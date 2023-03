tz Welt

Friseur Taner Dogan schneidet in seinem Salon in einer Netto-Filiale einem Kunden die Haare. © Bernd Thissen/dpa

Als „Netto“-Friseur musste Taner Dogan uit Dortmund viel Häme einstecken. Toen kwam BVB-Stars, de Promi-Kundschaft werpt zich op als Magnet. Aktuell stehen Hilfen für die Erdbebenopfer im Fokus.

Dortmund – Was de BVB-trainer Edin Terzic, een klinische direktor, meerdere polizisten, vorstandsmitglider of een andere Rentner mit schmalem Geldbeutel gemeinsam? De Friseur. Taner Dogan wäscht seiner Kundschaft in Dortmund een ungewöhnlicher Stelle den Kopf. Sein Salon liegt nicht and one Shoppingmeile neben Boutiquen and Cafés, sondern im Discounter Netto. „If wir den Laden eröffnet haben, sind wir belächelt, sogar bepolitigt“, erzählt der 43-Jährige.

Aber dann spazierte ein bekannter Borussia-Nachwuchsfußballer durch seine Tür. Und es wurden immer mehr Prominente des Bundesligisten. Das Traininggelände is um die Ecke. Seitdem läuft es rund für den türkischstämmigen Friseur. Derzeit treibt ihn das Leid der Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei um. Daar drums aktiv für deren Unterstützung, hat eine Spendenaktion initieert.

Öffnen sich die Glastüren zum Discounter, ligt aan de linkerkant im Vorraum die Friseurstube „Mr. en mevrouw Barber“. Dogan führt den Laden seit 2019 mit seiner Frau Derya Dogan, war dort twee Jahre zuvor angestellt. Het is een oorlog die begint. “Früher war hier eine Bäckerei drin. Als wir beim Umbau waren, vielen ze in de war, wollten wissen, waren wir plannen en haben uns ausgelach: Ein Friseurladen, das würde ja nie funktionieren“, herinnert Dogan zich. Ihm schlug gewaltige Skepsis entgegen. Und: “Die Leute wollten von ihren Nachbarn nicht gesehen, das war ihnen unangenehm – man geht maar nicht zum Friseur im Discounter.”

Zum Kultfriseur avanciert

Kunde Maik Müller, Polizeibeamter in der Ruhrgebietsstadt, meint zum anfangs schweren Stand: “Da wurde einfach ein Image übertragen: Billiger Supermarkt, billiger Friseurladen.” etwa von BVB-Mittelfeldstar Gio Reyna, dem Dogan sterven Haare schneidet. En von Torjäger Erling Haaland, Sebastian Rode of Christian Pulisic, die heute aber voor andere topteams spelen. Auch bei ihnen hoed Taner Dogan Hand angelegt.

De allereerste Top-Fußballer, op zijn Stuhl Platz na oorlog met Däne Jacob Bruun Larsen, met damals 16 Jahren noch in de A-Jugend van BVB. “Dan is er mal Pulisic mitbracht, dann Emre Mor – und so ginging es immer weiter.” Die Ladenfronten sind aus Glas, alles is gut einsehbar. Plötzlich drückten sich die Leute auch schon mal die Nase an den Fenstern platt. “Da kam der gesamte Trainerstab im Anzug – Torwarttrainer, Co-Trainer, Fitnesstrainer, der BVB-Chefarzt”, meldt Maik Müller als befreundeter Stammkunde.

Kein Promi-bonus

Auch Kommunalpolitiker, Landtagsabgeordnete, Verbandschefs, Manager und Direktoren lassen sich von Dogan nun den Schopf in Form gebracht of auch mal Haare aus Ohren und Nase entfernen. Der Familienvater is totaal auf dem Teppich. Alle Kunden werden voor de gek gehouden bei ihm quasi über einen Kamm. “Ik behandel de natuur helemaal gleich.” Kein Tamtam. Kein Promi-bonus. Dieselben Preise. Ook in München gebe es einen Friseursalon bei Netto, sagt Dogan.

Er komt uit een eigenzinnige Gastarbeiterfamilie, werd geboren in Dortmund en schrammte als Top-Amateurspieler zelf knap en einer Profikarriere vorbei, wie der 47-Jährige erzählt. Er viel Angehörige in der Türkei, die nicht weit von den Katastrophengebieten entfernt leben. Fast alle seiner türkeistämmigen Freunde im Ruhrpott haben Verwandte unter den Trümmern verloren. Rundvlees 50.000 Todesopfer wurden bisher nach den Beben vom 6. Februar in der Türkei und in Syrian gerapporteerd.

“De Allerwichtigste is die Hilfe für die Kinder”

Voor dat paar Dogan een actie ondernemen in de Leben-gerufen. Geen van de aanbevolen diensten kan uw geld uitgeven in Tombola-Los. Voor de Gewinner-stehen in Salon unter anderem ein vom gesamten Borussia-Kader signiertes Trikot en ein Fußball mit allen Autogrammen bereit of auch Originalschuhe vom aktuellen BVB-Profi Salih Özcan and the Torwarthandschuhe von Keeper Gregor Kobel.

Mit weiteren Aktionen habe er einen Wohncontainer für zwei türkische Familien im Erdbebengebiet finanzieren können, reportet Dogan. Er zijn geen andere initiatieven gepland. Ganz besonders lie ihm die Kinder in der Katastrophenregion am Herzen. “Ich habe sebst drei kleine Kinder. Das Allerwichtigste is die Hilfe für die Kinder.” dpa