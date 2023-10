Princeton nimmt in der Klasse 3A an den IHSA Playoffs 2023 teil und tritt damit zum 14. Mal in der Schulgeschichte auf. Sie veranstalten am Samstag um 13 Uhr Paxton-Buckley-Loda. Hier ist ein Blick auf die Playoff-Geschichte der Tigers:

Auftritte: 14

Erstes Jahr in den Playoffs: 1984 (Niederlage gegen Rockridge mit 0:14)

Letztes Jahr in den Playoffs: 2022 (erreicht 3A-Viertelfinale)

Größter Fortschritt: 3A-Staatsfinale, 1989 (6 Klassen)

Aufzeichnen: 18-13

Gespielte Mannschaften: 21

Allzeit-Playoff-Serie gegen Gegner

Addison Driscoll 0-1

Alleman 1-1

Belleville Althoff 0-1

Byron 0-2

Chicago Raby 1:0

Elmwood 1:0

Fairbury Prairie Central 2:0

Genua-Kingston 1:0

Halle 2-1

Herscher 0-1

IC Katholisch 0-3

Macomb 1-0

Marmion 2:0

Mundelein Carmel 0-1

North Boone 2:0

Paxton-Buckley-Loda 1-0

Peotone 1-1

Rochester 1:0

Rockridge 0-1

ROWVA 1-0

Yorkville 1:0