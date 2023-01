Ein australisches Bergbauunternehmen hat ein radioaktives Gerät verloren, das hohe Strahlungswerte aussendet: Bericht

Ein Bergbauunternehmen hat entlang des Great Northern Highway des Landes ein Stück radioaktives Material verloren, berichtete die AP.

Berichten zufolge scannen die Behörden die Strahlungswerte auf einer Strecke von 1.400 km Straße, um das Gerät zu finden.

Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens warnen die Fahrer, ihre Reifen zu überprüfen, da die Kapsel darin stecken könnte, sagte der AP.

Berichten zufolge hat ein Bergbauunternehmen in Westaustralien ein radioaktives Gerät verloren, was zu einem Schrecken der öffentlichen Gesundheit geführt hat und die Behörden eine lange Strecke durchkämmt haben, um es wiederzubekommen.

Laut The Associated Press soll das Gerät, eine Kapsel, von einem Lastwagen gefallen sein, als es am 10. Januar von einer Mine nach Perth transportiert wurde.

Der Chief Health Officer von Westaustralien forderte die Menschen auf einer Pressekonferenz am Freitag auf, sich von der Kapsel fernzuhalten, berichtete die Australian Broadcasting Corporation. Die Kapsel könnte sich laut Verkaufsstelle irgendwo zwischen Perth und Newman befinden, die mehr als 1.400 Kilometer voneinander entfernt sind.

Andy Robertson, Chief Health Officer, forderte jeden, der seit dem 10. Januar auf dem Great Northern Highway zwischen den beiden Städten gefahren ist, auf, seine Reifen zu überprüfen, da sich das Gerät in ihnen festgesetzt haben könnte, berichtete die Verkaufsstelle.

Das westaustralische Department of Fire and Emergency Services sagte, das Objekt „kann nicht bewaffnet werden“, fordert die Menschen jedoch auf, vorsichtig zu sein, da der Kontakt mit dem Material laut ABC gesundheitliche Probleme verursachen könnte.

Das Gerät enthält Cäsium-137, das üblicherweise in Strahlungsmessgeräten verwendet wird und laut AP genug gefährliche Strahlung abgibt, um 10 Röntgenstrahlen in einer Stunde zu empfangen. Die Strahlung kann nach längerer Exposition auch Hautverbrennungen und Krebs verursachen, berichtete die Verkaufsstelle.

„Es emittiert sowohl Beta- als auch Gammastrahlen. Wenn Sie es also in Ihrer Nähe haben, können Sie entweder Hautschäden einschließlich Hautverbrennungen davontragen“, sagte Robertson laut ABC. „Und wenn Sie es lange genug in Ihrer Nähe haben, könnte es eine akute Strahlenkrankheit verursachen. Nun, das wird eine Weile dauern, aber wir empfehlen den Leuten natürlich, nicht in der Nähe zu sein oder daran festzuhalten.“

Simon Trott, CEO von Rio Tinto Iron Ore, sagte, das Unternehmen nehme den Vorfall ernst und entschuldigte sich laut AP dafür, die Öffentlichkeit in Gefahr gebracht zu haben.

„Wir erkennen an, dass dies eindeutig sehr besorgniserregend ist, und entschuldigen uns für den Alarm, den es in der westaustralischen Gemeinschaft ausgelöst hat“, sagte Trott laut der Verkaufsstelle. „Neben der uneingeschränkten Unterstützung der zuständigen Behörden haben wir unsere eigene Untersuchung eingeleitet, um zu verstehen, wie die Kapsel während des Transports verloren gegangen ist.“

Rio Tinto hat die Anfrage von Insider am Sonntag nicht sofort beantwortet.

Die Behörden des westaustralischen DEFS suchen weiterhin entlang des Great Northern Highway nach der Kapsel, indem sie Straßen, die von den Lastwagen benutzt wurden, die sie transportierten, auf Strahlungswerte scannen, berichtete der AP.