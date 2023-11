Ein Angeklagter aus Texas, der vor dem Obersten Gerichtshof das Bundeswaffengesetz anfechtet, sagt, er wolle keine Schusswaffen mehr





CNN

—



Zackey Rahimi, der texanische Angeklagte, der am Dienstag vor dem Obersten Gerichtshof ein Bundeswaffengesetz angefochten hat, sagte diesen Sommer, dass er keine Schusswaffen mehr besitzen wolle und drückte Reue für seine Taten aus, die ihn mit dem Gesetz in Konflikt gebracht hätten.

„Dieses Mal werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich am Ende meiner Haftzeit der treue, rechtschaffene Mensch bleibe, der ich heute bin, mich zu jeder Zeit von allen Drogen fernhalte, Bewährungs- und Bewährungsstrafen rechtmäßig absolviere, zur Schule gehe und eine großartige Karriere haben, einen großartigen Job als Fertigungsingenieur haben, nie wieder ein Gesetz brechen, sich vom falschen Kreis fernhalten, sich von allen Schusswaffen und Waffen fernhalten und nie wieder von meiner Familie getrennt sein“, sagte Rahimi wird in einem Gefängnis in Fort Worth festgehalten, heißt es in einem handgeschriebenen Brief vom 25. Juli.

Er fuhr fort: „Ich hatte an unserer Stelle aus gutem Grund Schusswaffen, um meine Familie jederzeit schützen zu können, insbesondere vor dem, was wir in der Vergangenheit durchgemacht haben, aber ich werde sicherstellen, dass ich alles Notwendige tue, um dazu in der Lage zu sein.“ Ich mache alles richtig und kann so schnell wie möglich nach Hause kommen, um mich jederzeit um meine Familie zu kümmern.“

Rahimi, der seine Verurteilung auf der Grundlage eines Bundesgesetzes anficht, das Personen, die einer einstweiligen Verfügung gegen häusliche Gewalt ausgesetzt sind, den Besitz einer Schusswaffe verbietet, wird im Gefängnis unter verschiedenen Anklagepunkten festgehalten, die auf eine Reihe von Vorfällen im Zusammenhang mit Waffen zurückzuführen sind.

In dem an einen Staatsrichter und Bezirksstaatsanwalt gerichteten Brief sagte Rahimi, er sei seit seiner Inhaftierung vor einigen Jahren „ein neuer Mensch“ geworden und forderte eine Einigung, die eine mildere Strafe vorsehe.

„Ich möchte mich für all den Ärger entschuldigen, den ich euch allen bereitet habe, und für all meine Taten“, schrieb er.

Befürworter von Waffenrechten haben gesagt, dass Rahimi, der in der Vergangenheit gewalttätig war, nicht die ideale Person ist, um in diesem Fall des zweiten Verfassungszusatzes an der Spitze zu stehen. Dennoch stellt der Streit eine neue Gelegenheit für das mehrheitlich konservative Gericht dar, sich erneut mit dem zweiten Verfassungszusatz zu befassen, nachdem letztes Jahr eine bahnbrechende Entscheidung getroffen wurde, mit der die Waffenrechte landesweit ausgeweitet wurden.

Rahimi, ein Drogendealer, wurde im Jahr 2020 nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung mit seiner Freundin in Arlington, Texas, eine einstweilige Verfügung erlassen. Ein Gericht stellte fest, dass er „familiäre Gewalt begangen“ habe und dass diese wahrscheinlich erneut auftreten werde.

Ab Dezember 2020 beteiligte sich Rahimi an fünf Schießereien in Texas, die am 7. Januar 2021 ihren Höhepunkt fanden, als er in einem Whataburger-Restaurant Schüsse in die Luft abfeuerte.

Als die Polizei schließlich einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus erwirkte, fanden sie ein Gewehr und eine Pistole, und Rahimi gab zu, dass er der im Zivilverfahren ergangenen Schutzanordnung unterliege.

Eine Grand Jury des Bundes erhob Anklage gegen ihn, und Rahimi beantragte die Abweisung der Anklage mit der Begründung, das Gesetz sei verfassungswidrig. Er verlor seinen Prozess vor Gericht, doch dann erließ der Oberste Gerichtshof die bahnbrechende Entscheidung des zweiten Verfassungszusatzes.

Nach Überprüfung der Entscheidung entschied das Berufungsgericht des 5. Bezirks zugunsten von Rahimi. Der Oberste Gerichtshof wird nun am Dienstag über die Berufung der Regierung entscheiden.

Ariane de Vogue von CNN hat zu diesem Bericht beigetragen.