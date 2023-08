Sie sind zurück: Romanautoren, Kurzgeschichtenschreiber, Lyriker, Essayisten, Humoristen und Spoken-Word-Darsteller, einige aus Chicago und dem ländlichen Norden von Illinois, die meisten schreiben im Großraum Fox Valley.

Sie lasen einmal in Batavias Water Street Studios für die Waterline Writers-Reihe, die im Februar 2012 von Anne Veague und Kevin Moriarity gegründet wurde. In deren Worten: „(Wir) wollten Schriftstellern einen Ort geben, an dem sie ihre Werke für ein Publikum lesen, finden und finden können.“ Teilen Sie Inspiration und schaffen Sie eine dynamische Schreibgemeinschaft.“

Das haben sie getan. In dem YouTube-Video „What Is Waterline Writers?“ meint ein Autor: „Es ist die nobelste Lesereihe im Großraum Chicago.“

Es erschienen regelmäßig Autoren mit beeindruckenden Biografien: Patrick Parks, Absolvent des Iowa Writers Workshop, las aus seinem urkomischen und innovativen Roman „Tucumcari“; der Dichter Frank Rutledge, an den man sich gern erinnert; Sprechkünstler Corey „DiscoVery“ Dillard („Sprechkünstler, nicht wahr? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass es dich nicht glücklich machen kann, wenn du auf dem Bürgersteig stehst und nach Veränderung klimperst …“); Kevin Burris, „selbsternannter Dichterpreisträger der Stearns Road zwischen Dunham und dem Gemüsestand“; und etwa 200 andere.

Auch ich hatte das Glück (prahlte er bescheiden), gefragt zu werden. Tatsächlich war ich im Mai 2020 das letzte Mal zum Lesen eingeladen. Kommt Ihnen dieses Datum bekannt vor?

Rechts. Die Pandemie hat alles Kommunale lahmgelegt. Zwei neu angelegte Buchsammlungen (Gedichte und Essays) und niemand, der sie lesen oder an den man sie verkaufen kann.

Oh, warte, was? Jetzt kann ich?

Treffen Sie Cathy Borders. Sie lebt mit ihren beiden Töchtern und ihrem Ehemann am Fluss und hat sich in den letzten Jahren als literarische Kraft in den TriCities etabliert. Sie ist Autorin von „The Tarot For Writing Project“, dem kommenden Roman „Robin Williams Is My Onkel“ und der umgedrehten Romanze „A Suburb of Monogamy“. Sie ist Eigentümerin und Gründerin der Republic of Letters und hat Waterline Writers als Water im Alleingang wiederbelebt Straßenschriftsteller.

Die erste Veranstaltung des neuen Veranstaltungsortes findet am Sonntag, den 10. September, in den Water Street Studios, 160 S. Water St., Batavia, statt. Einlass ist um 17 Uhr, die kleine, empfohlene Spende wird unter den Künstlern aufgeteilt. Bier und Wein sowie die Bücher der Autoren können käuflich erworben werden.

Neben meinen Gedichten über den oberen Mittleren Westen und einem Aufsatz über meinen jähzornigen Nachbarn, der Autodiebe beschreibt, die er beim Einbruch in seine Autos erwischt hat, wird Michael Jorgensen, ein aufstrebender Dichter und Romanautor aus Batavia, lesen. Nach Veröffentlichungen in mehreren Literaturzeitschriften hat er seinen ersten Gedichtband „There Is Nothing Left to Say“ verfasst.

Diane Lincoln, ehemalige Mittelschullehrerin mit Gedichten in Dutzenden Zeitschriften und Autorin des Mittelklassenbuchs „Science Discovery Files“, plant, einige ihrer Kurzgeschichten zu lesen.

Donald J. Bingle ist Autor von Geschichten und Romanen in verschiedenen Genres, von Spionageromanen bis hin zu einem Krimi, der in einer Vorstadt-Autorengruppe spielt. Seine neueste Veröffentlichung „Morse Code Mysteries and Missives“ enthält drei Erzählungen, zwei Erzählungen und ein Sachbuch.

Was mich betrifft, müssen Sie vorbeikommen, um meine Biografie zu lesen, in der möglicherweise reißerische Geschichten darüber erzählt werden, wie ich beinahe auf Kodiak Island entführt worden wäre (was wahr ist) und dass Gabelstaplerfahrer in Friedhofsschicht mein Leben bedroht haben, wenn ich sie in meinen täglichen Bericht als geschrieben hätte ein Wachmann (auch wahr).

Die literarische Reichweite von Borders geht über die Water Street Writers hinaus. Republic of Letters existiert, „um die Autoren von Fox Valley ins Rampenlicht zu rücken. Wenn wir uns zusammenschließen, können wir ihre Bücher in die Hände der Menschen in ihrer Heimatstadt bringen.“ Es unterhält auch eine Datenbank für lokale Leser, mit der sie „unser lokales Autorenverzeichnis nach Genre, Autor und Rezensionen durchsuchen“ können. Wir fördern Workshops, Veranstaltungen, Kurse, Bearbeitungsdienste, offene Mikrofone und Diskussionsgruppen. Wir würden uns freuen, Sie einzubeziehen!“ Für weitere Informationen senden Sie bitte eine E-Mail an Cathy Borders unter waterstreetwriters@rolreadlocal.com.

Zögern Sie nicht – schreiben Sie es weg!

• Rick Holinger erwarb einen Ph.D. in kreativem Schreiben von der UIC. Seine Arbeit wurde zur Veröffentlichung im Chicago Quarterly Review, Chautauqua und anderswo angenommen. Sein Gedichtband „North of Crivitz“ und seine Essaysammlung „Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences“ sind im örtlichen Buchhandel, bei Amazon oder erhältlich richardholinger.net. Kontaktieren Sie ihn unter editor@kcchronicle.com.