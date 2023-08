LONDON (AP) – Neun Menschen wurden verletzt, als ein Kleinwagen, der mit hoher Geschwindigkeit an der walisischen Küste entlangfuhr, von der Straße abkam, sich überschlug und auf einen Campingplatz rollte, wo er ein Zelt prallte und ein darin befindliches Baby nur knapp verfehlte, teilten die Polizei und der Campingplatzbesitzer am Sonntag mit.

Mindestens zwei Menschen wurden bei dem Absturz am späten Samstagabend schwer verletzt und einer wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, teilte die Polizei von Dyfed-Powys mit. Unter den Verletzten befanden sich auch Insassen des Fahrzeugs. Vier weitere wurden in Krankenhäuser gebracht.

Clare Harris, die zusammen mit ihrem Mann den Campingplatz Newgale besitzt, sagte, der Fahrer habe die Kontrolle verloren und sei in ein Gebiet gerollt, in dem Menschen Zelte auf dem offenen Gras mit Blick auf die Küste von Pembrokeshire im Westen von Wales aufgeschlagen hätten.

„Das Auto raste den Hügel hinunter, erkannte, dass es langsamer werden musste und versuchte zu bremsen“, sagte sie. „Es überschlug und rollte mehrmals und krachte gegen das Zelt.“

Ein Baby auf einem Feldbett im Zelt sei wie durch ein Wunder unverletzt geblieben, sagte sie.

„Es ist ein tragischer Unfall, mit dem sich die Polizei befasst, das ist alles, was wir im Moment sagen können“, sagte Harris.

Harris sagte, dass auf dem Campingplatz Hochsaison sei, aber aufgrund des schlechten Wetters nicht so viel los sei wie sonst.

Einige Camper mit medizinischer Ausbildung kümmerten sich schnell um die Verwundeten und die Rettungskräfte seien schnell eingetroffen, sagte sie.

Die Polizei appellierte an die Öffentlichkeit, Aufnahmen von Dashcams und Türklingelkameras anzufordern, die den blauen Ford Fiesta oder seine Insassen vor dem Unfall zeigen könnten.

