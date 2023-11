Ein Ingenieur zeigt das „Nichts Besonderes“, von dem unsere Welt abhängt

BOSTON – Die meisten Touristen, die hierher kommen, erwarten, verschiedene historische Stätten zu besuchen: das Boston Tea Party Museum, das Old South Meeting House. Aber wenn man mit Ingenieur Deb Chachra auf Tour ist, umgeht man das alles. Stattdessen wies sie bei einem Spaziergang durch den Hafen Anfang des Herbstes darauf hin, was sich unter ihren Füßen befand: eine Eisentafel mit dem Bild einer Flunder, um davon abzuhalten, sie in die Regenwasserkanäle zu kippen.

„Aber das, was ich wirklich liebe“, sagte Chachra und sprach mit einer schnellen, ansteckend enthusiastischen Stimme, „ist, wenn Sie das nächste Mal in Cambridge sind, schauen Sie sich die in Cambridge an – denn die, die in den Charles River münden, haben es getan.“ andere Fische als die, die in die Alewife fließen.“

Chachras neues Buch „How Infrastructure Works“ macht Ihnen genau diese Art von Details bewusster – die kleinen Möglichkeiten, wie von Menschen geschaffene Systeme ihre Funktionsweise sichtbar machen. All diese spezifischen Fische erinnern uns daran, dass wir mit einem größeren System verbunden sind – in diesem Fall dem Wasserfluss – und dass wir unsere Umwelt verändern können.

Sie stellt fest, dass der Hafen mit der Gründung der Environmental Protection Agency und dem Bau und der Modernisierung der Deer Island Wastewater Plant viel sauberer und voller Flunder ist als vor Jahrzehnten – so sehr, dass wir einen Mann in heißem Wasser entdecken Rosa Badehose macht Backflips von einer Brücke.

Unsere Infrastrukturnetzwerke, schreibt Chachra, „haben eine Kombination aus Allgegenwärtigkeit und Banalität“, die sie an den Rändern unserer Wahrnehmung verschwinden lässt.

Aber angesichts der Klimakrise, die unseren Planeten – und die gebauten Systeme, von denen wir abhängig sind, von der Energie bis zum Transport – destabilisiert, möchte Chachra, dass wir unsere Infrastruktur klar sehen: nicht nur als Wunderwerk der Technik, sondern als Ausdruck unserer sozialen Werte. Schließlich ist es keine Physik, aber menschliche Beziehungen, die die Antworten auf Fragen bestimmen wie: Wer hat Zugang zu Licht? In das Internet? Und wer ist gezwungen, die Lasten der Umweltverschmutzung und Vertreibung auf sich zu nehmen?

„Ich werde Ihnen nichts Besonderes zeigen“, verkündete sie fröhlich, als wir zurück in die Innenstadt fuhren und dann vor einem Büro anhielten, das mit allen Büros daneben identisch war. „Völlig unscheinbares Gebäude“, sagte sie und klang zufrieden. „Aber es ist eigentlich ein Rechenzentrum – ein wichtiger Netzwerkknotenpunkt für die Region.“

Im Allgemeinen bemerken wir die Infrastruktur erst, wenn sie ausfällt, sei es unbequem (z. B. wenn Ihr Zug Verspätung hat) oder katastrophal (wie bei der Stromkrise 2021 in Texas).

Oder wir bemerken es, wenn es die Form einer „charismatischen Megastruktur“ wie einer Brücke oder eines Damms annimmt – das Äquivalent der gebauten Umwelt zu einem Blauwal oder einem Panda. Chachra wuchs in der Nähe eines solchen Bauwerks in Kanada auf: Das Kernkraftwerk Pickering war von dort aus sichtbar, wo sie und ihre Geschwister am Strand des Ontariosees spielten. Manche Leute denken vielleicht, dass das Kraftwerk die Aussicht verdorben hat; Für Chachra war es die Aussicht.

In gewisser Weise, scherzt Chachra, sei sie das Gegenteil des Klischees über die rebellischen Kinder eingewanderter Ingenieure. Chachras Familie stammt aus Indien und in dem Buch beschreibt sie den infrastrukturellen „Kulturschock“, den sie bei längeren Besuchen dort erlebte, als sie lernte, mit regelmäßigen Stromausfällen zu rechnen und nur für ein paar Stunden am Tag fließendes Wasser zu haben.

Im Alter von 19 Jahren, nachdem Chachra einige Klassen übersprungen hatte, belegte sie Kurse auf Graduiertenniveau in Physik. Dann „habe ich in meinem Abschlussjahr eine Art Absturz gemacht und eine Menge verbrannt, und am Ende habe ich die meisten meiner Kurse nicht bestanden.“ Der Vorteil: In ihrem Stundenplan war nun Platz für einen Kurs über Biomaterialien, den sie schon im Auge hatte. Dies brachte sie auf den Weg, ein Studium der Materialwissenschaften zu absolvieren, mit Forschungsinteressen, die menschliches Knochengewebe und kunststoffproduzierende Bienen umfassen.

Chachra, jetzt Professorin am Olin College of Engineering in Massachusetts, sagt, dass es „super Spaß macht, Materialwissenschaften zu lehren“, weil sie die Art und Weise erklärt, wie die Welt in einem nachvollziehbaren Maßstab funktioniert. „Jeder hat sein ganzes Leben lang mit Materialien interagiert, und wir wissen enorm viel darüber, wie sich Materialien verhalten“ – und ihr Kurs gibt den Schülern einen Rahmen, der ihnen hilft, alles zu verstehen.

Das spiegelt wider, was sie mit ihrem Buch erreichen möchte: „Wir alle haben diese tiefe, direkte Erfahrung von Infrastruktur und sind es gewohnt, sie auf einer Skala wahrzunehmen: der Skala unseres Körpers.“ Jeden Tag kommen wir mit diesen Systemen in Kontakt, indem wir einfach den Wasserhahn aufdrehen oder rückwärts aus der Einfahrt fahren. Aber was könnten wir lernen, wenn wir herauszoomen, um einen gesellschaftlichen Standpunkt zu gewinnen?

Für ihre Recherchen hatte sie alle Arten von Reisen geplant: eine Stadt in Alaska, die ausschließlich mit Wasserkraft betrieben wird; Gemeinden in Puerto Rico blieben lange nach Hurrikan Maria ohne Strom. Durch die Coronavirus-Pandemie war das nicht mehr möglich, aber „die 18 Monate in meiner Wohnung haben einige Dinge wirklich geklärt.“

Bei Videoanrufen mit ihren Nichten und Neffen erzählte sie kurz, wie sie mit ihren Katzen in einer Raumstation lebte „und hin und wieder zog ich meinen Raumanzug an und ging zum Lebensmittelladen, um Vorräte zu besorgen.“ Raumschiff Deb.“

Nahezu alle ihre Grundbedürfnisse wurden durch in ihrem Gebäude integrierte Systeme gedeckt: Telekommunikation, Strom, Wasser, Wärme. Sie profitierte von einer Fülle an Infrastruktur, die durch kollektive Investitionen aufgebaut wurde – ein Netzwerk, das andere, insbesondere Obdachlose, ausschloss. „Mir wurde klar, dass ich gerne eine flächendeckende Basisinfrastruktur hätte“, sagte sie. „Jeder muss Zugang zu Systemen haben.“

Dennoch wirkt das Buch nie klaustrophobisch. Es macht Spaß, Chachra laut denken zu hören, was im Internet auch eine Praxis des lauten Denkens mit Freunden ist. Einiges davon fand in den sozialen Medien statt, aber vieles davon braute sich in Posteingängen zusammen, als Autoren wie Chachra, Jay Owens und Charlie Loyd in ihren Newslettern die Meditationen der anderen über Wissenschaft und Kultur ausspielten. (Chachras Schriften umfassen Themen, die von der Genetik der Kattunkatze über amerikanischen Käse bis hin zu den Gründen reichen, warum sie seit ihrer Jugend fast ausschließlich Schwarz trägt.)

Einige dieser Freunde tauchen auch im Buch auf: Sie fahren mit ihr, um Teile des kalifornischen Wassersystems zu besichtigen; Sie bringen sie in den Snowdonia-Nationalpark in Wales, wo es ein Kraftwerk gibt, das die Nachfragespitzen bewältigen kann, die dadurch entstehen, dass ein ganzes Land nach einer Fernsehsendung seine Wasserkocher anschließt endet.

Wenn Sie über die vielen sich überschneidenden Systeme nachdenken, die es Ihnen ermöglichen, etwas so Einfaches wie die Zubereitung Ihrer täglichen Tasse Kaffee zu tun, kann sich das sowohl umwerfend als auch auf seltsame Weise entkräftend anfühlen. All diese Ressourcen, all diese Arbeit und dieser Einfallsreichtum wurden in die Schaffung von Systemen gesteckt, die das Leben, wie wir es kennen, ermöglichen – und sie geben außerdem so viel Kohlenstoff in die Atmosphäre ab, dass das Leben, wie wir es kennen, sehr bald enden könnte.

Den Schülern von Chachra fällt es oft schwer, über ihre Zukunft auf einer ihrer Meinung nach kaputten Erde nachzudenken. Es sei schwierig, optimistisch zu sein, sagt sie, wenn man das Gefühl habe, man habe nur die Wahl, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist, oder sein Leben in Aufopferung und Kampf zu verbringen, in der Hoffnung, eine Katastrophe abzuwenden: „Das hört sich nicht besonders lustig an.“

Sie versucht ihnen dabei zu helfen, zu einer anderen Denkweise zu wechseln: Wir leben an der Schwelle zu einem totalen gesellschaftlichen Wandel und können eine Zukunft voller Wohlstand und Gleichberechtigung aufbauen. Tatsache ist, dass sie vor 50 Jahren ein ganz anderes Buch hätte schreiben müssen.

Heutzutage sei die Entkopplung des Energieverbrauchs von den Kohlenstoffemissionen kein unlösbares technisches Problem mehr, schreibt sie, und „so wie wir Schwerter in Pflugscharen schmieden, können wir uns vorstellen, alle Artefakte einer von fossilen Brennstoffen betriebenen Kultur in diejenigen umzuwandeln, die für eine nachhaltige Welt notwendig sind.“ .“

Vielleicht, schlägt Chachra vor, müssen wir so leben, als wären wir in den Anfängen dessen, was der Schriftsteller William Gibson den „Jackpot“ nannte – einer multikausalen Apokalypse –, aber laut Autor Alasdair Gray auch so, als wären wir in den Anfängen einer bessere Zivilisation. Was könnte das bedeuten? „Nun“, sagt sie lächelnd, „wie jeder andere denke ich, dass ich versuche, das herauszufinden.“