Ein Großteil von Odessa im Dunkeln, während russische Angriffe das Stromnetz der Ukraine zerstören

Kanadas Botschafter in der Ukraine sagt, dass das Land nach einer intensiven Kampagne von Luftangriffen aus Russland, die einen Großteil der Großstadt Odessa im Dunkeln gelassen hat, Hilfe bei der Reparatur seiner Energieinfrastruktur benötigt.

Russische Drohnenangriffe haben am Samstag die Stromversorgung aller nicht kritischen Infrastrukturen in der 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt am Schwarzen Meer unterbrochen. Serhiy Bratchuk, Sprecher der Regionalverwaltung von Odessa, sagte, die Bewohner würden innerhalb weniger Tage wieder mit Strom versorgt, aber es würde mehrere Monate dauern, das Netz vollständig zu reparieren.

Es ist der jüngste einer Reihe größerer Angriffe, die das Stromnetz zu Beginn des Winters heimgesucht haben.

„Die Menschen sind kälter, die Menschen sind dunkler und die Menschen können kein normales Leben führen“, sagte Larisa Galadza in einem Interview weiter Rosmarin Barton Live Sonntag ausgestrahlt.

„Trotzdem sind sie so entschlossen wie eh und je“, sagte Kanadas Gesandte in der Ukraine gegenüber der politischen Chefkorrespondentin von CBC, Rosemary Barton. „Sie wissen, dass ein Teil davon ein Kopfspiel ist, ein Gedankenspiel, und mentale Belastbarkeit muss vorhanden sein.“

UHR | Russland greift Stromnetz der Ukraine an: Odessa bereitet sich mit knappem Strom auf den Winter vor, nachdem Russland das Stromnetz angegriffen hat Rosemary Barton Live spricht mit Kanadas Botschafterin in der Ukraine, Larisa Galadza, während Russland weiterhin Stromnetze ins Visier nimmt und die Ukrainer sich auf einen Winter ohne Strom vorbereiten. In der südlichen Region Odessa sind bereits rund 1,5 Millionen Menschen ohne Strom.

Einen Monat, nachdem die Ukraine mit der Rückeroberung von Cherson einen großen Sieg errungen hat, gehen die Kämpfe im Osten weiter, während Russland versucht, in das Donbass-Gebiet vorzudringen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die militärische Situation dort als „sehr schwierig“ bezeichnet.

In anderen Teilen des Landes sehen sich ukrainische Städte immer noch der Bedrohung durch russische Luftangriffe und der Aussicht ausgesetzt, dass wichtige Infrastrukturen in den Wintermonaten außer Gefecht gesetzt werden. Ukrainische Beamte warnten letzten Monat davor, dass Kiew mit der Aussicht auf eine vollständige Abschaltung der Stromversorgung und einer möglichen Evakuierung konfrontiert sei.

„Sie sind verzweifelt nach der Ausrüstung, den Materialien, die ihnen helfen, das Stromnetz zu reparieren, das so schwer beschädigt wurde“, sagte Galadza zu Barton. Die Bundesregierung hat letzten Monat 10 Millionen Dollar zugesagt, um den Kauf von Generatoren für die Ukraine zu unterstützen.

„Das sind Angriffe auf die zivile Infrastruktur, die im Krieg tabu sein sollen. Das ist also nur eine Fortsetzung dessen, was er zuvor getan hat, und absolut, das sind genau die Taten, die als Kriegsverbrechen angeklagt werden sollten.“

Galadza sagte, sie habe mit mehreren Binnenvertriebenen gesprochen, die die südliche Stadt Mariupol verlassen hätten. Und auf die Frage, was sie brauchten, sei die Botschaft konsistent gewesen, sagte Galadza.

„Sie sagten: ‚Waffen, Waffen, Waffen, Waffen. Wir müssen diesen Krieg gewinnen.'“

Der Winter wird die Kämpfe nur verlangsamen: Ukrainischer Abgeordneter

Der Krieg nähert sich dem Ende seines 10. Monats, aber es scheint wenig Sinn für ein bevorstehendes Ende zu geben, wenn der Winter einsetzt. In einem separaten Interview weiter Rosmarin Barton Live, Der ukrainische Abgeordnete Yehor Cherniev sagte, die sinkenden Temperaturen würden die Kämpfe verlangsamen, aber nicht stoppen.

„Ja, die Winterkälte ist ein weiterer Feind, aber sie beeinflusst beide Seiten“, sagte er und fügte hinzu, dass die Ukraine weiterhin Gegenoffensiven vorbereiten werde.

Trotz der anhaltenden Kämpfe haben ukrainische Beamte Vorschläge zurückgewiesen, dass es an der Zeit sein könnte, mit Russland über ein Ende der Kämpfe zu verhandeln. US-Medien berichteten letzten Monat, dass die Regierung die Ukraine privat auffordere, eine Tür für Verhandlungen offen zu lassen.

Aber Selenskyj hat gesagt, dass er nicht mit Russland verhandeln wird, solange Putin das Land regiert.

„Das sind keine Verhandlungen, das ist ein Ultimatum von ihrer Seite“, sagte Cherniev. Er sagte, die ukrainische Bedingung für Verhandlungen sei der russische Rückzug aus der Ukraine, insbesondere einschließlich der Krim, die Russland 2014 annektierte.

Er forderte westliche Länder wie Kanada auf, mehr Hilfe in Form von Luftverteidigungssystemen und Munition bereitzustellen, um Russland abzuwehren.

„Das ist ein existenzieller Krieg für uns. Wir werden niemals aufgeben.“