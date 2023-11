Ein Brand in einer Chemiefabrik in Texas in der Nähe von Houston zwang eine Schule zur Evakuierung und die Anwohner mussten vor Ort Schutz suchen

Eine Person wurde in einer Chemiefabrik im Raum Houston verletzt, die Feuer fing und am Mittwoch stundenlang dicke schwarze Rauchwolken in den Himmel schickte, bevor es den Einsatzkräften gelang, die meisten Flammen und Hotspots niederzuschlagen, sagten Beamte. Ein Großteil des Feuers im Sound Resource Solutions-Werk in Shepherd sei am Mittwochnachmittag unter Kontrolle, sagte Emmitt Eldridge, Notfallmanagementkoordinator für San Jacinto County, gegenüber Reportern. Die Beamten begannen damit, den Unfallort zu „demobilisieren“, aber die Feuerwehrleute würden die ganze Nacht dort bleiben, sagte Eldridge. Einer Person, die bei dem Vorfall verletzt wurde, gehe es gut, sagte Eldridge, ohne Einzelheiten zu nennen. Geoff Harfield, der Präsident von Sound Resource Solutions, sagte, die Person sei verbrannt worden. „Wir hoffen also alle wirklich, dass das gut geht“, sagte Harfield. „Solange es ihm gut geht, können wir den Rest regeln.“ Die Beamten hofften, dass der Mitarbeiter in den kommenden Stunden aus dem Krankenhaus entlassen werde, sagte er. Das Feuer, das am Mittwochmorgen ausbrach, veranlasste die Beamten, umliegende Schüler zu evakuieren und Anwohner aufzufordern, vor Ort Schutz zu suchen. Eldridge sagte, vorläufige Informationen zeigten, dass ein Arbeiter auf einem Gabelstapler bemerkte, dass Chemikalien aus einem Behälter austraten. „Er ging, um den Container hochzuheben, und dann bemerkte er, dass in der Nähe seiner Zündung ein Feuer brannte“, sagte Eldridge und fügte hinzu, dass er keine weiteren Kommentare abgeben könne. Auf eine Frage zur Luftqualität antwortete er, dass bis 16 Uhr CT „nichts in der Luft festgestellt wurde“. Die Anlage, etwa 60 Meilen nordöstlich von Houston, konzentriert sich auf das Recycling und die Verteilung von Chemikalien, darunter Säuren und Lösungsmittel, heißt es auf der Website des Unternehmens. Die Texas Commission on Environmental Quality habe im Februar eine zweitägige Bewertung der Anlage durchgeführt, sagte Harfield. Es gebe „keine Mängel, nicht einmal einen Vorschlag, was wir besser machen könnten“, sagte er. „Das Unternehmen hat 14 Jahre lang versucht, ein guter Verwalter zu sein. „Wir haben noch viel Arbeit vor uns, um den Vorfall selbst herauszufinden, daher möchte ich dazu keinen Kommentar abgeben.“ KPRC Eine Schutzzone wurde auf einen Radius von einer Meile reduziert, teilten Beamte des Notfallmanagements am späten Mittwochmorgen mit, bevor sie später am Tag vollständig aufgehoben wurde. Bis zum späten Mittwochmorgen sei das Gebiet, für das Schutzmaßnahmen gelten, von einem 5-Meilen-Radius auf einen Radius von 1 Meile reduziert worden, teilte das Notfallmanagementbüro mit. Nur wenige Stunden später hoben die Beamten es vollständig auf. Als das Feuer am Mittwochmorgen zunahm, stieg dicker schwarzer Rauch aus der Anlage auf, während die Flammen in Bodennähe weiter brannten, wie Luftaufnahmen des CNN-Tochterunternehmens KTRK zeigten.

