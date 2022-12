Ein Jahr nach ihrem Amtsantritt hat die Ampelregierung in der Wählergunst deutlich an Zustimmung gewonnen

Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut INSA wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur auf 44 Prozent. Am deutlichsten verloren die Sozialdemokraten: Sie kamen in dieser Woche auf 20 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und sechs Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021.

Die FDP kommt auf 7 Prozent (+/-0), fünf Punkte weniger als bei der Bundestagswahl. Die Grünen sind die einzige Regierungspartei, die an Boden gewinnt. In dieser Woche kommen sie auf 17 Prozent – einen Punkt weniger als in der Vorwoche, aber zwei Punkte mehr als bei der Bundestagswahl. Die Unionsparteien bleiben mit 28 Prozent (+1) am stärksten, die AfD bleibt bei 15 Prozent (0), die Linke bei 5 Prozent (0). Die anderen Parteien kämen auf 8 Prozent der Stimmen (+1). Auch die konkrete Zufriedenheit mit der Bundesregierung ist seit ihrem Amtsantritt stark gesunken: 64 Prozent der Menschen in Deutschland sind mittlerweile unzufrieden mit der Regierung (zufrieden: 29 Prozent), am 10.12.2021 waren es nur noch 36 Prozent unzufrieden (zufrieden: 37 Prozent) . 58 Prozent sind unzufrieden mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (zufrieden: 32 Prozent), vor einem Jahr waren es nur 22 Prozent (zufrieden: 36 Prozent). Für die „Bild am Sonntag“ hat INSA zwischen dem 28. November und dem 2. Dezember 1.502 Personen befragt (TOM). Frage: „Wenn nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?“ Außerdem wurden am 2. Dezember 1.003 Personen folgende Fragen gestellt: „Alles in allem: Sind Sie mit der Arbeit von Olaf Scholz als Bundeskanzler zufrieden oder unzufrieden?“ und „Alles in allem: Sind Sie zufrieden oder unzufrieden mit der Arbeit der aktuellen Bundesregierung?“

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH