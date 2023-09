Das Beste am Besuch der IFA in Berlin ist, wenn Unternehmen sie nutzen, um einen ersten Blick auf Technologien zu werfen, die später „richtig“ eingeführt werden. Das habe ich bei einer Demonstration von Dolby Atmos FlexConnect erlebt, einer neuen Technologie, mit der Sie kompatible externe Lautsprecher drahtlos an Ihren Fernseher anschließen und ein Atmos-fähiges räumliches Audio-Setup erstellen können.

Der interessanteste Teil von Dolbys Meinung zu dieser Technologie ist, dass sie angeblich weitaus nachsichtiger ist, wenn es darum geht, wo man diese speziellen externen Lautsprecher aufstellen kann. Sie müssen nicht perfekt symmetrisch sein, wie die Pressebilder den ähnlichen drahtlosen Play-Fi-Heimkino-Standard von DTS zeigen. Die Idee mit Atmos FlexConnect besteht darin, dass Sie Ihre externen Lautsprecher überall im Raum mit Ihrem Fernseher platzieren können, sodass sie in Ihren vorhandenen Wohnraum passen, ohne dass Sie Ihre Möbel verschieben oder Lautsprecher an Wänden montieren müssen. Vielleicht steht ein Lautsprecher auf einem Bücherregal links neben Ihrem Fernseher, während ein zweiter auf einem Beistelltisch rechts von Ihrer Couch steht – das System ist so konzipiert, dass es mit der Asymmetrie umgehen kann.

Meine Demonstration der Technologie fand am TCL-Stand auf der IFA statt. TCL fungiert als Dolbys Einführungspartner für Atmos FlexConnect und wird die Technologie als erstes Unternehmen in seinem TV-Angebot für 2024 anbieten (es ist also zu erwarten, dass die Technologie nächstes Jahr auf der CES häufiger erwähnt wird). Dolbys Ziel ist es, die Technologie irgendwann auf einer breiteren Palette von Fernsehern und Lautsprechern anzubieten, aber zunächst wird es nur TCL sein.

Die Demo begann mit einem Kalibrierungsprozess, bei dem die beiden gekoppelten Atmos FlexConnect-Lautsprecher eine Reihe von Testtönen abspielten, die von den Mikrofonen des Fernsehers aufgenommen und verwendet wurden, um die Standorte der Lautsprecher sowie die Akustik des Demoraums selbst zu bestimmen. Aus technischer Sicht kann der Atmos FlexConnect-Standard gleichzeitig mit Dutzenden Lautsprechern verbunden werden, die Hersteller sind jedoch stärker durch die spezifische Hardware in ihren Fernsehern eingeschränkt. TCL plant derzeit, die maximale Anzahl an Lautsprechern, die Sie mit seiner TV-Produktreihe 2024 koppeln können, auf zwei zu beschränken, obwohl günstigere Mittelklasse-Modelle möglicherweise auf nur einen einzigen externen Atmos FlexConnect-Lautsprecher beschränkt sind.

Der Kalibrierungsbildschirm zeigt an, dass die beiden Lautsprecher identifiziert wurden. Einer der bei der Demonstration verwendeten Lautsprecher, obwohl TCL angibt, dass es sich um einen Prototyp handelt und dass sich die Spezifikationen ändern können.

Bei unserer ersten Demonstration führten TCL und Dolby das System vor, das mit einer mehr oder weniger Stereoanordnung von Lautsprechern funktioniert. Einer wurde vorne links und einer vorne rechts platziert, obwohl sie nicht genau in der Symmetrie platziert waren, die man normalerweise für ein Stereo-Setup wünschen würde. Der Kalibrierungsvorgang dauerte etwas mehr als 12 Sekunden und anschließend zeigte der Fernseher die Positionen der beiden Lautsprecher im Raum an. Diese beiden „Tutti Choral Speakers“ waren mit jeweils fünf Treibern ausgestattet, darunter zwei, die nach oben gerichtet sind, um den Eindruck von Klängen zu erwecken, die von oben kämen. Aber alles an diesen Prototyp-Lautsprechern, von ihrem Branding über ihr Design bis hin zur Treiberkonfiguration, ist vor ihrer Veröffentlichung im nächsten Jahr noch im Wandel.

Um zu demonstrieren, wozu das System fähig ist, wurde uns eine der Standard-Atmos-Demospulen von Dolby mit reichlich Höhengeräuschen vorgespielt, darunter Waldgeräusche, Regen und natürlich etwas grollendes Donnergrollen. Wie zu erwarten war, führte die Hinzufügung eines Paars dedizierter Lautsprecher zu einer großen Verbesserung gegenüber dem, was man von einem Fernseher allein erwarten würde, insbesondere was den Bass betrifft. Der Klang klang viel geräumiger, als man es von einer Standard-Stereoanordnung erwarten würde.

Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Soundbar-Setup, bei dem ein Fernseher seine eingebauten Treiber ausschaltet und sich für den Ton vollständig auf die externen Lautsprecher verlässt, ist Dolbys Atmos FlexConnect für die Zusammenarbeit interner und externer Lautsprecher konzipiert. Das könnte erklären, warum das Setup trotz der leicht asymmetrischen Lautsprecheranordnung nicht außermittig klang, da die Lautsprecher des Fernsehers immer noch den Ton verarbeiteten, der so klingen sollte, als käme er von vorn. Die beiden externen Lautsprecher erzielten den größten Einfluss auf die niedrigeren Frequenzen, die beide weniger gerichtet sind (d. h. es ist schwieriger zu erkennen, woher der Ton kommt) und auch genau die Art von Klang sind, die für den winzigen eingebauten Fernseher am schwierigsten ist Lautsprecher zu erstellen.

Der zweite Lautsprecher befindet sich hinten links im Raum. Nach der Kalibrierung zeigt die Schnittstelle an, wo sie die beiden Lautsprecher vermutet. Ein Lautsprecher ist rechts im Rahmen zu erkennen, der zweite war hinter mir platziert. Als ich das Foto machte, stand ich zwischen den beiden Lautsprechern.

Als nächstes wurde einer der externen Lautsprecher von vorne links im Raum nach hinten links verschoben, um zu zeigen, wie das System mit einem völlig asymmetrischen Aufbau umgehen würde. Der Kalibrierungsprozess wurde erneut ausgeführt und die Benutzeroberfläche des Fernsehers wurde aktualisiert, um anzuzeigen, dass sich einer der Lautsprecher hinter uns und links befand.

In der Praxis war die räumliche Audiopräsentation jedoch sehr ähnlich, obwohl wir jetzt eine Lautsprecheranordnung verwendeten, die bei der Installation herkömmlicher 5.1-Lautsprecher zu höllischen Ausbrüchen führen würde. Wenn man speziell auf die mittleren und hohen Frequenzen hört, wird deutlicher, wo sich die Lautsprecher im Raum befinden, aber die Virtualisierungstechnologie glättet die gröbsten Kanten.

Meine Zeit mit Dolby Atmos FlexConnect war viel zu kurz, um mir abschließende Gedanken darüber zu machen, wie es sich im Vergleich zu traditionelleren Alternativen wie einem Heimkinoverstärker verhält, der an fünf oder mehr separate Lautsprecher angeschlossen ist, die symmetrisch um den Zuhörer herum angeordnet sind, einer Atmos-Soundbar mit nach oben gerichteten Treibern, oder sogar eine Atmos-Soundbar, die vollständig auf Virtualisierung setzt, um Höhe zu erzeugen. Aber ich habe das Gefühl, dass Atmos FlexConnect nicht wirklich in direkter Konkurrenz zu diesen anderen Optionen steht. Es handelt sich um eine Lösung für Menschen, die Kompromisse eingehen müssen (oder wollen), wenn es darum geht, wie stark ihr Fernseher ihr Wohnzimmer in Anspruch nehmen soll. Der Vorteil von TCL und Dolby besteht darin, dass Sie Ihre zusätzlichen Lautsprecher einfach dort aufstellen können, wo Sie Platz dafür haben, und den Rest erledigt die Virtualisierungstechnologie.

TCL war nicht bereit, auf der IFA über die Preise für seine Atmos FlexConnect-fähigen Fernseher oder Lautsprecher zu sprechen, geht aber davon aus, dass weitere Informationen bekannt gegeben werden, wenn das Unternehmen seine TV-Produktpalette für 2024 detailliert vorstellt.