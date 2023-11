Ein Drittel von Gaza-Stadt wurde durch Bombenangriffe beschädigt oder zerstört, wie Satellitenbilder zeigen: NPR

Einen Monat nach Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas sind Bilder von weit verbreiteter Zerstörung, Kratern und eingestürzten Gebäuden alltäglich geworden.

Trotz der Fotos und Aufnahmen ist eine umfassende Untersuchung der beschädigten Grundstücke vor Ort aufgrund des anhaltenden Konflikts derzeit nicht möglich.

Doch eine neue Analyse der Bilder des Sentinel-1-Satelliten der Europäischen Weltraumorganisation ermöglicht den Forschern zufolge wahrscheinlich den bislang umfassendsten Einblick in das Ausmaß der Schäden im Gazastreifen.

Nach Angaben israelischer Beamter stürmten Hamas-geführte Militante am 7. Oktober aus dem Gazastreifen nach Israel, töteten 1.400 Menschen und nahmen mehr als 240 Geiseln.

Als Reaktion darauf startete das israelische Militär nahezu ununterbrochen Luftangriffe auf den Gazastreifen, bei denen nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza über 10.000 Palästinenser getötet und nach Angaben der Vereinten Nationen fast 1,5 Millionen Menschen vertrieben wurden.

Laut einer Analyse von Corey Scher vom New Yorker CUNY Graduate Center und Jamon Van Den Hoek von der Oregon State University wurden seit Kriegsbeginn schätzungsweise 27 bis 35 % aller Gebäude in der nördlichen Hälfte des Territoriums beschädigt . Sie schätzen, dass im gesamten Gazastreifen zwischen 13 % und 18 % aller Gebäude zerstört oder beschädigt wurden, was einer Spanne von 38.000 bis 51.500 Gebäuden entspricht.

Beschriftung umschalten Mostafa Alkharouf/Anadolu über Getty Images

Mostafa Alkharouf/Anadolu über Getty Images

„Es nimmt einfach stetig zu“, sagte Van Den Hoek, ein Experte für Satellitenbilder und Fernerkundung, der diese Bilder seit Kriegsbeginn untersucht. „In den Gebieten, in denen Menschen leben – Städte, Flüchtlingslager – gibt es weitreichende Schäden.“

Der Gazastreifen ist ein schmaler Landabschnitt zwischen dem Mittelmeer, Ägypten und Israel. Seine Fläche entspricht ungefähr der der Stadt Philadelphia, aber mit einer halben Million mehr Menschen, viele davon in Betonhochhäusern in engen Städten entlang der Küste.

Am 13. Oktober befahl das israelische Militär allen Bewohnern des nördlichen Gazastreifens – über 1 Million Menschen –, in den Süden des Wadi Gaza zu evakuieren, einem Fluss, der den Gazastreifen grob in zwei Teile teilt. Damals erklärten die Vereinten Nationen, dass es für so viele Menschen in Gaza „unmöglich“ sei, ohne „verheerende humanitäre Folgen“ umzuziehen.

Dennoch haben die Bombenangriffe im gesamten Gazastreifen zugenommen, insbesondere im Norden, wo das israelische Militär Gaza-Stadt umzingelt hat. Das israelische Militär sagt, es kämpfe für die Zerstörung der Hamas, die Gaza regiert, damit sie Israelis nicht länger angreifen kann. Israel, die Vereinigten Staaten und die Europäische Union bezeichnen die Hamas seit langem als Terrororganisation.

Am 31. Oktober traf ein israelischer Luftangriff das dicht besiedelte Flüchtlingslager Jabalia nördlich von Gaza-Stadt. Es gibt Berichte über nachfolgende tödliche Angriffe in Jabalia, dem größten Flüchtlingslager im Gazastreifen. Israel sagte, bei den Angriffen seien Dutzende Militante getötet worden, darunter auch Hamas-Kommandeure. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza seien mindestens 195 Menschen getötet worden.

Es ist nicht bekannt, wie viele Einwohner noch in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens leben. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen sind über 160.000 Vertriebene in 57 Schulen im nördlichen Gazastreifen untergebracht, die von der UNRWA, dem UN-Hilfswerk, das Palästinensern hilft, betrieben werden. Schätzungen zufolge sind weitere 117.000 Vertriebene in Krankenhäusern in Gaza-Stadt und im Norden des Gazastreifens untergebracht. Die Weltgesundheitsorganisation sagte am 29. Oktober dass „eine Evakuierung von Krankenhäusern unmöglich ist, ohne das Leben der Patienten zu gefährden.“

Das israelische Militär bestritt, Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen durchgeführt zu haben. Dennoch kommt es nach Angaben von Zeugen und internationalen Hilfsorganisationen weiterhin zu israelischen Luftangriffen auf oder in der Nähe von Krankenhäusern in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens.

Am Freitag griff Israel einen Krankenwagenkonvoi in Gazas größter medizinischer Einrichtung, dem Al-Shifa-Krankenhaus, an und tötete nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation mindestens 13 Menschen. Das israelische Militär sagte, es habe einen Krankenwagen getroffen, „der von einer Hamas-Terrorzelle genutzt wurde“. Israel sagte, Militante aus dem Gazastreifen setzten Krankenwagen ein, um Agenten und Waffen zu transportieren.

Am Montag schlugen nach Angaben der Palästinensischen Rothalbmond-Gesellschaft zwei Raketen in der Nähe der Tore des Al-Quds-Krankenhauses in Gaza-Stadt ein und verletzten mindestens 21 Menschen.

„Wir sehen immer noch große, neue Schäden in der nördlichen Gaza-Region“, sagt Scher. Die Forscher stellten zwischen dem 25. und 29. Oktober vor der israelischen Bodenoffensive, die Ende letzten Monats begann, eine vergleichsweise Flaute der Schäden durch Bombardierungen fest. Doch im jüngsten Satellitendaten-Update vom 5. November scheinen die Schäden erneut weit verbreitet zu sein und zuzunehmen.

Südlich von Wadi Gaza werden die Luftangriffe fortgesetzt, allerdings in einem viel langsameren Tempo als im Norden. Scher und Van Den Hoek schätzen, dass dort mindestens 8.900 Gebäude beschädigt oder zerstört wurden, was etwa 5 % aller Gebäude in diesem Gebiet ausmacht.

Beschriftung umschalten Belal Khaled/Anadolu über Getty Images

Belal Khaled/Anadolu über Getty Images

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza fielen am späten Samstag Bomben auf das Flüchtlingslager Al-Maghazi, bei denen mindestens 45 Menschen getötet wurden. Das israelische Militär sagte am Sonntag, es prüfe, ob es zu diesem Zeitpunkt in der Gegend aktiv sei oder nicht. In der Nähe berichtete Associated Press, dass israelische Luftangriffe in der Nähe des Flüchtlingslagers Bureij erfolgten und mindestens 13 Menschen töteten.

Das Gesundheitsministerium von Gaza berichtet, dass seit Beginn des Konflikts mindestens 52 Moscheen und sieben Kirchen in dem Gebiet beschädigt wurden. Laut UNRWA wurden auch 50 seiner Einrichtungen in Gaza von Luftangriffen oder Bomben getroffen, was zum Tod von mindestens 66 Vertriebenen auf ihren Grundstücken und Hunderten von Verletzten führte.

Doch da die Raketenangriffe der Hamas weitergehen und der Artilleriebeschuss und das Beschuss mit Kleinwaffen in dem Gebiet zunimmt, wird es immer schwieriger, die Ursache des auf Satellitenbildern festgestellten Schadens zu ermitteln.

Geoff Brumfiel von NPR hat zu diesem Bericht beigetragen.