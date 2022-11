Ein Hin- und Rücktaxi von Saudi-Arabien kostet 532 $

Ein allgemeiner Blick auf die Skyline von der Doha Corniche am 31. März 2022. Nick Potts – Pa Bilder | Getty Images

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate – Die in Dubai ansässige Mitfahr-App Careem bietet Taxifahrten zwischen den Ländern für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar an, da Millionen von Fußballfans aus der ganzen Welt zum allerersten Mal im Nahen Osten in das winzige Golfland einfallen bereiten Sie das riesige Turnier vor. Das Angebot umfasst nicht alle Länder rund um Katar, ist aber für Reisende aus zwei Teilen des benachbarten Saudi-Arabiens zugänglich: der Stadt Dammam, die 402 Kilometer von der Hauptstadt Doha entfernt ist und ungefähr 4,5 Stunden dauert um dorthin zu gelangen, und Al Ahsa City, etwa 160 Meilen von Doha entfernt mit einer Fahrtzeit von 3 Stunden. Der Fahrpreis? Feste 266 $ pro Strecke (1000 Saudi-Riyal) oder 532 $ für die Hin- und Rückfahrt, mit maximal drei Passagieren pro Taxi. Aber werden sich die Menschen für einen mehrstündigen Roadtrip entscheiden, anstatt nur einen schnellen Flug zu nehmen? Bassel Al Nahlaoui, Careems Geschäftsführer für Mobilität, sieht das so. „Diese Reise ist wirklich bequem. Sie dauert ungefähr 3,5 Stunden und wenn Sie das mit einem Flug vergleichen, entspricht sie der Zeit, die Sie brauchen, um zum Flughafen zu gehen und den Flug zu nehmen, dort zu landen usw. – außer Sie sitzen in einem Auto, Sie zahlen einen Bruchteil des Preises, und wenn Sie das mit ein paar Freunden teilen, wird es noch billiger“, sagte Al Nahlaoui gegenüber CNBC.

Mögliche Herausforderungen

Dennoch können Reisende die Fahrt nach Doha nur einen Tag im Voraus buchen, was die Planung im Voraus erschweren könnte. Und das Überqueren der saudisch-katarischen Grenze erfordert, einen Shuttlebus zu nehmen, die Grenzkontrolle zu passieren und auf der anderen Seite einen neuen Fahrer zu treffen. Aber Careem sagt, dass dieser Teil der Reise auch vollständig berücksichtigt wurde.

Die Careem Ride-Hailing-App auf einem Telefon außerhalb der Mall of the Emirates in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Christopher Pike | Bloomberg | Getty Images

„Was passiert, ist, dass Sie Ihre App öffnen, Sie buchen ein Auto aus einer dieser beiden Städte, einen Kapitän [driver] holt Sie ab und fährt Sie zur Grenze“, sagte Al Nahlaoui. „An der Grenze haben wir Careem-Mitarbeiter, die Ihnen helfen, die Grenze zu überqueren, den Kapitän zu finden, der auf der katarischen Seite auf Sie wartet, und dann ist das die letzte Etappe des Ausflugs.“ „Und unsere Kundenbetreuung überwacht die Reise während der gesamten Reise selbst“, fügte er hinzu und stellte fest, dass die Mitarbeiterzahl der Kundenbetreuung von Careem aufgestockt wurde. Zu diesem Zweck wurden auch Notfälle eingerichtet, wenn Fahrer oder Fahrer mit Problemen oder widerspenstigem Verhalten konfrontiert werden, sagte Al Nahlaoui.

Der offizielle Al Rihla Spielball für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022 Robbie Jay Barratt – Ama | Getty Images Sport | Getty Images

„Unser Betreuungsteam unterstützt alle Branchen … wir sind in der Lage, unser Support-Volumen fast täglich zu erhöhen und zu verringern, so flexibel sind wir und so schnell können wir uns anpassen, um eingehende Anrufe zu unterstützen“, sagte er. „In Krisenfällen haben wir eine spezielle Support-Hotline, auf die Sie über die App selbst zugreifen können.“ Für den Fall, dass die Fahrer selbst Probleme mit Passagieren haben, „haben unsere Kapitäne den gleichen Zugang zur Betreuung wie unsere Kunden“, sagte Al Nahlaoui. „Wir haben mehrere Kanäle, über die sie je nach Situation sofortigen Zugang oder verschiedene Arten von Unterstützung erhalten können, so dass die Kapitänsunterstützung immer vorhanden war.“

WM kurbelt die Nachfrage der Region an

Die Mitfahr-App, die sich in den letzten Jahren zu einer „Super-App“ entwickelt hat, die neben Fahrten zahlreiche Services anbietet und 2019 von Uber übernommen wurde, rechnet mit einer steigenden Kundennachfrage während der Weltmeisterschaft, die vom 11. 20. bis 18. Dezember. Aber bei Großveranstaltungen in den Städten der Region wie internationalen Konferenzen oder der Dubai Expo 2020 waren Careem-Autos oft schwer zu finden, und die Wartezeiten vervielfachten sich, was viele Kunden frustrierte. Al Nahlaoui hofft, dass dies diesmal nicht der Fall sein wird und dass sich das Unternehmen auf den massiven Zustrom von Menschen gut vorbereitet hat. Careem, das in 80 Städten tätig ist, hat „seine Flottengröße über mehrere Monate kontinuierlich um 1.000 zusätzliche Autos erweitert“, um sich auf die Weltmeisterschaft vorzubereiten, sagte das Unternehmen in einer Erklärung Anfang dieses Monats. Das Unternehmen erwartet, dass die Gesamtzahl der Careem-Fahrzeuge in Katar – darunter Taxis, Lieferwagen, Luxusautos und Motorräder – bis zum Turnier um mehr als 50 % wachsen wird.

Dubai Internationaler Flughafen. Dubai, Vereinigte Arabische Emirate Karim Sahib | AFP | Getty Images