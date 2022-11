Ein Bündnis gegen giftige Energie (nd-aktuell.de)

Yero Sarr, senegalesischer Gründer von Fridays for Future (2. von links) Foto: dpa/Larissa Schwedes

Wir brauchen die Unterstützung und Hilfe aus Deutschland, aber wir brauchen kein Gift“, sagt Yero Sarr, Klimaaktivist von Fridays for Future Senegal. „Wir brauchen keine Technologie, die unsere Zukunft zerstört.“

Bei einer Pressekonferenz am Freitag bei der UN-Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh geht es um ein von Deutschland gefördertes Gasprojekt vor der Küste Senegals. Sarr warnt vor den Folgen für die Küstenbewohner. Fast jede Familie ist vom Fischfang abhängig. Aufgrund der Erwärmung der Meere gehen die Fischbestände Jahr für Jahr zurück. Die Fischer befürchteten noch größere Verluste durch die Gasförderung.

Einige Meeresregionen sind aufgrund der Bohrungen bereits für den Fischfang gesperrt. Ebenfalls vor der Küste befindet sich ein Schutzgebiet für Meeresschildkröten und das größte Kaltwasserkorallenriff der Welt. Umweltschützer warnen davor, dass die geplante Erdgasinfrastruktur – Bohrinsel, Pipelines, Terminals, Wellenbrecher – Ökosysteme schädigen würde.

Senegalesische und deutsche Klimaverbände haben jetzt die „Senegal-Deutsche Völkerallianz für Klimagerechtigkeit“ gegründet, die sich für eine Energiewendepartnerschaft zwischen beiden Ländern einsetzt. „Senegal hat ein riesiges Potenzial für erneuerbare Energien“, argumentiert Sarr. Und Luisa Neubauer von Fridays for Future Deutschland ergänzt: „Mit diesem Bündnis starten wir den Kampf gegen das Gasprojekt.“

Der Ärger über das plötzliche Interesse Europas an Afrika ist verständlich. Die Industrienationen sind meist eher zurückhaltend, gerade wenn es um finanzielle Unterstützung in der Klimakrise geht. Die Industrienationen hatten den Entwicklungsländern ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar für Klimaschutz und Anpassung zugesagt. Daran halten sie sich bis heute nicht. Doch wenn es um die Ausbeutung von Gasvorkommen geht, zeigen sich die Industrieländer, allen voran Deutschland, plötzlich großzügig. Dies ist keine Unterstützung, sondern eine Investition in die eigene Energiesicherheit. Beide Regierungen hingegen wollen das Projekt als Win-Win verkaufen: Deutschland braucht Gas, Senegal will die Industrialisierung vorantreiben. Und da das westafrikanische Land die Gasförderung nicht alleine finanzieren kann, warum nicht ein gemeinsames Projekt daraus machen?

Warum nicht, erklärt Neubauer: „Jedes neue Gasprojekt macht es wahrscheinlicher, dass wir das 1,5-Grad-Ziel verfehlen.“ Vor den Küsten Senegals und Mauretaniens liegen nach Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe 425 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Genug, um die Produktion für 30 bis 50 Jahre sicherzustellen. Und sollte Deutschland, wie Bundeskanzler Olaf Scholz nicht müde wird zu behaupten, Gas nur für wenige Jahre als Übergangsenergie nutzen wollen, säße Senegal auf der milliardenschweren Gasinfrastruktur.

Damit widerspricht diese Investition einer Entscheidung des Klimagipfels 2021 in Glasgow. Darin verpflichteten sich die Staaten, nicht mehr in fossile Brennstoffprojekte zu investieren. Angesichts der durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise haben die G7-Staaten diese Entscheidung jedoch abgemildert. Investitionen sind zulässig, wenn sie das 1,5-Grad-Ziel nicht gefährden und keine Lock-Ins, also langfristige Abhängigkeiten, entstehen. Aber das ist im Senegal nicht garantiert.

Erdgas aus dem Senegal wird die deutsche Energielücke im kommenden Winter nicht schließen, denn der Betreiber BP geht davon aus, dass im Dezember 2023 das erste senegalesische Flüssigerdgas aus den Terminals fließen wird. Und dann nur noch 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr. Damit würden nicht einmal vier Prozent des deutschen Bedarfs gedeckt.

Unklar war zunächst, wie die neue Allianz gegen das Projekt vorgehen würde. Doch an Klarheit mangelte es den Präsentationen nicht. Wie ein Sprecher der Nichtregierungsorganisation Power Shift Africa sagt: «Deutschland hat gesagt, dass Senegal nur Nein zu dem Projekt sagen muss. Dann hören Sie uns zu. Hier und jetzt sagen wir nein.“