Ein Berg Melonen, ein Traktor und Gebete – Putin feiert seinen 70. Geburtstag.

Unter dem Einfluss des Krieges in der Ukraine feierte der russische Präsident Wladimir Putin seinen 70. Geburtstag mit Staatsoberhäuptern aus ehemaligen Sowjetrepubliken. Konflikte, die es zu lösen gilt, brauen sich nicht nur in der Ukraine, sondern auch in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken zusammen, sagte Putin am Freitag im Konstantinpalast in St. Petersburg.

So waren beispielsweise der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev und der armenische Premierminister Nikol Pashinyan bei einem „informellen Gipfel“ der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten anwesend.

Lukaschenko schenkt Putin zum Geburtstag einen Traktor

Armenien und Aserbaidschan sind verfeindet und führten zuletzt Krieg um die Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus. Zu seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine, den er im Februar selbst begonnen hatte, sagte Putin, dass „dort tatsächlich tragische Ereignisse stattfinden“. Bei der russischen Invasion wurden Hunderte von Städten und Dörfern zerstört und Tausende von Menschen, darunter Hunderte von Kindern, getötet.

Putin empfing auch den weißrussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, der die Militärstützpunkte des Landes für die Angriffe auf die Ukraine zur Verfügung stellt. Während Lukaschenko Putin einen Gutschein für einen „handmontierten“ Traktor aus heimischer Produktion überreichte und Tadschikistans Staatschef Emomali Rahmon Berge von Wassermelonen und Honigmelonen als Geschenk mitbrachte, meldeten sich in Oslo Menschenrechtsaktivisten aus Weißrussland, Russland und der Ukraine die neuen Friedensnobelpreisträger.

Auch der nordkoreanische Diktator gratulierte dem Kreml

Seinen Geburtstag feierte der Kremlchef in seiner Heimatstadt am Finnischen Meerbusen nicht nur mit Lukaschenko, der als Europas letzter Diktator berüchtigt ist, sondern auch mit zahlreichen anderen Staatsoberhäuptern, die international wegen Menschenrechtsverletzungen in die Kritik geraten. Neben Aliyev aus Aserbaidschan und Rahmon aus Tadschikistan nahm auch der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokayev an dem Treffen teil.

Neben zahlreichen Glückwünschen zu seinem Jubiläum erhielt Putin auch geistliche Unterstützung. Das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kirill, rief zum Gebet für den Kremlchef auf, der auch Oberbefehlshaber im Krieg gegen die Ukraine ist. „Gott hat Sie an das Ruder der Macht gestellt, um einen Dienst von besonderer Bedeutung und großer Verantwortung für das Schicksal des Landes und der Ihnen anvertrauten Menschen zu leisten“, sagte Kirill in seinem Glückwunschtelegramm.

Kadyrow gratuliert per Video: „Solange es Putin gibt, gibt es Russland“

Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan rief ihn zu seinem Geburtstag an und gratulierte ihm, wie der Kreml mitteilte. Die Präsidialverwaltung listete akribisch auf, wer sonst noch gratulierte. Die Liste, zu der auch Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un gehörte, blieb überschaubar.

Das mit eiserner Hand regierende und wegen schwerster Verbrechen gegen die Menschlichkeit kritisierte Oberhaupt der russischen Republik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, hat im Nordkaukasus ein langes Glückwunschvideo aufgenommen. Putin habe eine Schlüsselrolle in der Geschichte des tschetschenischen Volkes gespielt und die Region vom Terror befreit, sagte der 46-Jährige. Der Chef der Staatsduma, Wjatscheslaw Wolodin, ergänzte seine Glückwünsche mit der Zeile: „Solange es Putin gibt, gibt es Russland“.