Deutschlands Trainer Hansi Flick hatte seine Amtszeit im Jahr 2021 mit einer Siegesserie von acht Spielen und dem Versprechen an die Fans begonnen, den viermaligen Weltmeister wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Doch die 0:2-Heimniederlage gegen Kolumbien in einem Freundschaftsspiel am Dienstag ist ihr jüngster Rückschlag, weniger als ein Jahr vor der Ausrichtung der EM 2024.

Der Kopfball von Luis Diaz in der 54. Minute und der späte Elfmeter von Juan Cuadrado bescherten den Gästen den ersten Sieg über die Deutschen, die am Ende ausgepfiffen wurden.

„Natürlich bin ich sehr enttäuscht, dass wir nicht umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten“, sagte Flick, der seit dem frühen WM-Ausscheiden immer mehr unter Druck steht.

„Es gibt Dinge, die wir ausprobieren wollten, aber sie gingen nach hinten los.“

Bild:

Deutschland musste eine 0:2-Heimniederlage gegen Kolumbien hinnehmen





Deutschland, das weniger als ein Jahr Zeit hat, um eine kampferprobte Mannschaft für das kontinentale Turnier aufzubauen, brauchte letzte Woche zwei späte Tore zum 3:3-Unentschieden gegen die Ukraine, bevor es am Freitag mit 0:1 gegen Polen verlor.

Gegen Kolumbien lieferten sie in Gelsenkirchen eine noch schlechtere Leistung ab, da es Flicks Spielern an Durchschlagskraft in ihrem Spiel und jeglicher Schlagkraft in der Offensive mangelte.

„Was soll ich sagen? Die Argumente sind im Moment nicht auf unserer Seite. Wir müssen das analysieren, unsere Lehren daraus ziehen“, fügte Flick nach drei Spielen ohne Sieg hinzu.

„Das ist ein Teufelskreis, den wir durchbrechen müssen. Im September müssen wir eine andere Leistung erbringen. Wir werden eine andere Mannschaft sehen und dann werden die ersten Ergebnisse kommen.“

„Wir sind überzeugt, dass wir eine gute Mannschaft und gute Spieler haben.“

Bild:

Es ist Deutschlands jüngster Rückschlag weniger als ein Jahr vor der Ausrichtung der Euro 2024





Der viermalige Weltmeister hat seit dem überraschenden Ausscheiden in der WM-Gruppenphase im Dezember nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Außerdem haben sie nur drei ihrer letzten elf Spiele gewonnen.

„Ist er der richtige Mann für den Job?“ fragten am Mittwoch mehrere deutsche Medien in ihren Online-Umfragen.

„Ein Jahr vor der EM sieht es so aus, als hätten der Trainer und sein Team die Orientierung verloren“, schrieb das Fußballmagazin Kicker in einem Kommentar.

Bild:

Die polnischen Spieler feiern ihren Sieg über Deutschland





Mittelfeldspieler Leon Goretzka sagte: „(Die Situation) ist dramatisch. Das müssen wir klar sagen. Es ist schwer zu erklären.“

„Es fehlt alles, alles in allem ist es viel zu wenig. Es fühlt sich an wie das Ende der Saison, die wir beim FC Bayern hatten – im Moment läuft alles gegen uns. Wir werden weitermachen. Da müssen wir uns rauskämpfen – Sich darüber zu beschweren hilft jetzt nicht mehr.

Als Flick vor zwei Jahren das Amt übernahm, war Deutschland bei der EM 2021 gerade erst im Achtelfinale ausgeschieden, nachdem es 2018 zum ersten Mal seit mehr als 80 Jahren in der WM-Vorrunde ausgeschieden war.

Bild:

Für Stürmer Kai Havertz herrscht Vereinsunsicherheit





Flick schien der perfekte Mann für diesen Job zu sein, nachdem er 2020 mit Bayern München sechs Trophäen gewonnen hatte und jahrelang mit seinem deutschen Vorgänger Joachim Löw als Co-Trainer zusammengearbeitet hatte, der mit dem WM-Triumph 2014 in Brasilien seinen krönenden Abschluss fand.

Doch jetzt steht er mit dem Rücken zur Wand, obwohl er versichert hat, dass die Mannschaft bei den nächsten Länderspielen im September völlig anders sein wird.

„Wir werden eine andere Mannschaft sehen“, versprach Flick. „Wir werden die Mannschaft stabilisieren und feinjustieren.“

„Wir blicken positiv auf den September, weil wir davon überzeugt sind, dass wir eine gute Mannschaft und gute Spieler haben.“

Deutschland empfängt am 9. September Japan, bevor es drei Tage später Frankreich empfängt. Anschließend reisen sie nach Nordamerika, um am 14. Oktober gegen die Vereinigten Staaten anzutreten.

Bild:

Der vierfache Weltmeister hat nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen





Flick hat Manuel Neuer und Thomas Müller mitgeteilt, dass sie mit einer Einberufung für die Spiele im September rechnen müssen. Beide Kapitäne haben die EM im nächsten Jahr im Visier.

Den deutschen Fans geht jedoch schnell die Geduld aus, da in den letzten Monaten keine klaren Anzeichen einer Erholung erkennbar waren.

„Flicks Ankündigung, dass ‚im September alles anders wird‘, klingt jetzt nur noch wie ein moralisierender Slogan“, sagte der Kicker.

Bild:

Deutschland hat seit der WM 2022 einmal gewonnen





Die Kolumbianer wirkten im Angriff deutlich hungriger und zwangen den deutschen Torwart Marc Andre ter Stegen in der ersten Halbzeit zu einer Reihe guter Paraden, während der 21-jährige deutsche Malick Thiaw in der Verteidigung beeindruckend war.

Die Gastgeber verfügten über mehr als 65 Prozent Ballbesitz, schafften aber im gesamten ersten Spielabschnitt keinen einzigen Torschuss und hatten oft Mühe, den Ball aus der eigenen Hälfte herauszuspielen.

Der Ein-Jahres-Countdown für die EM hat begonnen, ebenso wie der Countdown für Flick, der im September mit der Lieferung beginnen wird.

Bild:

Flick ist weiterhin davon überzeugt, dass Deutschland eine gute Mannschaft hat





BILD kritisierte den Cheftrainer allerdings scharf und titelte: „Er denkt, er wüsste es besser. Völlig rätselhaft, was in Flicks Kopf vorgeht!“

In einer zusätzlichen Umfrage am Mittwoch wurde gefragt: „Ist Flick der richtige Mann, um die EM 2024 zu leiten?“ Zum Zeitpunkt des Schreibens verfügt er nur über 10 Prozent der Stimmen. Jürgen Klopp ist mit 48 Prozent der Favorit unter den Lesern.

Die Mannschaft haben nur vier der letzten 16 Spiele gewonnen und nur zwei Mal ohne Gegentor gespielt – gegen Oman und Peru.

Flick wurde kritisiert, weil er in der jüngsten Schwächephase zu viel experimentiert habe, doch BILD behauptet, er erkenne den Ernst der Lage nicht.

Bild:

Flick steht in der Kritik, zu viel zu experimentieren





Zu den Hauptkritikpunkten zählt seine Weigerung, trotz ständiger Personalanpassungen und dem Fehlen einer Neun von der Dreierkette Abstand zu nehmen.

„Wenn der Trainer die Spiele nicht ernst nimmt, sollten die Fans zumindest freien Eintritt bekommen“, heißt es in ihrem Bericht über das Kolumbien-Debakel.

Flick sagte trotzig: „Meine Vorstellung von Fußball ist genau die richtige für diese Mannschaft!“

Emre Can fügte nach dem Spiel in Gelsenkirchen hinzu: „Wir sollten den Trainer nicht in Frage stellen.“

DFB-Technikdirektor Rudi Völler meinte unheilverkündend: „Es waren welche, die sehen wir im September nicht mehr.“

Aber gilt das auch für den Trainer?

Analyse: Voller muss jetzt auf Flick reagieren

Bild:

Rudi Voller versprach, zu prüfen, wer nominiert wird





Sky Deutschland-Reporter Florian Plettenberg:

„Abgrund statt Aufbruchstimmung. Pfiffe statt Jubel. Die deutsche Nationalmannschaft ist am Tiefpunkt angelangt. Der Mannschaft mangelt es an Qualität und Hansi Flick experimentiert mit dem Land erfolglos.“

„So kann es nicht weitergehen, jetzt muss Technikchef Rudi Voller handeln.“

„Es gibt keine Trainerdiskussion“, betonte der Sportdirektor seit Sonntag dreimal gegenüber den Medien. Spätestens mit dieser Schönfärberei muss Schluss sein. Voller muss jetzt handeln.

„Wie immer liegt die Wahrheit auf dem Spielfeld: drei gescheiterte Turniere in Folge, drei Niederlagen aus den letzten vier Freundschaftsspielen. Kein Erfolgserlebnis in den letzten zwei Wochen. Dazu fragwürdige Personalentscheidungen gegen Kolumbien. Zum Beispiel Startelf.“ Robin Gosens, aber nur seinen Differenzmacher Niclas Fullkrug wieder auf die Bank setzen.

Bild:

Julian Nagelsmann steht zur Verfügung, nachdem er die Spurs abgelehnt hat





„Selbst die Nationalspieler kritisieren, dass es der Mannschaft an System und Gesicht mangelt.“ Turnierdirektor Philipp Lahm schließt sich in einem Sky-Interview sogar der öffentlichen Kritik an, sodass alle beim DFB das Licht anmachen müssen.

„Leider hat Flick seine Chance zur Wiedergutmachung verpasst.“

„Am Dienstagabend wurde auf Schalke alles getan, um endlich die von Flick geforderte Aufbruchstimmung für die in einem Jahr beginnende Heim-EM zu erzeugen. Stattdessen wurde das DFB-Team nach dem Spiel von den eigenen Fans angepfiffen. Ein Zuschauer sogar.“ hielt ein Plakat hoch. Darauf stand: „Flick raus.“

„Wenn er dem DFB keinen hundertprozentigen Ausweg aus der Misere zeigen kann, müssen sich die Wege sofort trennen oder Flick muss zurücktreten.“

„Julian Nagelsmann ist verfügbar.“