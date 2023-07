Seit dem 15. Dezember 2020 ist er der neue Jan Hofer: Damals wurde Jens Riewa Chefsprecher von Deutschlands wichtigster Nachrichtensendung, der „Tagesschau“. Der Mann, der an diesem Sonntag seinen 60. Geburtstag feiert, war den ARD-Fernsehzuschauern schon lange ein bekanntes Gesicht. Kinder der Neunziger kennen die „Tagesschau“ ohne ihn gar nicht.

Da Riewa seit 28 Jahren Sprecher der 20-Uhr-Ausgabe ist, debütierte er dort 1995. Er arbeitet also fast die Hälfte seines Lebens für die Sendung. Und er habe zumindest bei seinem Rentenbescheid noch sieben Jahre vor sich, erklärt Riewa schriftlich gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er möchte weder ein persönliches noch ein Telefoninterview führen. „Wenn ich den beruflichen Werdegang von Jan Hofer verfolgen würde, dann könnten es ein paar Extrameilen sein, wenn ich mit über 70 wieder so durchstarte wie er“, sagte der Sprecher und Moderator über seinen weiteren Berufsweg.

Erst Fluglotse, dann Nachrichtensprecher

Bevor der im brandenburgischen Lübbenau geborene Riewa die Karriere begann, die ihn dorthin führte, wo er jetzt ist, ging er nach dem Abitur zunächst für drei Jahre zur Nationalen Volksarmee. Anschließend gab er sein Studium der Bautechnik auf und machte eine Ausbildung zum Fluglotsen. Was dann folgte, legte den Grundstein für seine heutige Position: zwei Jahre intensive Sprechausbildung und Moderationsausbildung beim Berliner Rundfunk. Danach: Nachrichtenmoderator bei Radio DDR, Moderator einer Kindersendung, ein Job beim Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, und dann wechselte er 1991 zum NDR und schließlich zur „Tagesschau“, wo er zunächst als Off-Sprecher arbeitete.

In einem RND-Interview im Jahr 2020 erklärte Riewa selbst, dass er Ende 2020 Jan Hofer, der ehrenamtlich das Gesicht der „Tagesschau“ gewesen war, als Chefsprecher nachgefolgt sei: „Letztendlich hat sich das Haus dazu entschlossen, die altbewährte Tradition beizubehalten.“ bewährtes Senioritätsprinzip, nach dem die Stelle stets besetzt ist.“ Da er am längsten dort war, wurde er Chefsprecher. Ansonsten hätte eine Frau unter 50 wie Judith Rakers bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, die gerade auf der Suche nach einer Verjüngungskur sind, sicherlich eine gute Figur gemacht.

Als mein Sohn mich ganz ernsthaft fragte, wann ich wieder Zeit für ihn haben würde, war das ein ziemlicher Stich ins Herz und seitdem ist eine ganz klare Grenze gezogen. Jens Riewa, Chefsprecher der „Tagesschau“

Riewas Rolle als Chefsprecher erfordert „Zeitmanagement auf höchstem Niveau“, wie er selbst berichtet. „Seitdem war ich in weitaus mehr Meetings und Wechseln als zuvor.“ Dabei handelt es sich um Stunden, die zum bisherigen Job als „Tagesschau“-Sprecher hinzugekommen sind. „Ich musste lernen, Nein zu sagen, zu delegieren. Als mein Sohn mich ganz ernst fragte, wann ich wieder Zeit für ihn haben würde, war das ein ziemlicher Stich ins Herz und seitdem ist eine ganz klare Grenze gezogen“, sagt Riewa. Er macht seit einem halben Jahr keine Nachtschicht mehr und nennt es „eine ganz neue Erfahrung“. Denn: „In diesem Job ist man durch die täglich wechselnden Schichten praktisch im ständigen Jetlag, das möchte ich mir nicht mehr antun und das wird akzeptiert.“

Heute meidet Riewa rote Teppiche

Riewa erklärt, dass er selten Interviews gibt: „Die Nachricht zählt, es ist wichtig, die Persönlichkeit des Sprechers nicht in den Vordergrund rücken zu lassen.“ Er „kultiviert seit zwei Jahrzehnten eine Medienreserve. Keine roten Teppiche, keine Talkshows, extrem seltene Interviews. Das Leben ist ruhiger.“

Aber das war nicht immer so. Der Mann, der auf dem Fernsehbildschirm immer äußerst ernst wirkt, wurde 2020 von „Bild“ sogar als „der wilde Mister Tagesschau“ betitelt. Tatsächlich: Es gab eine Zeit, in der er auch auf roten Teppichen und Partys unterwegs war und viele öffentlich machte Aussagen, die er heute vielleicht bereuen würde. 2002 sprach er mit der „Bild“-Zeitung über eine angebliche Beziehung mit Schlagersängerin Michelle, nannte sie in einem Interview die „Frau meines Lebens“ und meinte, viel pikanter, dass sie „eine Granate im Bett“ sei. Michelle hingegen bestritt später gegenüber der „Bunte“, Sex mit der Nachrichtensprecherin gehabt zu haben.

Riewa macht mit diesen Behauptungen keinen Scherz

Und dann sind da noch die hartnäckigen Vorwürfe, Riewa sei homosexuell – gegen die der Nachrichtensprecher immer wieder gerichtlich vorgeht. 1998 klagte er deswegen gegen den Berliner Querverlag und erwirkte 2017 eine einstweilige Verfügung des Landgerichts Hamburg gegen die Seite queer.de, die über eine noch verfügbare „ZDF Magazin Royale“-Folge mit Jan Böhmermann und Ingo Zamperoni berichtete was die beiden über Riewas Sexualität spekulierten. Der heutige Chefsprecher versteht keinen Scherz.

„Tagesschau“-Pannen sieht er dagegen zumindest nach eigenen Angaben gelassener gegenüber. „Hin und wieder schmunzelt man über Pannen, wie neulich, als ich Rudi Völler etwas älter gemacht habe, als er ist“, erzählt er dem RND. „Dann entschuldigen sie sich mit einem schönen ‚Begnadigung‘ und weiter geht es. Ich habe jeden erdenklichen Zusammenbruch erlebt, nichts erschüttert mich mehr.“ Schließlich ist es nur Fernsehen und keine Herzoperation. „Ich kann nicht zurückholen, was durch den Sender ging.“