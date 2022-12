„Ein historischer Wendepunkt“: Energiekrise befeuert den Boom der Erneuerbaren

Laut IEA treibt die Energiekrise die Einführung erneuerbarer Energien voran.

Russlands Invasion in der Ukraine hat die europäischen Länder dazu veranlasst, ihre Energieversorgung zu diversifizieren.

Die Kapazität der erneuerbaren Energien in Europa wird zwischen 2022 und 2027 voraussichtlich doppelt so hoch sein wie im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum.

Neuigkeiten und Analysen zum Klimawandel finden Sie unter News24 Klimazukunft.

Die Energiekrise schürt eine Beschleunigung der Einführung erneuerbarer Energien und weckt Hoffnungen auf Bemühungen zur Erreichung ehrgeiziger Ziele gegen die globale Erwärmung, sagte die Internationale Energieagentur (IEA) am Dienstag.

Die Gesamtkapazität erneuerbarer Energien weltweit soll sich in den nächsten fünf Jahren fast verdoppeln und bis 2025 die Kohle als größte Quelle der Stromerzeugung überholen, so die IEA in einem Bericht.

Das Wachstum von 2.400 Gigawatt zwischen 2022 und 2027 ist fast ein Drittel höher als die letztjährige IEA-Prognose, so die in Paris ansässige Agentur, die Industrieländer berät.

Dies würde helfen, „die Möglichkeit am Leben zu erhalten, die globale Erwärmung auf 1,5 zu begrenzen [degrees Celsius]“, sagte die IEA und verwies auf das vorzuziehende Ziel, das im Pariser Abkommen von 2015 festgelegt wurde, um eine Klimakatastrophe zu verhindern.

Die Invasion der Ukraine durch den großen Öl- und Gasexporteur Russland hat eine Energiekrise ausgelöst und Länder in Europa, die stark von russischen Lieferungen abhängig waren, dazu veranlasst, ihre Lieferungen zu diversifizieren.

IEA-Exekutivdirektor Fatih Birol sagte:

Erneuerbare Energien wurden bereits schnell ausgebaut, aber die globale Energiekrise hat sie in eine außergewöhnliche neue Phase noch schnelleren Wachstums geschleudert, da die Länder versuchen, aus ihren Vorteilen der Energiesicherheit Kapital zu schlagen.

„Die Welt wird in den nächsten fünf Jahren so viel erneuerbare Energie hinzufügen wie in den vergangenen 20 Jahren“, sagte Birol in einer Erklärung.

„Dies ist ein klares Beispiel dafür, wie die aktuelle Energiekrise ein historischer Wendepunkt hin zu einem saubereren und sichereren zukünftigen Weltenergiesystem sein kann.“

Laut IEA wird der Zubau erneuerbarer Energie in Europa zwischen 2022 und 2027 voraussichtlich doppelt so hoch sein wie im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum.

Newsletter Wöchentlich Klimazukunft wöchentlich Ein Überblick über die Herausforderungen und Chancen der Klimakrise, wie sie die uns bekannte Welt verändert. Anmelden

Die EU-Staaten könnten Wind- und Solarenergie noch schneller einsetzen, wenn sie den Prozess für den Erhalt von Genehmigungen schnell straffen würden, heißt es in dem Bericht.

Die revidierte Prognose der IEA ist auch darauf zurückzuführen, dass neue Richtlinien und Marktreformen schneller als bisher geplant umgesetzt werden.

Dem Bericht zufolge wird China in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich fast die Hälfte der weltweit neu hinzugekommenen erneuerbaren Energiekapazitäten ausmachen.