Ein Curdbox-Käse-Abonnement ist echtes Gold zum Verschenken (und ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis)

Diese Geschichte ist ein Teil von 84 Tage Urlaubeine Sammlung, die Ihnen hilft, das perfekte Geschenk für jeden zu finden.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie einem Freund, Kollegen oder Verwandten schenken sollen, ist Qualitätskäse die Rettung. ist meine Lieblingsmethode, um jeden Monat neue und interessante handwerkliche Käsesorten und einige lokale Speisen und Snacks zu probieren, die dazu passen.

Warum es ein tolles Geschenk ist: Curdbox verschickt jeden Monat drei 4-Unzen-Blöcke mit verschiedenen Käsesorten in kleinen Chargen zusammen mit leckeren Snacks und anderen Speisenpaarungen, darunter Cracker, Nussmischungen, Tapenaden, Marmeladen und Konserven. Zusätzlich zu den köstlichen Speisen, die in Geschenkverpackungen untergebracht sind, erhalten Sie Informationen zu jedem Produkt und Vorschläge zur Weinpaarung. Curdbox kuratiert sogar eine spezielle Spotify-Playlist für die Box jedes Monats, damit Sie mit Ihrem Käseblock abrocken können. Wählen Sie einen einmaligen Versand oder einen Drei-, Sechs- oder 12-Monats-Plan für eine besondere käseliebende Person.

Was Sie bezahlen: Curdbox kostet 50 US-Dollar für einen einzelnen Monat (zuzüglich Versand), fällt jedoch auf 47,75 US-Dollar, wenn Sie ein längeres Abonnement wählen und im Voraus bezahlen. Ich denke zufällig, dass es ein ausgezeichnetes Schnäppchen ist, wenn man bedenkt, was in einer monatlichen Sendung enthalten ist. Es gibt auch ein Weinpaar-Add-on für 100 US-Dollar, obwohl wir die Vinos von Curdbox noch nicht probiert haben.

