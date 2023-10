Berlin. „Am Mittwoch, dem 24., musste die führende Gruppe das Signal zum Rückzug geben, nicht weil die Arbeiter geschlagen wurden, sondern weil es keine Anzeichen einer gesamtdeutschen Revolution gab.“ So fasst die russische Revolutionärin Larissa Reissner (1895–1926) in ihrem Bericht „Hamburg auf den Barrikaden“ das Ende einer Bewegung zusammen, die vor 100 Jahren „sechzig Stunden lang die Stadt regierte“ und später als Hamburg in die Geschichte einging Aufstand.

Der Versuch des linken Flügels der Bolschewiki in Moskau, die russische Oktoberrevolution von 1917 nach Deutschland und damit nach Europa zu exportieren und zu einer Weltrevolution auszubauen, war gescheitert. Zwischen dem 23. und 24. Oktober 1923 hatten die Aufständischen über 20 Polizeireviere in Hamburg und der damals preußischen Provinz Schleswig-Holstein gestürmt und besetzt und in völliger Unterzahl mehrfach Angriffe von Reichswehr und Polizei abgewehrt.

Larissa Reissner auf einem undatierten Foto aus den 1920er Jahren. © Quelle: picture-alliance

Doch am Ende mussten sie geschlagen vom Feld gehen und eine völlige Niederlage eingestehen, die 88 Zivilisten und Hamburger Polizisten sowie sechs kommunistische Aktivisten das Leben kostete. „Triumph der Sieger“, schrieb Larissa Reissner und fuhr fort: „Denunziationen, Hausdurchsuchungen, Verhaftungen, Faustjustiz, Dankgottesdienste.“

Heute, wo der Aufstand und sein Scheitern weitgehend erforscht sind, hat ein deutscher Autor der Bolschewiki, der Diplomatin und Schriftstellerin Larissa Reissner, ein literarisches Denkmal gesetzt, deren aufregendes Leben fast so schnell verging wie der aussichtslose Hamburger Aufstand.

„Damenopfer“ heißt die gerade im Rowohlt Berlin Verlag erschienene Romanbiografie, die nicht nur Reissners Werk würdigt, sondern auch ein interessantes weltpolitisches Panorama der Zeit entfaltet und viele Ereignisse und Menschen lebendig werden lässt. Dabei geht es beispielsweise um die geheime Zusammenarbeit zwischen Moskau und Berlin im militärischen Bereich, mit der sich die beiden durch den Ersten Weltkrieg ruinierten Staaten gegenseitig stärken wollten.

Der Roman „Damenopfer“ ist bei Rowohlt Berlin erschienen, hat 440 Seiten und kostet 26 Euro. Das Titelbild zeigt das Gemälde „Der blaue Schal“ von Tamara de Lempicka aus dem Jahr 1930. Die polnische Künstlerin gilt als das Gesicht der Art-déco-Malerei. © Quelle: Verlag Rowohlt Berlin

Die deutsche Reichswehr wollte neue Waffentechnik testen, was durch den Versailler Vertrag, der Abrüstung und Wiedergutmachung an die Siegermächte vorsah, verboten war. Die Rote Armee brauchte gut ausgebildete Offiziere, die dabei helfen konnten, eine schlecht strukturierte Bürgerkriegsarmee in eine moderne Streitmacht umzuwandeln, die einer möglichen Bedrohung aus dem Westen standhalten konnte.

Im geheimen Planungsbüro der Reichswehr in Moskau im Jahr 1926, das als Import- und Exportunternehmen getarnt ist, residiert Oskar von Niedermayer, ein deutscher Generalstabsoffizier, Professor und Abenteurer, der im Jahr 1926 versuchte, die britisch dominierten Perser von Afghanistan aus zu besiegen Erster Weltkrieg, um Afghanen und Inder gegen die Kolonialmacht aufzuhetzen.

Larissa Reissner hatte den Mann in den Berliner Salons aufgespürt und nach Moskau geführt, weil sie während ihrer Zeit als sowjetische Diplomatin in Kabul in einem Wandversteck auf ein Dossier von Niedermayer gestoßen war, in dem er einen Plan entwickelt hatte, wie es weitergehen sollte Um durch Britisch-Indien zu gelangen, konnte sich ein militärischer Feldzug von der britischen Herrschaft befreien – mit Afghanistan als Ausgangspunkt.

Reissner und Niedermayer nannten das Geheimprojekt später „Wasserkante“ und gaben damit einem geopolitischen Projekt den Namen eines KPD-Parteiviertels in Hamburg, „weil Larissa von den Erlebnissen des Hamburger Aufstands und den Menschen, die sie dort traf, so beeindruckt war.“ Autor Kopetzky erklärt im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Doch während der Hamburger Aufstand nach kurzer Zeit niedergeschlagen wurde, durfte Niedermayer in Moskau weiter Ideen entwickeln, wie die junge Sowjetunion „Wasserkante“ nutzen könnte, um „islamische Randgebiete wieder unter Kontrolle zu bringen“, in denen sich die bolschewistische Ideologie befand nur bedingt fruchtbar“. Dadurch entstehen gedankliche Parallelen zu den heutigen Expansionsbestrebungen Russlands.

Niedermayer ist nur eine von vielen Figuren, die den Lebensweg der Hauptheldin kreuzen. Um die Reisners operieren Akteure, Gegner und Opfer des von den Deutschen 1917 in Sankt Petersburg angestifteten Putschs gegen den russischen Zaren, wie der legendäre Marschall der Roten Armee, Michail Tuchatschewski (1893–1937), Stalins größter Gegner Leo Trotzki ( 1879–1940) oder Karl Radek (1885–1939), der Deutschlandspezialist der Kommunistischen Internationale (Komintern).

Nach Radeks Plänen sollte 1923 die deutsche Revolution ausbrechen, „das wichtigste Ereignis in der sich radikal verändernden internationalen Politik“ und Larissa Reissner, die perfekt Deutsch spricht und schreibt, „soll zur literarischen Stimme dieser Revolution werden.“ Es sollte Berichte nach Moskau schicken und Informationen an die Komintern weitergeben. Aber es ist nicht passiert.

„Sachsen war bereits erdrosselt“, schrieb Reissner später und bezog sich dabei auf das riesige Aufgebot von Reichswehr und Polizei in jenen Oktobertagen des Jahres 1923. Und Berlin? Dort identifizierte der Revolutionär „völlig passive arbeitende Massen“, „breite Schichten des bürgerlichen Proletariats“, die an „ihren komfortablen Häusern“ und „einem Pfund Margarine“ festhielten.

Nach Ansicht des Historikers Bert Hoppe vom Institut für Zeitgeschichte (IfZ) München-Berlin scheiterte der Hamburger Aufstand letztlich aus demselben Grund wie alle anderen Umsturzversuche in Mittel- und Westeuropa zu dieser Zeit. „Im Gegensatz zur Situation während der Revolution 1917 in Russland waren die mitteleuropäischen Staaten und Gesellschaften trotz der schwerwiegenden Folgen des Ersten Weltkriegs relativ stabil“, erklärt Hoppe.

Die Bolschewiki hätten nicht viel Massenunterstützung gehabt, aber sie hätten den strategischen Vorteil gehabt, dass die russische Gesellschaft am Ende des Krieges sehr zermürbt war und die Regierung und die Eliten sehr gespalten waren. Es entstand ein Machtvakuum, in das die Bolschewiki vordringen konnten. Dies sei in Deutschland weder zur Zeit des Mitteldeutschen Aufstands 1921 noch während des Hamburger Aufstands 1923 der Fall gewesen, sagt Hoppe.

Während Stalin seine kommunistische Karriere als Bankräuber begann und mit Terror aufwuchs, waren viele deutsche Kommunisten zu dieser Zeit „Fleisch vom Fleisch der Sozialdemokratie“. „Obwohl sie von der Revolution träumten und der Gewalt nicht völlig abgeneigt waren, waren sie dennoch vom deutschen Parlamentarismus beeinflusst, den es bereits zur Kaiserzeit gegeben hatte“, erklärt Hoppe.

Während des Hamburger Aufstandes gab es einfach zu wenig kampfwillige Aktivisten und zu wenige Waffen, sodass das militärische Ungleichgewicht im Vergleich zu Polizei und Reichswehr einfach zu groß war. Zudem war die Befragung auf Hamburg beschränkt und wurde aus verschiedenen Gründen nicht bundesweit ausgeweitet.

„Damals war jeder Aufstand in Deutschland zum Scheitern verurteilt, wie man an den rechtsradikalen Putschversuchen wie dem Kapp-Lüttwitz-Putsch vom März 1920 oder dem Hitler-Putsch vom November 1923 sehen kann, die beide sehr gescheitert sind.“ schnell, weil „sie nicht genügend Massenattraktivität entwickeln konnten“, betont Hoppe.

Die Bolschewiki, Prominenten, Schriftsteller, Dichter und Denker der damaligen Zeit, die sich bei Kopetzky in Berlin und Moskau versammelten, wurden größtenteils alle Opfer des großen stalinistischen Terrors der 1930er Jahre. Lediglich Larissa Reisner blieb dieses Schicksal erspart, da sie 1926 an Typhus starb. Und auch einige Figuren lässt Kopetzky entkommen, etwa die fiktive Reissner-Cousine Tania Kaplan, deren Familie er in Leipzig ansiedelt, „weil die traditionelle Messestadt ein großer Markt war.“ für russische Produkte seit Jahrhunderten“, erklärt der Autor.

Reisners fiktiver Sohn Ari, der von Tania wie von einer leiblichen Mutter großgezogen wird und sie „Mom“ nennt, überlebt nicht nur den Nationalsozialismus und den Stalinismus, sondern triumphiert am Ende auch als Offizier der US-Armee, deren Vater er ist Seine Mutter, die 1948 in die USA emigrierte, schickt eine Postkarte aus West-Berlin und berichtet, wie er in Ost-Berlin ein Theaterstück über Larissa gesehen habe. „Der kriminelle Stalin zieht die Schrauben an“, schreibt er am Ende und fügt dann hinzu: „Aber keine Sorge, wir werden uns stark wehren!“ Die Freiheit wird siegen!“

Das Opfer der Königin, das dem Buch seinen Titel gab, spielt eine vergleichsweise kurze Rolle, eingebettet in zwei Episoden. In einem erklärt ein alter Seebär mit Tabakpfeife einer Gruppe von Kindern, darunter Larissa, wie ein Damenopfer als „höchstes und effektivstes“ Opfer im Schach funktioniert und erzählt ihnen, wie der grausame Zar Iwan der Schreckliche einst verlor Er war ein einfacher Bauernsohn und darüber so wütend, dass er „tot auf dem Schachbrett umfiel“.

In der zweiten Folge spielt Reissner Schach gegen einen dickbäuchigen großrussischen General, der davon träumt, Europa und Asien zu vereinen und Eurasien zu schaffen, einen noch jungen Stahlkoloss, „der dazu bestimmt ist, die Menschheit zu retten und zu regieren“. Während der Leser erneut an die aktuellen Gedankenspiele der Kreml-Ideologen erinnert wird, lässt der Autor den Reisner gegen den Eurasier gewinnen, indem er ihre Königin opfert und ihn dann sofort schachmatt setzt.

Kopetzky zeigt Reissner als klugen Spieler, der Dinge im Großen und Kleinen meistert. Und so tritt sie im gesamten Roman als vielsprachige, wortgewandte, gebildete Persönlichkeit auf, die auch eine starke Anziehungskraft auf Männer ausübt, sich trinkfest und schlagfertig durch die Salons bewegt und es als attraktive Berufsrevolutionärin auch nicht ist gleichgültig gegenüber Angelegenheiten. Ein Star, der früh ausgebrannt ist und den man heute wohl als politischen Popstar bezeichnen würde.