Ein Beamter aus Katar sagt, Homosexualität sei „Schaden im Kopf“, bevor die Weltmeisterschaft beginnt | Fußball Nachrichten

Ein Botschafter der WM in Katar hat Homosexualität in einem Interview mit dem deutschen Sender ZDF als „Schädigung der Psyche“ bezeichnet.

Die Kommentare kommen nur zwei Wochen vor Beginn der Weltmeisterschaft in dem Golfstaat und werfen weitere Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte und der Behandlung von LGBTQ+ im Land auf.

Der ehemalige katarische Nationalspieler Khalid Salman sagte einem deutschen Reporter: [Homosexuality] ist haram. Sie wissen, was haram ist [forbidden] meint?

„Während der WM wird vieles hierher ins Land kommen. Reden wir über Schwule: Das Wichtigste ist, dass alle akzeptieren, dass sie hierher kommen – aber sie werden unsere Regeln akzeptieren müssen.“

Homosexualität ist in Katar nach dem islamischen Scharia-Gesetz illegal.

Auszüge des Fernsehinterviews wurden am Montag gezeigt, das vollständige Interview, das Teil einer Dokumentation ist, wird diesen Dienstag im ZDF gezeigt.

Sky Sportnachrichten hat die FIFA um einen Kommentar gebeten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser verurteilte Salmans Äußerungen am Dienstag: „Natürlich sind solche Äußerungen schrecklich, und das ist der Grund, warum wir in Katar daran arbeiten, die Dinge hoffentlich zu verbessern.“

Etwa 1,2 Millionen internationale Besucher werden in Katar für das Turnier erwartet, das seit der Wahl des gasreichen Staates durch die FIFA im Dezember 2010 auf Kritik und Skepsis gestoßen ist.

Das Interview wurde von einem Medienverantwortlichen des WM-Organisationskomitees abgebrochen, nachdem Salman seine Ansichten zu Homosexuellen geäußert hatte, berichtete das ZDF.

Faeser, die auch für Sport zuständig ist, sagte, der Premierminister des Landes habe ihr bei ihrem Besuch in Katar vor einer Woche eine Sicherheitsgarantie für Fans gegeben, egal woher sie kommen, wen sie lieben und woran sie glauben.

Faeser behauptet, dass sich der Ministerpräsident, der auch Innenminister von Katar ist, an dieser Haltung nicht geändert hat und plant, persönlich am WM-Eröffnungsspiel Deutschlands gegen Japan teilzunehmen.

Im vergangenen Monat wurde der deutsche Botschafter in dem Golfstaat von der Regierung von Katar vorgeladen, nachdem Faeser offenbar das Land wegen seiner Menschenrechtsbilanz kritisiert hatte.

In Washington bezeichnete der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, die Äußerungen des katarischen Beamten als große Besorgnis: „Wir haben eine Beziehung zu Katar, die es uns ermöglicht, unsere Bereiche von gemeinsamem Interesse zu besprechen, aber es erlaubt uns auch, mit den Vereinigten Staaten zu besprechen, was wichtig ist Zustände und Werte der Toleranz, der Vielfalt, des Respekts aller Menschen, unabhängig davon, wer sie sind oder wen sie lieben. Ich vermute, wir werden das direkt ansprechen.

Blatter gibt zu, dass die WM-Entscheidung in Katar ein „Fehler“ war

Bild:

Sepp Blatter war FIFA-Präsident im Jahr 2010, als die Weltmeisterschaft an Katar vergeben wurde





Sepp Blatter hat zugegeben, dass die Entscheidung, die Weltmeisterschaft an Katar zu vergeben, als er FIFA-Präsident war, ein „Fehler“ war.

Die Vorbereitungen für die diesjährige Weltmeisterschaft wurden von Sorgen über das Leiden von schlecht bezahlten Wanderarbeitern verfolgt, die beim Aufbau der Infrastruktur in der winzigen Golfnation und von diskriminierenden Gesetzen, die gleichgeschlechtliche Beziehungen unter Strafe stellen, leiden.

Blatter, 86, war 2010 Chef der FIFA, als ihr Exekutivkomitee kontrovers für die Austragung der Weltmeisterschaft in Russland und Katar 2018 bzw. 2022 stimmte. Blatter behauptet, er habe nicht für Katar gestimmt und stattdessen eine „Geste des Friedens“ gewünscht, indem er die beiden Turniere in Russland und dann in den USA ausrichtete.

„Die Wahl von Katar war ein Fehler“, sagte Blatter in einem Interview mit der Schweizer Zeitung Tages Anzeigerseine erste seit seiner Freilassung von Betrugsvorwürfen im Juli nach einer Zahlung von 1,7 Millionen Pfund an den ehemaligen UEFA-Präsidenten Michel Platini.

„Wir haben uns damals im Exekutivkomitee eigentlich darauf geeinigt, dass Russland die WM 2018 bekommt und die USA die von 2022. Es wäre eine Geste des Friedens gewesen, wenn die beiden langjährigen politischen Gegner die WM hintereinander ausgerichtet hätten das andere.

„Das Land ist zu klein. Dafür sind Fußball und WM zu groß.“

Die WM in Katar, die wegen der Hitze auf November und Dezember verschoben werden musste, ist nur noch zwei Wochen entfernt, und Blatter akzeptiert, dass er für das dort stattfindende Turnier verantwortlich ist.

„Ich kann nur wiederholen: Die Vergabe an Katar war ein Fehler, dafür war ich als damaliger Präsident verantwortlich“, sagte er.