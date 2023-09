New York

Nachdem die Gewerkschaft United Auto Workers nun einen Streik begonnen hat, droht der US-Automarkt erneut in Aufruhr zu geraten.

Der Autoverkauf hatte sich noch nicht vollständig von der Pandemie erholt, aber der Autokauf in den USA könnte sich erneut ändern.

Sie können weiterhin Autos kaufen, auch bei Ford-, GM- und Stellantis-Händlern. Sie werden nicht schließen, da Autohäuser unabhängige Franchise-Unternehmen sind, die nicht dem Unternehmen gehören, dessen Logo auf dem Gebäude angebracht ist.

Darüber hinaus werden sie noch eine Weile Autos zu verkaufen haben. Die meisten dieser Händler haben noch einige Wochen lang Fahrzeuge zum Verkauf vorrätig, und die aktuellen Streikpläne werden sich zunächst nur auf einige ihrer Produktlinien auswirken, sagte Jonathan Smoke, Chefökonom von Cox Automotive. Die Auswirkungen des Streiks werden nichts mit der Covid-Pandemie und dem Mangel an Computerchips zu tun haben, die in den letzten Jahren die gesamte US-Automobilindustrie weitgehend zum Erliegen gebracht haben, sagte er.

Darüber hinaus verkaufen Neuwagenhändler auch Gebrauchtwagen, und selbst wenn der Neuwagenzustrom plötzlich ganz zum Erliegen kommt, werden sie dies auch weiterhin tun. Sie warten auch Autos und ihr Servicebetrieb wird ebenfalls weitergeführt, allerdings könnte die Ersatzteilversorgung beeinträchtigt sein.

Die Krisen im Automobilbau der letzten Jahre haben dazu geführt, dass Autohändler besser auf Störungen vorbereitet sind, sagte Scott Kunes, Chief Operating Officer der Kunes Auto and RV Group, die mehr als 40 Händler im Mittleren Westen besitzt.

„Wir haben bereits vor ein paar Wochen damit begonnen, Maßnahmen zu ergreifen, als es so aussah, als stünde der Streik unmittelbar bevor“, sagte Kunes. „Wir haben damit begonnen, den Bestand an Gebrauchtfahrzeugen aufzustocken, insbesondere von inländischen Marken und einigen der angesagteren Modelle.“

Seine Händler haben außerdem Schritte unternommen, um mehr Neufahrzeuge auf ihre Grundstücke zu bringen.

Nicht alle Autohersteller stehen derzeit vor einem Streik. Nicht einmal die meisten von ihnen. Toyota, BMW, Hyundai, Nissan, Tesla, Volvo und Subaru, um nur einige zu nennen, produzieren in den Vereinigten Staaten immer noch Autos, Lastwagen und SUVs, und ihre Arbeiter sind nicht gewerkschaftlich organisiert.

Aber die Händler japanischer und südkoreanischer Autohersteller hätten derzeit tendenziell immer weniger Fahrzeugbestände vorrätig als die der in Michigan ansässigen Autohersteller, sagte Kunes. Letztendlich könnte dies zu Preisdruck führen, da die Lagerbestände inländischer Automobilhersteller zur Neige gehen und ihre Konkurrenten möglicherweise nicht über die Fahrzeuge verfügen, die sie brauchen, um die Nachfrage zu decken.

Zumindest vorerst beschränken sich die Streiks auf Fabriken, die nur wenige spezifische Modelle herstellen. Wenn der Streik sich lange hinzieht, werden die Preise wieder steigen, sagte Tyson Jominy, Branchenanalyst bei JD Power. Sie werden wahrscheinlich nicht das Niveau erreichen, das während des Mangels an Computerchips erreicht wurde, aber im schlimmsten Fall könnte es nahe kommen.

In den Betrieben, in denen die Arbeiter nicht streiken, wird die Produktion voraussichtlich weiterlaufen. Vorerst hat die UAW zu Streiks in drei Endmontagewerken aufgerufen, in denen Fahrzeuge für den Versand an Verbraucher hergestellt werden. Das bedeutet, dass dieser Streik derzeit nur Käufer betrifft, die diese bestimmten Modelle kaufen.

Wenn Sie also beispielsweise auf der Suche nach einem Ford Bronco, einem Jeep Wrangler oder einem GMC Canyon Pickup sind, sollten Sie wahrscheinlich bald zum Händler gehen, bevor die Lagerbestände für ein paar Wochen wirklich knapp werden.

Wenn die UAW zu Streiks in Werken aufruft, die beispielsweise Motoren und Getriebe herstellen, wäre das noch störender. Die Arbeiten in den Endmontagewerken könnten noch eine Weile andauern, aber schon bald werde die Produktion durch einen Mangel an wichtigen Komponenten aus stillgelegten Fabriken beeinträchtigt, sagte Thomas Goldsby, Professor für Supply Chain Management an der University of Tennessee.

Diese Unternehmen importieren auch einige ihrer Modelle aus europäischen und asiatischen Fabriken, die überhaupt nicht von Streiks in den USA betroffen sind, wie etwa den in Südkorea hergestellten Chevrolet Trailblazer von GM und den in Italien gebauten Dodge Hornet von Stellantis.

Im Zuge der durch die Corona-Krise bedingten Produktionsverlangsamungen haben sich immer mehr Autokäufer dazu entschieden, ihre neuen Fahrzeuge im Werk zu bestellen, anstatt nur aus dem auszuwählen, was sich bereits auf den Lagerbeständen der Händler befand. Das ist gut für den Verbraucher, der genau auf seine Wünsche und Bedürfnisse zugeschnittene Fahrzeuge erhalten kann. Das gefällt auch den Automobilherstellern, denn jedes Unternehmen möchte lieber Produkte herstellen, die bereits verkauft sind, bevor sie das Band verlassen. Aber wenn Sie das jetzt tun möchten – oder bereits ein Fahrzeug bestellt haben, das noch nicht gebaut wurde – müssen Sie möglicherweise länger warten.

Die Lagerbestände an Pickup-Trucks seien zwar gut gefüllt, sagte Jominy, sie würden jedoch zur Neige gehen, wenn die Streiks länger andauern. Und Lkw-Käufer, die besonders markentreu sind, werden wahrscheinlich lieber abwarten, als sich Konkurrenzmodelle wie den Toyota Tundra oder den Nissan Frontier zu kaufen.

Laut Michelle Krebs, Analystin bei AutoTrader, verfügten die Autohäuser vor Beginn der Streiks über einigermaßen gute Bestände an Neufahrzeugen. Das ist gut, insbesondere für die mit diesen Autoherstellern verbundenen Händler. Das bedeutet, dass sie noch ein paar Wochen lang Fahrzeuge zu verkaufen haben, aber mit der Dauer des Streiks wird die Auswahl immer geringer. Da die Möglichkeiten immer knapper werden, könnten Sie versuchen, ein Geschäft mit einem der „hässlichen Entlein“-Fahrzeuge abzuschließen, die im Ausstellungsraum herumliegen.

Oder vielleicht ist es einfach nicht genau die Farbe, die Sie wollten, aber, hey, nah genug.