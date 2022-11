Ein Einbruch der Immobilienpreise steht bevor. Steigende Arbeitslosigkeit könnte es noch viel schlimmer machen

London

CNN-Geschäft

—



Letztes Jahr konnte Aucklands größtes Immobilienunternehmen Immobilien nicht schnell genug verkaufen, um die Nachfrage in Neuseelands größter Stadt zu befriedigen.

Häuser „flogen aus der Tür“, sagte Grant Sykes, Manager bei der Immobilienagentur Barfoot & Thompson. „Es gab atemberaubende Momente, in denen Agenten im Raum herumstanden und über die erzielten Preise verblüfft waren“, sagte er gegenüber CNN Business.

In einem Beispiel wurde eine Immobilie für 1 Million Neuseeland verkauft Dollar (610.000 $) über dem geforderten Preis in einer Auktion, die ganze acht Minuten dauerte. (Die meisten Häuser in Neuseeland werden versteigert.)

Das war im Mai 2021, beim Verkauf zog Tausende von Bietern an, die die Preise immer weiter in die Höhe trieben. Seitdem ist die Räumungsrate von Barfoot & Thompson laut Sykes gesunken, was die Verkaufszeiten verlängert und die Preise gesenkt hat.

Laut dem Real Estate Institute of New Zealand hat sich die Zeit, die für den Verkauf einer Immobilie in Neuseeland benötigt wird, seit Oktober 2021 um durchschnittlich rund 10 Tage verlängert. Die Verkäufe sind im vergangenen Jahr um fast 35 % eingebrochen, und die durchschnittlichen Hauspreise sind um 7,5 % gesunken.

Neuseeland befindet sich am scharfen Ende eines globalen Engpasses auf dem Immobilienmarkt, der düstere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat.

Der Pandemie-Boom, der Preise schickte in die Stratosphäre, geht die Luft aus und die Hauspreise fallen jetzt von Kanada bis China, was die Bühne für die breiteste Verlangsamung des Immobilienmarktes seit der globalen Finanzkrise bereitet.

Steigende Zinsen treiben den dramatischen Wandel voran. Die Zentralbanken auf dem Kriegspfad gegen die Inflation haben die Zinsen auf ein Niveau gehoben, das seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurde, was sich auf die Kreditkosten auswirkt.

Die US-Hypothekenzinsen überstiegen letzten Monat zum ersten Mal seit 2002 die Marke von 7 %, ein Anstieg von etwas mehr als 3 % vor einem Jahr, bevor sie im November leicht zurückgingen, als die Inflation nachließ. In der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich haben sich die Hypothekenzinsen seit letztem Jahr mehr als verdoppelt und potenzielle Käufer vom Markt gedrängt.

„Insgesamt ist dies der besorgniserregendste Ausblick für den Wohnungsmarkt seit 2007-2008, wobei die Märkte zwischen der Aussicht auf bescheidene Rückgänge und viel steilere Rückgänge von 15 % bis 20 % balancieren“, sagte Adam Slater, leitender Ökonom bei Oxford Economics, einem Beratungsunternehmen .

Ein Schlüsselfaktor, der bestimmt, wie niedrig die Preise gehen? Arbeitslosigkeit. Ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit könnte laut Slater zu Zwangsverkäufen und Zwangsvollstreckungen führen, „wo hohe Rabatte üblich sind“.

Aber selbst wenn die Preiskorrektur mild ist, könnte eine Verlangsamung des Wohnungsmarktes schwerwiegende Folgen haben, da Wohnungstransaktionen wiederum die Aktivität in anderen Wirtschaftssektoren ankurbeln.

„In einer idealen Welt wird ein bisschen Schaum von oben abgeblasen [of house prices] und alles ist in Ordnung. Es ist nicht unmöglich, aber es ist wahrscheinlicher, dass Immobilienkrisen schlimmere Folgen haben“, sagte Slater gegenüber CNN Business.

Die Hauspreise fallen bereits in mehr als der Hälfte der 18 fortgeschrittenen Volkswirtschaften, die Oxford Economics beobachtet, darunter das Vereinigte Königreich, Deutschland, Schweden, Australien und Kanada, wo die Preise von Februar bis August um etwa 7 % fielen.

„Datenverzögerungen bedeuten wahrscheinlich, dass die meisten Märkte jetzt fallende Preise sehen“, sagte Slater. „Wir befinden uns jetzt in der Anfangsphase eines ziemlich deutlichen Abschwungs, und die einzige wirkliche Frage ist, wie steil und wie lange er sein wird.“

Auch die Immobilienpreise in den Vereinigten Staaten, die während der Pandemie am stärksten seit den 1970er Jahren gestiegen waren, fallen. Ökonomen von Goldman Sachs erwarten einen Rückgang von etwa 5 % bis 10 % von dem im Juni erreichten Höchststand bis März 2024.

In einem „pessimistischen“ Szenario könnten die US-Preise um bis zu 20 % fallen, schrieb der Ökonom der Dallas Fed, Enrique Martinez-Garcia, kürzlich in einem Blogbeitrag.

Offiziellen Zahlen zufolge fielen die Preise für neue Eigenheime in China im Oktober so schnell wie seit über sieben Jahren nicht mehr, was einen sich vertiefenden Immobilienmarkteinbruch widerspiegelt, der das Land seit Monaten erfasst und seine Wirtschaft schwer belastet. Laut der China Index Academy, einem Forschungsunternehmen, sind die Hausverkäufe in diesem Jahr um 43 % zurückgegangen.

Auch andernorts gehen die Verkäufe zurück, da die Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger vorgehen und angehende Eigenheimkäufer Käufe angesichts viel höherer Kreditkosten und sich verschlechternder Wirtschaftsaussichten verzögern.

Die Hausverkäufe in Großbritannien lagen nach offiziellen Angaben im September um 32 % unter dem Vorjahresniveau. Eine genau beobachtete Umfrage ergab, dass die Anfragen neuer Käufer im Oktober den sechsten Monat in Folge auf den niedrigsten Stand seit 2008 gesunken sind, mit Ausnahme der ersten Monate des Jahres 2020, als der Markt wegen der Pandemie weitgehend geschlossen war.

In den Vereinigten Staaten gingen die Verkäufe bestehender Eigenheime im Oktober im Jahresvergleich um mehr als 28 % zurück, der neunte monatliche Rückgang in Folge, so die National Association of Realtors.

Die von UBS erfassten Hypothekarzinsen in 25 Grossstädten auf der ganzen Welt haben sich seit letztem Jahr im Durchschnitt fast verdoppelt, wodurch der Hauskauf deutlich weniger erschwinglich wird.

„Ein Facharbeiter im Dienstleistungssektor kann sich rund ein Drittel weniger Wohnraum leisten als vor der Pandemie“, so der UBS Global Real Estate Bubble Index.

Der starke Anstieg der Zinsen hat nicht nur neue Käufer abgeschreckt, sondern auch bestehende Hausbesitzer schockiert, die an mehr als ein Jahrzehnt extrem niedriger Kreditkosten gewöhnt sind.

In Großbritannien wurden seit 2009, als die Zinsen nahe Null lagen, mehr als 4 Millionen Hypotheken an Erstkäufer vergeben. „Es gibt eine Menge Leute da draußen, die es nicht zu schätzen wissen, wie es ist, wenn ihre monatlichen Ausgaben steigen“, sagte Tom Bill, Leiter der britischen Wohnungsforschung beim Makler Knight Frank.

In Ländern mit einem größeren Anteil an variabel verzinslichen Hypotheken wie Schweden und Australien wird der Schock unmittelbar eintreten und könnte das Risiko von Zwangsverkäufen erhöhen, die die Preise schneller nach unten treiben.

Aber selbst dort, wo ein großer Teil der Hypotheken festgeschrieben ist, wie in Neuseeland und im Vereinigten Königreich, ist die durchschnittliche Laufzeit dieser Hypotheken ziemlich kurz.

„Dies bedeutet, dass im nächsten Jahr oder so viel mehr Schulden (oft deutlich) höheren Zinsen unterliegen werden, als es zunächst den Anschein haben mag“, schrieb Slater letzten Monat in einem Bericht.

Während die Zinssätze der Katalysator für die Verlangsamung des Immobilienmarktes waren, wird der Arbeitsmarkt eine größere Rolle dabei spielen, wie tief die Preise letztendlich fallen.

Die Modellierung vergangener Hauspreiscrashs durch Oxford Economics zeigt, dass die Beschäftigung der entscheidende Faktor für die Bestimmung der Schwere eines Abschwungs ist, da ein Anstieg der Arbeitslosigkeit die Zahl der Zwangsverkäufe erhöht.

„Die Geschichte zeigt, dass die Chancen auf eine günstigere Korrektur höher sind, wenn die Arbeitsmärkte stark bleiben können“, so Innes McFee, globaler Chefökonom bei Oxford Economics.

Das Beschäftigungsniveau in vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften hat sich seit dem Rückgang zu Beginn der Pandemie erholt. Aber es gibt erste Anzeichen dafür, dass sich die Arbeitsmärkte abzukühlen beginnen, da das schwache Wirtschaftswachstum die Nachfrage nach Arbeitskräften beeinträchtigt.

Ein entscheidender Anstieg der Arbeitslosigkeit ist eine sehr große Gefahr für die Wohnungsmärkte.“ Adam Slater, Oxford Economics

Nach einer starken Erholung zu Beginn des Jahres lag die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden im dritten Quartal 1,5 % unter dem Vorpandemieniveau, was nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation einem Defizit von 40 Millionen Vollzeitstellen entspricht.

„Die Aussichten für die globalen Arbeitsmärkte haben sich in den letzten Monaten verschlechtert, und angesichts der aktuellen Trends werden die Stellenangebote zurückgehen und das globale Beschäftigungswachstum wird sich im letzten Quartal 2022 erheblich verschlechtern“, sagte die ILO in einem Oktoberbericht.

Die Arbeitslosenquote in den Vereinigten Staaten ist im Oktober auf 3,7 % gestiegen. Im Vereinigten Königreich sind die Stellenangebote auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr gefallen. Das britische Office for Budget Responsibility erwartet, dass die Arbeitslosigkeit im dritten Quartal 2024 um 505.000 auf einen Höchststand von 1,7 Millionen steigen wird – eine Arbeitslosenquote von 4,9 %.

„Ein entscheidender Anstieg der Arbeitslosigkeit ist eine sehr große Gefahr für die Wohnungsmärkte“, sagte Slater von Oxford Economics.

Die meisten Marktbeobachter erwarten keine Wiederholung des Immobilienmarktcrashs von 2008. Banken und Haushalte befinden sich in einer besseren finanziellen Verfassung, und das Wohnungsangebot bleibt in einigen Ländern knapp.

Aber selbst ein bescheidener Rückgang der Immobilienpreise wird das Vertrauen erschüttern und die Hausbesitzer veranlassen, ihre Ausgaben zu kürzen.

Eine Verlangsamung der Aktivität wird auch vielen anderen Teilen der Wirtschaft einen Schlag versetzen, da der Wohnungsmarkt mit Bauunternehmern, Anwälten, Banken, Umzugsunternehmen und Möbelhäusern verbunden ist, um nur einige zu nennen.

Aufgrund dieser Verknüpfungen macht Chinas Immobilienmarkt etwa 28-30 % des BIP aus. In den Vereinigten Staaten beträgt der breitere Beitrag des Wohnungsbaus zum BIP laut der National Association of Home Builders im Allgemeinen durchschnittlich 15-18 %.

In einem Worst-Case-Szenario – einem Szenario, in dem die Immobilienpreise stärker als erwartet fallen und Preisrückgänge mit einem Einbruch der Wohnungsbauinvestitionen und einer restriktiveren Kreditvergabe durch die Banken einhergehen – Oxford Economics prognostiziert, dass das weltweite BIP im Jahr 2023 nur um 0,3 % wachsen wird, anstatt der derzeit erwarteten 1,5 %.

„Ein zusätzlicher negativer Faktor im Vergleich zu den [global financial crisis]ist, dass sich auch der chinesische Wohnungsmarkt im Abschwung befindet“, so Slater. „Anstatt also die Auswirkungen eines globalen Immobilienabschwungs auf die Weltproduktion auszugleichen, wie es nach der globalen Finanzkrise der Fall war, trägt der chinesische Immobiliensektor zum Einbruch bei.“

— Laura Er hat zu diesem Bericht beigetragen.