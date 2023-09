KOPENHAGEN, Dänemark (AP) – Ein Fischereifahrzeug der grönländischen Regierung wird versuchen, die Flut zu nutzen, um ein unter der Flagge der Bahamas fahrendes Luxuskreuzfahrtschiff mit 206 Menschen an Bord freizubekommen, das im nördlichsten Nationalpark der Welt auf Grund gelaufen ist, teilten die Behörden mit.

Kapitän Flemming Madsen vom dänischen Joint Arctic Command sagte gegenüber Associated Press, dass es den Passagieren und der Besatzung des im Nordwesten Grönlands gestrandeten Schiffes gut gehe und „ich kann nur sagen, dass sie eine lebenslange Erfahrung gemacht haben.“

Das wissenschaftliche Fischereischiff sollte später am Mittwoch eintreffen und bei geeigneten Bedingungen versuchen, die 104,4 Meter (343 Fuß) lange und 18 Meter (60 Fuß) breite MV Ocean Explorer freizuziehen.

Das Kreuzfahrtschiff lief am Montag im Alpefjord im Nordostgrönland-Nationalpark auf Grund, der für Eisberge und Moschusochsen bekannt ist, die die Küste durchstreifen. Die Besatzung unternahm zwei fehlgeschlagene Versuche, das Schiff bei Flut aus eigener Kraft frei schwimmen zu lassen.

In einer Erklärung sagte das in Australien ansässige Unternehmen Aurora Expeditions, das das Schiff betreibt, dass die Passagiere und Besatzungsmitglieder in Sicherheit und wohlauf seien und dass „keine unmittelbare Gefahr für sie selbst, das Schiff oder die Umgebung“ bestehe.

„Wir engagieren uns aktiv dafür, die MV Ocean Explorer aus ihrer Grundberührung zu befreien. Unser oberstes Ziel ist es, die Bergung des Schiffes sicherzustellen, ohne die Sicherheit zu gefährden“, heißt es in der Erklärung.

Alpefjord liegt gegenüber der Eisdecke, die die größte Insel der Welt bedeckt, in einer abgelegenen Ecke Grönlands, etwa 240 Kilometer (149 Meilen) von der nächsten Siedlung, Ittoqqortoormiit, entfernt, die selbst fast 1.400 Kilometer (870 Meilen) von der des Landes entfernt ist Hauptstadt, Nuuk.

Dutzende Kreuzfahrtschiffe fahren jedes Jahr entlang der Küste Grönlands, sodass die Passagiere die malerische Berglandschaft mit Fjorden, die Wasserstraßen voller Eisberge unterschiedlicher Größe und ins Meer ragende Gletscher bewundern können.

Madsen vom dänischen Joint Arctic Command sagte, die Passagiere der Ocean Explorer seien „eine Mischung“ aus Touristen aus Australien, Neuseeland, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Südkorea. Grönland ist ein halbunabhängiges Gebiet, das wie die Färöer-Inseln zum dänischen Reich gehört.

Die Menschen an Bord „stecken in einer schwierigen Situation, aber angesichts der Umstände ist die Atmosphäre auf dem Schiff gut und allen an Bord geht es gut.“ „Es gibt keine Anzeichen dafür, dass das Schiff durch die Grundberührung ernsthaft beschädigt wurde“, sagte das Joint Arctic Command am Mittwoch.

Die Ocean Explorer wurde 2021 gebaut und gehört Copenhagen SunStone Ships, einem Teil der dänischen SunStone Group. Es hat einen umgekehrten Bug, der dem eines U-Bootes ähnelt. Laut der Website der Sunstone Group verfügt es über 77 Kabinen, 151 Passagierbetten und 99 Betten für die Besatzung sowie mehrere Restaurants.

Das Joint Arctic Command sagte, dass sich andere Schiffe in der Nähe des gestrandeten Kreuzfahrtschiffes befänden und „bei Bedarf das Personal der Sirius Dog Sled Patrol innerhalb von anderthalb Stunden am Unfallort sein kann“.

Am Dienstag besuchten Mitglieder der Sirius Dog Sled Patrol, einer dänischen Marineeinheit, die Fernaufklärung durchführt und die dänische Souveränität in der arktischen Wildnis durchsetzt, die Passagiere und erklärten die Situation, „was sie beruhigte, da einige besorgt waren“, sagte Madsen , der diensthabende Offizier des Joint Arctic Command, sagte.

Das Kommando, das die Operation zur Befreiung des Kreuzfahrtschiffes koordinierte, sagte, das nächste Schiff der dänischen Marine sei etwa 1.200 Seemeilen (mehr als 2.000 Kilometer oder 1.380 Meilen) entfernt. Es war auf dem Weg zur Baustelle und dürfte voraussichtlich bereits am Freitag das gestrandete Schiff erreichen.

Die Hauptaufgabe des Joint Arctic Command besteht darin, die dänische Souveränität durch die Überwachung des Gebiets um die Färöer-Inseln und Grönland, einschließlich des Arktischen Ozeans im Norden, sicherzustellen.

Diese Version wurde korrigiert, um zu zeigen, dass das Kreuzfahrtschiff einem dänischen Konzern und nicht norwegischen gehört.

