen Auftritten nistet sich sogar im Klirren ein Kichern ein. Selbst die stärksten körperlichen Explosionen wurden mit einer Decke warmer Gelassenheit überzogen. In den bittersten Selbsterfahrungen der Hoffnungsschimmer, dass man glücklicher leben könnte. Natürlich kannst du das nicht. Die Welt, eine Scheibe: Wir Menschen drehen uns um uns selbst – und trotzdem ist für Momente Hochgefühl möglich.

Dieser Regisseur hat ein Theater geschaffen zwischen der einen Zeit, die alles zum Ruhm treibt, und der anderen, die alles zu einem Flüstern von Veraltung und alter Mode herunterzieht. Er hat fast 100 Weltdramen in einen Kunsthöllenhimmel oder in einen Kunsthöllenhimmel hinuntergefahren. Und was er geschaffen hat, lässt er glücklich und mit einem Grinsen auf die Bühne krachen. Theater, dessen Wurzel immer der edle und ethische Aspekt einer absolut aufklärerischen Kunst blieb.

Jürgen Flimm ist am Samstag im Alter von 81 Jahren in der Nähe von Hamburg gestorben.