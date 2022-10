Ein heißer Herbst von links (nd-aktuell.de)

Die britische „Enough is Enough“-Bewegung ist ein Vorbild für „genug ist genug“. Foto: dpa/PA Wire/Jacob King

„Genug ist genug“ stand auf zahlreichen Plakaten und Transparenten, die an den Wänden der Oyoun-Veranstaltungsfläche in Berlin-Neukölln hingen. Das gleichnamige Bündnis hatte dort am Donnerstagabend zur Auftaktveranstaltung seines Wahlkampfs eingeladen. Der Raum war überfüllt und die Atmosphäre war von Anfang an sehr kämpferisch. Als erste Rednerin zeigte sich Iris Schwerdtner vom linkssozialistischen Magazin „Jakobin“ begeistert von der großen Resonanz. Die Mobilisierung hat erst kürzlich begonnen.

Vorbild für »enough is enough« ist laut Schwerdtner die »Enough is enough«-Kampagne, mit der Gewerkschaften und soziale Initiativen in Großbritannien gegen die Austragung der kapitalistischen Krise auf dem Rücken der Lohnabhängigen kämpfen. Dagegen richteten sich auch die sechs Forderungen der Aktion „Genug ist genug“, die Schwerdtner unter großem Beifall vorstellte: Dazu gehören 1000 Euro Wintergeld, die dauerhafte Einführung des 9-Euro-Tickets, die Deckelung der Gas- und Strompreise, die Sozialisierung der Energiewirtschaft, die Besteuerung der Profiteure der Krise und eine starke Erhöhung der Löhne und Gehälter.

Um diese Forderungen drehten sich auch die folgenden Kurzvorträge von Mitarbeitern aus verschiedenen Bereichen. Es gab eine Krankenschwester, die sagte, sie würde hier nicht sprechen, wenn sie nicht die Erfahrung des mehrwöchigen Streiks in Berlin im vergangenen Jahr gemacht hätte. „Wir haben bewiesen, dass wir kämpfen und gewinnen können“, betonte sie. Nach ihr sprach eine langjährige Mitarbeiterin der Berliner Stadtreinigung (BSR), die unter großem Applaus als erste das Wort Generalstreik aussprach. Es wurde dann von anderen Rednern wiederholt. Es wurde diskutiert, wie sich die Beschäftigten bei den anstehenden Tarifverhandlungen in den kommenden Monaten abstimmen können, um mehr Druck auszuüben. Ein Postangestellter sagte, dass diejenigen, die im Land wichtig sind, ihre Macht in der Tarifrunde nutzen sollten. Ein Arbeitskampf könnte ein wichtiges Mittel sein.

Mehrere Redner betonten, wie wichtig es sei, die anstehenden Sozialproteste mit der Tarifrunde zu verbinden. Gelingt es den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die mit einer Forderung von mehr als 10,5 Prozent in die Verhandlungen gehen, zu einem guten Abschluss zu kommen, hätte dies nach Einschätzung der Kollegen eine Signalwirkung über die Branche hinaus. „Wir dürfen uns nicht spalten lassen.“ Dieser Satz war am Donnerstagabend immer wieder zu hören. Eine alleinerziehende Mutter mit Kind, die sich in der Gruppe der von Armut Betroffenen engagiert, erhielt viel Applaus für ihren Vortrag, in dem sie zeigte, wie ein Leben mit wenig Geld den Alltag einschränken kann.

Mehrere Redner bewegten sich unter großem Applaus nach rechts. „Sozialer Protest kann nur antifaschistisch sein“, sagte der Linke-Abgeordnete im Berliner Abgeordnetenhaus, Ferat Kocak. Wie die Bundessprecherin der Grünen Jugend, Sarah-Lein Heinrich, richtete er kurze Grußworte aus dem Publikum an den Rat. Unmut aus dem Publikum kam erst auf, als der Neuköllner SPD-Bundestagsabgeordnete Hakan Demir seine Solidarität mit den Demonstranten bekunden wollte.

Nach zwei Stunden Programm trennten sich die Teilnehmer nicht sofort. An allen Ausgängen lagen Papierrollen, auf denen die Betroffenen Listen schrieben. In den nächsten Tagen wollen sie die Ziele des Bündnisses in Unternehmen, Kneipen, Stadtteilen und Universitäten bekannt machen und für die Demonstrationen in den kommenden Wochen werben.

Am 22. Oktober um 12 Uhr startet am Berliner Invalidenpark eine große Bündnisdemonstration unter dem Motto „Solidarität durch die Krise“. Am 12. November um 13 Uhr beginnt eine weitere Demonstration des Bündnisses »Umverteilen«, an der sich zahlreiche linke Gruppen beteiligen. Mehrere Redner bei der Veranstaltung am Donnerstagabend sagten, sie könnten es kaum erwarten, ihren Protest auf die Straße zu tragen. Nach der guten Stimmung zum Auftakt könnte es von links noch ein heißer Herbst werden.