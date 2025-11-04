Orlando (Florida) – Dieser ewige Abschied war ein Fehler. Sydney Files (27) aus Orlando, Florida wollte ihren Sohn Cooper mindestens einmal in den Armen halten. Das Frühgeborene wurde bereits nach 24 Schwangerschaftswochen geboren. Ihre Ärzte hatten Files bereits mitgeteilt, dass sie „nichts mehr für ihn tun könnten“. Aber der sehr kleine Junge bewies ihnen allen, wie falsch sie lagen.

Sydney Files (27) beging einen Fehler, als sie sich kurz nach der Geburt von ihrem Sohn Cooper verabschiedete. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/squidney1117



Heute ist Cooper 15 Monate alt. Seit seiner Geburt hat er sich wie ein Löwe durchs Leben gekämpft. Von einem Abschied wollte er offenbar nie etwas hören.

Jetzt hat seine Mutter mit Newsweek über die schwierigste Zeit ihres Lebens gesprochen. Alles verlief reibungslos, bis sie in der 16. Woche mit Cooper schwanger war. Doch dann kam die Untersuchung, die laut Files alles veränderte.

„Mein Gynäkologe rief an und sagte, meine Laborwerte seien abnormal und überwies mich an einen Spezialisten für Pränatalmedizin. Dort erfuhr ich, dass meine Plazenta nicht richtig funktionierte. Sie versorgte mein Baby nicht mehr ausreichend mit Nährstoffen“, erklärte die 27-Jährige dem US-Magazin.

Baby

Schwangere lässt sich per Ultraschall untersuchen: Als sie das Bild später sieht, ist sie sprachlos

Ihre Ärzte versuchten alles, um die Schwangerschaft zu retten. Aber es hat nicht richtig funktioniert. „Wir wussten, dass unser Baby vielleicht früher zur Welt kommen würde, aber nichts hätte uns auf das vorbereiten können, was als nächstes geschah“, sagte Files.