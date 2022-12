Ein Dreier soll für Bundestrainer Hansi Flick den Weg weisen.

Am Mittwoch könnte über die Zukunft von Bundestrainer Hansi Flick entschieden werden. Der 57-Jährige wird voraussichtlich mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke zusammentreffen, um das vorzeitige Scheitern der WM zu analysieren.

Flick muss auf Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff als Fürsprecher verzichten, seine Vertraute muss den Deutschen Fußball-Bund verlassen.

Was spricht für eine Zukunft mit Flick?

Zweite Chance: Die WM war Flicks erstes großes Turnier als Bundestrainer. Es wäre voreilig, ihn jetzt aus dem Amt zu jagen, sagten viele Weggefährten und Experten. Flick wird seine Lektionen lernen und an der Enttäuschung wachsen. „Ganz, ganz schnell“ wolle er die WM-Pleite aufarbeiten, versprach Flick selbst. „Ich hoffe, er bleibt und zeigt“, sagte Abwehrchef Antonio Rüdiger nach dem WM-Debakel.

Ruf: Flicks Sechs-Titel-Saison mit dem FC Bayern ist noch gar nicht so lange her. Er galt als Königslösung für die Nachfolge von Joachim Löw. Der Ruf ist offensichtlich angekratzt, aber nur wenige in der Branche haben grundsätzliche Zweifel an Flicks Qualitäten als Trainer. „Ein sehr guter, feiner Trainer“, sagte Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann über den aktuellen Amtsinhaber.

Kaum Alternativen: Der Berater von Jürgen Klopp verwies auf den langjährigen Vertrag des Kulttrainers beim FC Liverpool. Der derzeit arbeitslose Thomas Tuchel dürfte teuer und schwer zu bekommen sein. Watzke hat Tuchel bei Borussia Dortmund einmal rausgeschmissen und später gesagt, er sei „ein schwieriger Mensch“. Ralf Rangnick, ebenfalls genannt, wurde in der Vergangenheit vom DFB verschmäht und hat sich als österreichischer Bundestrainer bis 2024 verpflichtet.

Was spricht für ein Aus für Flick?

Vertrauensverlust: Das Aus für Bierhoff, den er als Freund bezeichnet, hat Flick offensichtlich tief getroffen. Der Bundestrainer ließ durch den DFB verbreiten, dass er sich nur schwer vorstellen könne, wie diese Lücke geschlossen werden könnte. Harmonie ist Flick wichtig. Er verließ den FC Bayern im Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Auch als DFB-Sportdirektor und Sportvorstand der TSG Hoffenheim schmeißt er vorzeitig hin. Nun könnte der nächste Frustrückzug folgen.

neuer Anfang: Die Heim-EM 2024 könnte für Neuendorf und Watzke so wichtig werden, dass sie den kompletten Umbruch forcieren. Ohne Bierhoff und ohne Flick. Nach drei verpatzten Turnieren darf die EM im eigenen Land nicht schiefgehen. Zu sehr ist das Image des deutschen Fußballs bereits beschädigt, zu tief ist die Kluft zwischen Fans und Profifußball. Flicks taktische Fehler bei der WM und der zuvor sichtbare sportliche Einbruch mit dem verpassten Finale der Nations League könnten seine Vorgesetzten daran zweifeln lassen, dass dieser Bundestrainer für den ganz großen Wurf reicht.

Hypothek: Flicks Kredit bei den Fans ist nicht besonders groß. In einer „kicker“-Umfrage sprach sich sogar eine knappe Mehrheit gegen einen Verbleib im Amt aus. Als die DFB-Auswahl bei der EM 2004 in der Vorrunde scheiterte, trat Teamchef Rudi Völler zurück, weil er den Weg zur Heim-WM 2006 nicht mit einer solchen Blamage beladen antreten wollte. Viel Zeit hätte Flick nicht, die Fußballnation wieder auf seine Seite zu ziehen, zumal es bis zur EM nur sportlich bedeutungslose Testspiele gibt.