Ein geteilter Bildschirm erscheint, als Biden Krisengespräche einberuft, während Trump die Ankündigung der Kampagne vorbereitet

(CNN-Fotoillustration)

Alle Augen sind auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump gerichtet, von dem erwartet wird, dass er in Kürze ein weiteres Angebot des Weißen Hauses vorlegen wird.

Staatsanwälte, Ermittler und Gesetzgeber in Washington, DC, New York, Georgia, Florida und in den Vereinigten Staaten gehören zu denen, die daran interessiert sein werden, was Trump über die unzähligen rechtlichen Probleme zu sagen hat, mit denen der ehemalige Präsident, sein Unternehmen und seine Verbündeten konfrontiert sind.

In Bezug auf den Angriff auf das US-Kapitol vom 6. Januar 2021, seine Bemühungen, die Präsidentschaftswahlen 2020 zu stürzen, seinen Umgang mit sensiblen Regierungsdokumenten und sein Familienunternehmen laufen mehrere Ermittlungen auf Bundes- und Landesebene.

Trump und sein Unternehmen bestreiten jegliches Fehlverhalten oder Kriminalität in allen Angelegenheiten, sowohl auf Bundes- als auch auf Bundesebene, und haben seine Unschuld aggressiv beteuert. Trump hat diese Woche auch die Abweisung von zwei Klagen in Fällen gewonnen, die von seiner Nichte und seinem ehemaligen Anwalt eingereicht wurden.

Hier ist eine aktualisierte Liste bemerkenswerter Untersuchungen, Klagen und Kontroversen:

Mar-a-Lago-Dokumente: Hat Trump geheimes Material falsch behandelt? Die Ermittlungen des Justizministeriums gehen weiter, ob Dokumente aus dem Weißen Haus von Trump illegal misshandelt wurden, als sie nach seinem Ausscheiden aus dem Amt in sein Mar-a-Lago-Resort in Florida gebracht wurden. Eine Grand Jury des Bundes in Washington wurde eingesetzt und hat potenzielle Zeugen befragt, wie Trump mit den Dokumenten umgegangen ist. a-Lago – einschließlich einiger klassifizierter Aufzeichnungen.

Wahlen 2020 und Aufstand am 6. Januar: Untersuchungen durch den Wahlausschuss des Repräsentantenhauses: Der Sonderausschuss des Repräsentantenhauses, der den Angriff auf das US-Kapitol untersucht, hat dramatische Beweise für Trumps Handlungen vor und am 6. Januar aufgedeckt, insbesondere die Bemühungen, die Hebel der Regierung zu nutzen, um die Wahl zu stürzen. Der Ausschuss wird voraussichtlich vor Ende des Jahres einen Bericht herausgeben , was vermutlich das Ende seiner Untersuchung markiert – insbesondere, wenn die Republikaner das Repräsentantenhaus übernehmen.

Wahlen 2020 und Aufstand am 6. Januar: Untersuchung des Justizministeriums: Das Justizministerium führt eine eigene Untersuchung zur Wahlperiode nach 2020 durch. Während das DOJ während der sogenannten Ruhephase vor den Midterms nicht öffentlich gehandelt hat, hat eine Grand Jury in Washington Zeugen gehört. Kürzlich hat das DOJ versucht, zusätzliche Aussagen des ehemaligen Anwalts des Weißen Hauses, Pat Cipollone, und des stellvertretenden Anwalts des Weißen Hauses, Patrick Philbin, zu erzwingen.

