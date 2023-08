DEN HAAG, Niederlande (AP) – Ein Frachtschiff mit Tausenden von Autos, die eine Woche lang auf der Nordsee brannten, wird am Donnerstag zur Bergung in einen niederländischen Hafen geschleppt, teilte die Regierung mit.

Der Fremantle Highway, der 3.784 Neufahrzeuge, darunter 498 Elektrofahrzeuge, von der deutschen Hafenstadt Bremerhaven nach Singapur befördert, sollte zum Nordhafen Eemshaven verschleppt werden, teilte das Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtschaft mit.

Das knapp 200 Meter lange Schiff wird vorsorglich von einem Boot begleitet, das über spezielle Ausleger zur Beseitigung von Ölverschmutzungen verfügt.

Am 25. Juli brach auf dem Fremantle Highway ein Feuer aus, das eine Woche lang außer Kontrolle geriet, da es in der Nähe stark befahrener Schifffahrtswege in der Nordsee und des flachen Wattenmeeres, einem zum Weltnaturerbe gehörenden Lebensraum für Zugvögel, schwebte. Die niederländischen Behörden versuchten nicht, Wasser auf das Schiff zu sprühen, aus Angst, es könnte instabil werden.

Das Ministerium sagte, dass Eemshaven, 215 Kilometer (134 Meilen) nordöstlich von Amsterdam, ausgewählt wurde, weil es in der Nähe des Fremantle Highways in der Nordsee liegt und wegen der sich verschlechternden Wetterbedingungen, der vorhandenen Infrastruktur und den Einrichtungen, die der Hafen für den Hafen bietet nächste Schritte bei der Bergung des Schiffes.

Das Ministerium sagte, dass der größte Teil des Schiffes inzwischen von Bergungsexperten inspiziert worden sei und „es keine Anzeichen dafür gibt, dass das Feuer noch brennt“.

Bei Ausbruch des Feuers kam ein Besatzungsmitglied ums Leben, weitere wurden verletzt. Die 21-köpfige Besatzung, allesamt indische Staatsangehörige, und zwei weitere Personen an Bord wurden in den frühen Morgenstunden des 26. Juli evakuiert. Die Ursache des Feuers ist nicht geklärt.

