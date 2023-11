Ein israelischer General sah den Schrecken des Hamas-Angriffs. Jetzt mahnt er zum Optimismus: NPR

Am Morgen des Hamas-Angriffs auf Israel trat Yair Golan – ein ehemaliges Mitglied des israelischen Parlaments und Generalmajor der Militärreserven des Landes – in Aktion.

Jetzt, einen Monat später, teilt er NPR mit, dass die Botschaft, die er verbreiten möchte, eine des Optimismus sei: „Wir müssen uns jetzt nicht auf Rache konzentrieren, sondern auf den Aufbau – den Wiederaufbau unserer Nation.“

Wer ist er? Golan war bis letztes Jahr Mitglied der Knesset, dem israelischen Parlament. Seine Partei steht im linken politischen Spektrum.

Golan schloss sich den jüngsten massiven Straßenprotesten gegen die rechtsextreme Regierung unter Premierminister Benjamin Netanjahu an.

Er hat fünf Söhne im Alter zwischen 34 und 19 Jahren. Der jüngste wird diesen Monat zum israelischen Militär eintreten, was bedeutet, dass alle fünf dienen werden.

Was ist passiert? Als Golan am 7. Oktober die Nachricht vom Hamas-Angriff auf Israel hörte, stieg er in sein Auto und fuhr in die Gegend um das Nova-Musikfestival, das angegriffen wurde, um zu sehen, wie er helfen könnte.

Zuerst bat Golans Schwester ihn, drei Menschen abzuholen, die vom Festival geflohen waren. Sie schickte ihm ihren Standort auf Google Maps und als er sie fand, versteckten sie sich im Gebüsch.

Er erhielt zwei weitere Anrufe und unternahm noch zwei Hin- und Rückfahrten, um Leute rauszuholen.

Er sagt, als er zum dritten Mal jemanden abholte, sei er viel näher am Festivalgelände gewesen. „Als ich die Straße entlangfuhr, wurde mir plötzlich der Schrecken bewusst, weil auf der Straße Leichen lagen“, sagte Golan.

Was sagt er? Golan sprach mit Alles in Betracht gezogen Gastgeberin Mary Louise Kelly diese Woche in Israel.

Hier ist, was er darüber sagte, dass er von der israelischen Presse als „Held“ bezeichnet wurde:

Ich kann Ihnen Folgendes sagen, und das ist keine Frage der Bescheidenheit: Im Vergleich zu anderen Dingen, die ich in meinem Leben getan habe, war es relativ ungefährlich. Ich habe viel gekämpft. Es ist mir gelungen, so viele Menschen zu befragen, die in den Kibbuzim, in den Dörfern und in den Städten wirklich gegen die Terroristen gekämpft haben. Ich kann Ihnen sagen: Wenn Sie Mut suchen, sprechen Sie mit ihnen und nicht mit mir.

Wie er mit seinen Söhnen über ihren Militärdienst spricht:

Du denkst über jedes Wort nach, denn wenn du einen Rat gibst, der tödlich sein könnte, wirst du ihn für den Rest deines Lebens mitnehmen. Daher ist es für mich eine sehr vorsichtige Diskussion.

Und warum er an Hoffnung und Freude festhält:

Nun, wir müssen leben und so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Wissen Sie, ich habe es von meinem Vater gelernt. Mein Vater wurde in Deutschland geboren und floh im Alter von fünf Jahren aus Deutschland. Die Hälfte seiner Familie wurde von den Nazis hingerichtet. Und er sagte mir die ganze Zeit, wir werden uns auf den Aufbau konzentrieren, nicht auf Trauer, nicht auf, Sie wissen schon, alle möglichen negativen Gefühle. Wir müssen optimistisch sein. Und ich denke, das ist eine Lektion, die mich durch mein Erwachsenenleben führt. Wir müssen nicht nur optimistisch sein. Wir müssen diesen Optimismus aufbauen. Wir müssen hart arbeiten, um uns selbst und andere davon zu überzeugen, dass wir etwas wirklich, wirklich Gutes tun können. Und, wissen Sie, ich schaue auf die israelische Nation. Wir haben etwas Fantastisches gemacht. Wir müssen uns jetzt nicht auf Rache konzentrieren, sondern auf den Aufbau – den Wiederaufbau unserer Nation. Das ist ein echtes politisches Ziel.

