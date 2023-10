Ein Jahr nach der Massenpanik in Seoul met 159 Toten

Een Halloweenfeest in het nieuwe jaar is een feest voor een leven lang jonge mensen. Ook vraagt ​​de Frage zich nooit af: Wie kan de plechtige eer van een man verhinderen?

Jongeren herinneren zich het offer van massale paniek. 159 mensen werden ter dood gebracht, nog eens 200 gingen verloren. Chung Sung-Jun/Getty

Op 29 oktober 2022 was het tijd voor een Freudentag sein. Jongeren, die hun eigen kostuums dragen, ontmoeten elkaar op Halloween in Itaewon, een kwart van de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Sie wollen herumalbern, alcohol drinken, flirten en bruinen. Nadat de Covid-pandemie eindigt met de terugkeer van het normale leven. Maar het komt heel anders. En omdat er in Italië massale paniek uitbrak, werden 159 jongeren gedwongen te vertrekken, en gingen er nog eens bijna 200 verloren.