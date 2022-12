Ein ganzes Stadion im Rausch: Grotesker Hype um Cristiano Ronaldo zerstört den Fußball

Mit einem überragenden 6:1 gegen die Schweiz setzte Portugal im Achtelfinale der WM ein Ausrufezeichen. Im Stadion selbst gibt es davon wenig. Die mehr als 80.000 Zuschauer sind nicht wegen des Spiels gekommen, sie wollen nur einen sehen: Cristiano Ronaldo. Er sitzt auf der Bank. Ein Problem.

Wer wissen wollte, was mit Fußball los ist, musste am Dienstag nur ins goldglitzernde Lusail Iconic Stadium in Doha kommen. Das WM-Achtelfinale zwischen Portugal und der Schweiz endete 6:1 (2:0). Es war ein außergewöhnliches Duell mit grandiosen Toren vor einer überwältigenden Kulisse von 83.720 Zuschauern. Der 21-jährige Goncalo Ramos erzielte bei seinem ersten Start für sein Land drei Tore, Joao Felix glänzte und die Eidgenossen zerfielen zu Staub. Es war eine WM-Nacht für die Geschichtsbücher.

In der 60. Minute ging ein Raunen durch das Stadion, dann begann eine Gruppe zu singen. „Wir wollen Ronaldo. Wir wollen Ronaldo“, wir wollen Ronaldo, wir wollen Ronaldo. Und das war das Problem bei diesem Spiel. Der 37-jährige Cristiano Ronaldo war nicht auf dem Platz, also war es egal, was dort passierte. Denn die Zuschauer, sofern sie zu den kleinen Gruppen von Schweizern oder Portugiesen gehörten, kamen exklusiv für den fünfmaligen Weltfussballer ins Lusail Iconic Stadium. Aus den „Wir wollen Ronaldo“-Rufen wurden bald „Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo“-Rufe.

Vom guten Fußballer zum Clown

Er war gerade in der Aufwärmzone neben der Bank aufgetaucht, hatte sich mit einem der Co-Trainer unterhalten und sich dann wieder auf die Bank gesetzt. „Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo“, riefen sie, nachdem Goncalo Ramos den Ball nach einem Traumpass von Joao Felix über den bemitleidenswerten Schweizer Keeper Yann Sommer hinweg zum 5:1 gekappt hatte. Und sie waren nicht zu bremsen, als er, der Heilige, Cristiano Ronaldo, plötzlich im Trikot an der Seitenlinie auftauchte. Jubel dröhnt durchs Stadion. Ronaldo wartete etwas länger.

Vergessen ist, dass er einst ein wirklich guter Fußballer war und nicht der Clown, der er jetzt war, und ließ den 39-jährigen Pepe unter tosendem Applaus der Menge seine Armbinde anlegen. Schon vergessen war der Auftritt von Goncalo Ramos, der fast unbemerkt vom Platz ging und doch allen Applaus verdient hatte. Das Stadion brach fast zusammen, als Ronaldo seinen ersten Ballkontakt hatte. So etwas hatte die Welt noch nie gesehen.

In den verbleibenden Minuten stolzierte er über den Platz, schoss einen Freistoß grotesk in die Mauer und erzielte ein Abseitstor. Nach insgesamt sieben Ballkontakten wurde er nach dem Schlusspfiff von den Fans angefeuert und zog sich in die Kabine zurück. Ablösefrei Cristiano Ronaldos 195. Länderspiel war eines seiner kürzesten und das erste, das er seit der EURO 2008 bei einem Turnier auf der Bank saß. Das störte die Zuschauer im Lusail Iconic Stadium nicht.

Der perfekte Star für diese WM

An diesem Abend traten drei Mannschaften an. Portugal, die Schweiz und natürlich Cristiano Ronaldo. Das Fotografenmeer teilte sich, sobald die Nationalhymne gespielt wurde. Ein großer Teil blieb auf der Bank, blieb beim 33. Land bei dieser WM stehen – auf CR7. Er machte ein langes Gesicht. Sportlich hat er zwar nichts mehr zu berichten, aber er will immer spielen, denn niemand in seiner Welt wird jemals sein Niveau erreichen. Er ist der perfekte Star für diese WM des Größenwahns, für die absurde Unterhaltungsmaschine namens FIFA und ihren Chef Gianni Infantino. Dieser Personenkult hat mit Fußball nichts mehr zu tun.

Bis zum Achtelfinale ging es Portugal nur um den Krisenstaat Cristiano Ronaldo. Die Kultverehrung des fünfmaligen Weltfußballers nahm absurde Züge an. Fast jeder dritte Besucher der WM in Doha trug und trägt den „Schriftzug“ Ronaldo auf dem Rücken. An der Seite von Lionel Messi hat er dieses Weltturnier zu einem Turnier erhoben, bei dem erstmals die Spielermarken wichtiger sind als die eigentlichen Länder. Heute Argentinien, morgen Portugal. Der neue Fußball, der dieser Tage der Weltöffentlichkeit präsentiert wird.

In den Gassen des Souq Waqif und auf den goldglänzenden Lusail Boulevards neben dem Endstadion, dem goldglänzenden Lusail Iconic Stadium, sprangen die Fans schnell mit einem CR7-Jubel ein. In der U-Bahn riefen sie „Siuuu“ und überspielten ihre Songs per Videotelefonie nach Hause.

Eklat im Spiel gegen Südkorea

Und auf dem Feld traf Ronaldo. Zumindest beim 3:2 gegen Ghana. Und da nur vom Elfmeterpunkt. Denn er kramte während des Spiels erst mal einen Snack aus der Hose und verwandelte dann die Journalisten in der Mixed Zone in kleine Kinder, die alles für ein Selfie mit CR7 taten. Im nächsten Spiel gegen Uruguay wollte er Teamkollege Bruno Fernandes ein Tor stehlen, um endlich mit Eusebio gleichzuziehen. Er hat neun Tore bei Weltmeisterschaften, Ronaldo acht.

Dann gab es einen Eklat gegen Südkorea, als er seine Auswechslung reklamierte. Trainer Fernando Santos hatte die Nase voll und setzte ihn auf die Bank. Die ultimative Strafe für Ronaldos Ego. Das hatte er zuletzt bei Manchester United bewiesen. Nach einem völlig verrückten Interview, in dem er sich mit einer Erdbeere verglich, in die man hineinbeißen möchte, warf ihn der Verein raus. Seitdem liebäugelt er mit einem 200-Millionen-Euro-Angebot aus Saudi-Arabien.

Und so brüllte Ronaldo im goldglänzenden Lusail Iconic Stadium über das Feld, die Zuschauer fielen bei seinem Anblick fast in Ohnmacht und sahen deshalb nicht, wie mit dem überragenden Goncalo Ramos ein neuer Stern am portugiesischen Fußballhimmel aufstieg. Portugal hat an diesem Abend bewiesen, dass es seine alten Helden nicht mehr braucht. Und der Fußball braucht Cristiano Ronaldo auch nicht mehr. Er steht für alles, was im Fußball kaputt ist.