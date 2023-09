Ein Archipel für Künstler MOPO

Patina Maldives: Die Lifestyle-Insel für Kunstliebhaber, Gourmets und Spa-Liebhaber

Auf den Malediven gibt es viele Luxusresorts. Doch nichts ist vergleichbar mit dem „arty“ Lifestyle Resort Patina, das mit einer gelungenen Mischung aus minimalistischem Design, trendigem Inselleben, einzigartiger Natur, hervorragender Küche und exzellentem Service die Herzen kosmopolitischer Wellnessurlauber höher schlagen lässt.

Spektakulärer Blickfang: Turrells Skyspace-Pavillon

Jede Nacht verliere ich mich in der Farben- und Formenpracht, die James Turrells Skyspace Pavilion hervorbringt.

Und die Kunstwerke, die sich überall auf der Insel plötzlich vor mir auftun, kommen mir wie aus einer anderen Welt vor. Patina Malediven ist zu einem Archipel für internationale Künstler geworden. Die von der in Singapur ansässigen Firma The Artling kuratierten Werke wurden geschaffen, damit Gäste einen Weg der Entdeckung und Inspiration beschreiten können. Ich verliere mich immer wieder in einem der „künstlerischen Highlights“ der Insel: James Turrells Skyspace-Pavillon. Die offene Decke sorgt für visuelles Erstaunen, da sie den Himmel abzuflachen und zu umrahmen scheint. Während die versteckte Beleuchtung meine Wahrnehmung von Farbe, Entfernung, Form und Dichte subtil verändert. Turrells Skyspace-Pavillon ist Ausdruck seiner lebenslangen Leidenschaft für den Weltraum und das Licht, das ihn beherbergt. Und jeden Abend bin ich überwältigt von der einzigartigen Ästhetik und Dynamik, die dieses Kunstwerk ausstrahlt. Hier wirkt nichts statisch und der Pavillon verzaubert mich jeden Tag mit einer neuen Farbenpracht.

Flow – Ein Spa wie ein Kunstwerk

Flow Spa-Entspannungsbereich im Patina Maldives.

Und das „Flow“ Spa im Patina Maldives wirkt wie ein Kunstwerk für sich. Denn auch hier zeigt sich das Design-Credo des brasilianischen Stararchitekten Marcio Kogan, der für die Architektur der Insel verantwortlich war: Puristische, minimalistische Eleganz, die die Natur in den Mittelpunkt stellt und durch weiche Linien, eine flache, natürliche Bauweise, einen gekonnten Mix natürlicher Materialien, ruhige Farbkonzepte und fließende Übergänge. Beim Betreten des Spas befindet sich der Gast in einer Art Glücksfluss. Das Spa-Menü ist sehr vielfältig und reicht von LED-Lichttherapie bis hin zu Photo-Bio-Stimulation bei Gesichtsbehandlungen. Und auch die Massagen im Spa sind etwas Besonderes und locken mit Berührungstechniken aus aller Welt: Ob Tiefengewebe-, balinesische oder traditionelle Thai-Massage. Das Spa bietet auch hydrotherapeutische Wellnessansätze mit Float Pod und Watsu.

Patina Maldives – das einzige Resort auf den Malediven mit einem „Float Pod“

Das Patina Maldives verfügt über zwei endlose Pools. Wellness-Himmel Das Patina Maldives verfügt über zwei endlose Pools.

Und so schwimme ich den ganzen Tag auf Patina Maldives. Ich schwimme zum Frühstück und von einem der beiden Infinity-Pools zum nächsten. Zwischendurch schwebe ich zum malerischen Eisstand und gönne mir eine süße Leckerei. Und nachmittags plansche ich zur Teezeit. Selbst beim Abendessen in einem der sieben fabelhaften Restaurants könnte ich theoretisch auf Patina schwimmen, wenn der Bikini die richtige Abendgarderobe wäre. Dank der großen Lagune, die zwei Landzungen verbindet, ist Patina das perfekte Ziel für Badeschönheiten. Und ich kann sogar im Wasser schlafen. Denn Patina ist das einzige Malediven-Resort mit einem „Float Tank“. Das auf meine Körpertemperatur erwärmte Wasser wird mit Magnesiumsulfat angereichert, was die Wasserdichte erhöht, sodass ich in der ovalen Kapsel auf dem Wasser schwebe. Floating soll bei Schlaflosigkeit, chronischem Müdigkeitssyndrom, Muskelverspannungen und Depressionen helfen. Darüber hinaus wirkt das „Schwimmen im Wasser“ und der völlige Reizentzug beruhigend und stresslösend. Letzterem kann ich absolut zustimmen. Denn während ich vom Wasser getragen werde und sanft vor mir hergleite, schlafe ich tatsächlich ein. Immer wieder bedecke ich unbewusst meine Füße mit dem warmen Wasser und genieße diesen fast embryonalen Zustand völliger Schwerelosigkeit.

Patina Malediven – Auf zu neuen, unbekannten Horizonten

Ein Delfinbaby mit seiner Mutter. Rund um die Fari-Inseln tummeln sich zahlreiche Delfine. Wellness-Himmel Ein Delfinbaby mit seiner Mutter. Rund um die Fari-Inseln tummeln sich zahlreiche Delfine.

Doch der Wellness-Gedanke im Patina Maldives umfasst noch viel mehr und sorgt für besondere Begegnungen für seine Gäste. Begegnungen mit Menschen, die bereichern, die Fantasie anregen, Neugier und Abenteuerlust wecken. Daher werden regelmäßig Happenings mit Heilern, erfahrenen Biohackern, Künstlern und DJs organisiert. Auch Workshops mit Schlaftherapeuten, Haltungsexperten und Atemgurus stehen auf dem bunten Urlaubsprogramm von Patina Maldives. Die für mich beeindruckendste Begegnung finde ich jedoch wieder in der Natur: nämlich beim Schwimmen mit einem Adlerrochen und dem Anblick eines kleinen Delfins, der mit seiner Mutter unseren Weg kreuzte.

Auf einer Genuss-Safari in den 12 kulinarischen Angeboten der Insel

Dank einer Ruftaste ist der Poolservice auf Patina sogar per Knopfdruck erreichbar. Mehr Service geht kaum! Wellness-Himmel Dank einer Ruftaste ist der Poolservice sogar per Knopfdruck erreichbar. Mehr Service geht kaum!

Auch die Geschmackserlebnisse, die ich auf der Insel erlebe, sind unvergleichlich. Mit über 12 verschiedenen kulinarischen Angeboten begeben sich Inselgäste auf Patina auf eine lukullische Safari, die ihresgleichen sucht. Für mich ist das Frühstück eines der besten in maledivischen Resorts und verkörpert die Gourmet-Vielfalt, die auf der Insel vorherrscht. Aus Indisch, Arabisch, Chinesisch und Europäisch – das bunte Frühstücks-Potpourri lässt selbst weitgereiste Weltenbummler in Jubelschreie ausbrechen. Darüber hinaus zeichnet sich das Luxusresort durch seinen unvergleichlichen Service aus, der jederzeit auf die Wünsche der Gäste eingeht.

Autorenprofil:

Andrea Labonte hat einen außergewöhnlichen Job, um den viele beneiden: Sie war Hoteltesterin für das Wellness-Hotelführer Wellness-Himmel auf dem Weg. In ihrer Kolumne „Aus dem Leben einer Hoteltesterin“ schreibt sie regelmäßig über ihre Spa-Erlebnisse, außergewöhnliche Reiseziele und die skurrilsten Begebenheiten aus ihrem Arbeitsalltag. Mit über 300 getesteten Wellnesshotels verfügt Andrea Labonte über eine breite Vergleichsbasis und weiß, worauf es dem anspruchsvollen Reisenden ankommt. Ihr beruflicher Hintergrund: Sie verfügt über einen internationalen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre mit Doppelabschluss. Ihr Studium absolvierte sie an der Fachhochschule Mainz und an der Ecole Supérieure du Commerce Extérieur in Paris.