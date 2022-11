Ein Beben der Stärke 5,9 trifft den Nordwesten der Türkei und löst Panik aus

ANKARA, Türkei (AP) – Ein Erdbeben mit einer Stärke von 5,9 hat am Mittwoch eine Stadt im Nordwesten der Türkei getroffen, teilte die von der türkischen Regierung geführte Präsidentschaft für Katastrophen- und Notfallmanagement mit.

Das Erdbeben konzentrierte sich auf die Stadt Golkaya in der Provinz Duzce, etwa 200 Kilometer östlich von Istanbul. Es war in Istanbul und in der Hauptstadt Ankara zu spüren.

Das Beben ließ Menschen aus Gebäuden stürmen und die Stromversorgung in der Gegend unterbrechen, sagte Faruk Ozlu, Bürgermeister von Duzce, gegenüber dem privaten Fernsehsender NTV.

Ozlu sagte, es gebe keine unmittelbaren Berichte über Opfer oder Schäden, aber die Behörden prüften immer noch eine mögliche Zerstörung.

Die Türkei liegt auf großen Verwerfungslinien und wird häufig von Erdbeben erschüttert.

Duzce wurde 1999 von einem starken Erdbeben heimgesucht, bei dem etwa 800 Menschen ums Leben kamen.

Die Associated Press