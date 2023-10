TOKIO (AP) – Die japanische Polizei umstellte am Dienstag ein Postamt, in dem sich ein Mann mit einer Waffe versteckt hatte, und sagte, der Fall stehe möglicherweise mit einer früheren offensichtlichen Schießerei in einem nahegelegenen Krankenhaus in Zusammenhang, bei der zwei Menschen verletzt wurden.

Die Polizei der Präfektur Saitama sagte, zwei Männer – ein Arzt in den Vierzigern und ein Patient in den Sechzigern – seien verletzt worden, nachdem in einem Allgemeinkrankenhaus in der Stadt Toda nördlich von Tokio Explosionen zu hören waren, die Schüssen ähnelten. Wie genau die beiden Personen verletzt wurden, machte die Polizei nicht.

Die beiden Opfer seien beide bei Bewusstsein und ihre Wunden seien nicht lebensbedrohlich, teilte die Polizei mit. Die Nachrichtenagentur Kyodo sagte, die beiden hätten sich vermutlich in einem Beratungsraum im ersten Stock aufgehalten, als sie angegriffen wurden.

Die Polizei von Saitama untersucht außerdem einen weiteren Fall, bei dem ein Mann mit einer Pistole in einem Postamt in der Stadt Warabi nördlich von Toda versteckt war. Sie sagten, die beiden Fälle würden gemeinsam untersucht, da die Möglichkeit bestehe, dass es sich dabei um denselben Verdächtigen handele.

Die Polizei sagte, der mutmaßliche Schütze sei durch eine Glasscheibe an Geldautomaten zu sehen, es gebe jedoch keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass er Geiseln genommen habe. Die Warabi-Regierung teilte jedoch in den sozialen Medien mit, dass es Geiseln gegeben habe, und der Fernsehsender TBS berichtete, dass sich noch zwei weibliche Postangestellte darin befänden.

Japan hat strenge Waffenkontrollgesetze, aber in den letzten Jahren gab es wachsende Besorgnis über handgefertigte Waffen, wie sie angeblich bei der Ermordung des ehemaligen Premierministers Shinzo Abe im Juli 2022 verwendet wurden.

Mari Yamaguchi, The Associated Press