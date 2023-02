Ein Journalist berichtet live, als das zweite Erdbeben in der Türkei aufhörte, ein Mädchen in Sicherheit zu bringen

Rettungskräfte und Freiwillige führen am 6. Februar 2023 in Diyarbakir Such- und Rettungsaktionen in den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes durch. (Ilyas Akengin/AFP via Getty Image)

Ein Journalist des türkischen Medienunternehmens A News berichtete live über die Rettungsmaßnahmen nach dem Erdbeben.

Seine Sendung wurde laut einem Video von The Telegraph durch den Beginn eines zweiten Erdbebens unterbrochen.

Der Journalist rannte auf ein kleines Mädchen zu, trug es in Sicherheit und versuchte es zu beruhigen.

Ein Journalist brach seine Live-Übertragung ab, als er über das verheerende Erdbeben der Stärke 7,8 in der Türkei berichtete, damit er ein kleines Mädchen in Sicherheit bringen konnte.

Yuksel Akalan, ein Journalist des türkischen Medienunternehmens A News, berichtete am Montag über Rettungsmaßnahmen nach dem ersten Erdbeben. Laut CBS News filmte Akalan mit seinem Kameramann auf einer Straße in Malatya, Türkei.

Aber Akalans Sendung wurde unterbrochen, als er mitten in einem starken zweiten Erdbeben gefangen war, wie ein von The Telegraph und Reuters veröffentlichtes Video zeigte. In dem Video sieht man Akalan rennen, während der Boden bebt. Im Hintergrund sind Sirenen zu hören und Strukturen sind zu hören, die zu Boden krachen.

Laut The Telegraph sagte Akalan in dem Video: „Als wir zu den Trümmern gingen, um Such- und Rettungsbemühungen zu filmen, gab es zwei aufeinanderfolgende Nachbeben mit einem lauten Geräusch und das Gebäude, das Sie zu meiner Linken sehen, wurde auf die Erde gebracht. „

Das Video zeigt dann den Journalisten, der auf ein junges Mädchen in Not zurennt, es hochhebt und auf die offene Straße trägt.

Nachdem er das weinende Mädchen abgesetzt hat, sieht man Akalan, wie er sie tröstet und ihr sagt, sie solle ruhig bleiben, laut den Untertiteln von The Telegraph. Dann nahm er seine Sendung wieder auf.

Das erste Beben war eines der stärksten, das die Region seit über 100 Jahren getroffen hat. Es folgte ein zweites Erdbeben mit einer Stärke von 7,5 auf der Richterskala, das laut Bloomberg um 13:24 Uhr Ortszeit die Provinz Kahramanmaras in der Südtürkei traf.

Die Zahl der Todesopfer durch die Beben hat 4.300 überschritten und wird voraussichtlich steigen, berichtete CNN.

Vertreter von A News reagierten nicht sofort auf die Bitte von Insider um einen Kommentar.