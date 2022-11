Ein Impfstoff gegen das tödliche Fentanyl könnte in der Nähe sein

DONNERSTAG, 17. November 2022 (HealthDay News) – Forscher berichten, dass sie einen Impfstoff zur Bekämpfung der Fentanylsucht entwickelt haben, was einen möglichen Durchbruch bei der Opioid-Epidemie darstellt.

Der Schuss würde die Fähigkeit von Fentanyl blockieren, in das Gehirn einzudringen und das „High“ zu verursachen, nach dem sich die Benutzer sehnen. Es könnte verwendet werden, um Rückfälle bei Menschen zu verhindern, die versuchen, mit Opioiden aufzuhören, sobald es klinische Studien durchlaufen hat, sagten die Wissenschaftler.

„Wir glauben, dass diese Ergebnisse einen erheblichen Einfluss auf ein sehr ernstes Problem haben könnten, das die Gesellschaft seit Jahren plagt – den Missbrauch von Opioiden“, sagte Studienautor Colin Haile, wissenschaftlicher außerordentlicher Professor für Psychologie an der University of Houston und dem Texas Institute for Measurement, Evaluation and Statistiken.

„Unser Impfstoff ist in der Lage, Anti-Fentanyl-Antikörper zu erzeugen, die an das eingenommene Fentanyl binden und verhindern, dass es in das Gehirn gelangt, wodurch es über die Nieren aus dem Körper ausgeschieden werden kann. Somit wird der Einzelne die euphorischen Wirkungen nicht spüren und kann.“ ‚steigen Sie wieder auf den Wagen‘ zur Nüchternheit“, erklärte Haile in einer Pressemitteilung der Universität.