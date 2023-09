Es gibt keinen Notausgang mehr aus diesem „Bunker“, in den sich die Frauen und Kinder der Davidianer zurückzogen. Einer der Regierungspanzer zerquetschte den alten Schulbus, der dort draußen stand, als er sich überschlug, und hinterließ nur eine kleine Öffnung, kaum mehr als einen Sichtschlitz. Durch die sich niemand retten kann.

Massenselbstmord oder Massenmord – die unterschiedlichen Perspektiven

Zuvor schlugen Panzer mit ihren Kanonen Löcher in das riesige Holzhaus in Waco und injizierten CS-Gas in den Bunker. Es bricht ein Feuer aus, für das sich das FBI und die Überlebenden des darauffolgenden Infernos später gegenseitig die Schuld geben. In einer Pressekonferenz spricht der FBI-Beamte von einem „Massenselbstmord“, doch für die überlebenden Davidianer, die hier im Nirgendwo in Texas ihrer Religionsfreiheit frönten, handelt es sich um einen Massenmord.

Am 19. April 1993 starben 76 Mitglieder der Sekte um den selbsternannten Propheten David Koresh auf dem Mount Carmel in der Nähe von Waco, Texas, darunter 28 Kinder. Nur neun Menschen konnten an diesem Tag entkommen, die letzte während einer 51-tägigen Belagerung durch ATF- und FBI-Truppen. Ein Fiasko, das damals auch die Medien in Deutschland beherrschte – vermeidbar, wie zumindest die vor fünf Jahren in den USA laufende Serie „Waco“ der Brüder John Erick und Drew Dowdle nahelegt (erst jetzt in Deutschland streambar auf). Paramount+).

Was dieser über weite Strecken äußerst fesselnde Sechsteiler auch andeutet, ist, dass es sich bei den „Zweig-Davidianern“ um Menschen aller Klassen handelte, durchaus um Herren und Herrinnen ihres eigenen Willens und nicht um religiös verblendete Spinner mit leuchtenden Augen und Tamburinen denen ihr Anführer wie hypnotisiert folgte. Und dass Koresh, Gegner des Materialismus, nicht der zeitweise propagierte Wolf im Schafspelz war.

Die Serie basiert auf der Arbeit von Autoren, die wütend sein sollten

Grundlage des Drehbuchs sind jedoch die Bücher zweier Autoren, die allen Grund haben, wütend auf diejenigen zu sein, deren Taten den Tod so vieler Menschen verursacht haben – zu „A Place Called Waco“ des Überlebenden David Thibodeau (im Film gespielt von Rory). Culkin) und über „Stalling for Time: My Life as an FBI Hostage Negotiator“ von Gary Noesner (bemerkenswert: Michael Shannon), dem Mann, der große Anstrengungen unternahm, um die Belagerung des Anwesens durch Verhandlungen zu lösen.

Die Regisseure wurden durch Horrorfilme bekannt

Randbemerkung: Bekannt geworden sind die Dowdles durch B-Horrorfilme wie den Zombie-Tollwutfilm „Quarantäne“ (2008) und den Grufttrip „Katakomben“ (2014). Das schließt nicht aus, dass sie keine politischen Geschichten erzählen können, erklärt aber vielleicht den Inszenierungsstil, der den Horror von Anfang an akzentuiert und Gut und Böse klar unterscheiden lässt.

Alles beginnt mit einem anfliegenden Hubschrauber, dem Eintreffen von Spezialeinheiten, dem ersten Schuss. Und blendet dann wieder in die unmittelbare Vorgeschichte ein.

Taylor Kitschs Koresh rockt im My Sharona Live Club

Koresh, der Anführer, wird von Taylor Kitsch gespielt, der vor allem durch seine Hauptrolle in dem Edgar Rice Burroughs-Film „John Carter: Zwischen zwei Welten“ aus dem Jahr 2010 bekannt ist. Und amerikanische Kritiker bemerkten, dass er in dieser Rolle weitaus charismatischer war als der wahre Sektenführer. Koresh wirkt wie ein netter Kerl – mit einer für einen christlichen Guru unverschämten und lockeren Leichtigkeit.

Er ist mit den folgenden Leuten befreundet, Freundschaft ist hier an der Tagesordnung und sein Auftritt von „My Sharona“ von The Knack in einem Live-Club in Waco ist hörenswert. Einer für Rock’n’Roll. Seine Stimme ist beim Sprechen sanft, hat eine angenehme Heiserkeit und einen verführerischen Schwung. Du magst ihn, cooler Typ.

Sex als Last und Polygamie – Der Prophet sorgt für Spannung

Natürlich: Neben vielen positiven Seiten wird etwas später auch auf Kuriositäten hingewiesen. Koresh ist ein Polygamist, der kürzlich von Gott dazu inspiriert wurde, die „Last“ der sexuellen Zuneigung für die verheirateten Männer seiner Zweig-Davidianer auf sich zu nehmen. Alle Frauen hier sind seine Frauen, alle Männer verzichten auf Sex, und wenn er beim Sex zu erregt wird, bricht er ihn mittendrin ab.

All dies wird von den Jenseitsflüchtlingen auf Mount Carmel akzeptiert, doch das Spannungsfeld innerhalb der Gemeinschaft ist spürbar. Der Literaturwissenschaftler und Begleiter des Anführers Steve (Paul Sparks) gerät in Streit mit seiner Frau Judy (Andrea Riseborough), als sie ihm von ihrer Schwangerschaft durch Koresh erzählt.

Und nichts ist herzzerreißender als der Blick der sehr jungen Michelle (Julia Garner war eine Sensation als prekäre Schönheit Ruth Langmore in der Netflix-Serie „Ozark“) über ihre Schulter, als sie ihren frisch verheirateten David Thibodeau verlassen muss und mit Koresh im Schlafzimmer verschwindet Hochzeitsnacht.

Die erste Belagerung: Verdacht auf illegalen Waffenbesitz

Die staatliche Belagerung wird zunächst von der ATF (American Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives Administration) durchgeführt – wegen des Verdachts des illegalen Waffenbesitzes. Tatsächlich kauften die Davidianer Waffen, Gasmasken und andere Ausrüstung, um sich in den Schlachten der bevorstehenden Apokalypse zu verteidigen.

Als die ATF erstmals versuchte, sich Zutritt zu dem riesigen Gebäude zu verschaffen, gab es sofort Widerstand mit Schusswaffen. Nicht nur fünf Bewohner der Ranch starben, sondern auch vier Polizisten. Der Angriff wird detailliert dargestellt, ist erschütternd und doch nur der Auftakt. Das FBI passt sich entsprechend an. Die fast zweimonatige Umzingelung beginnt – mit Hunger, Durst, psychischer Folter durch nächtelanges Anschreien der Ranch durch Lärm und Musik aus riesigen Lautsprechern und schließlich durch den katastrophal endenden Eroberungsversuch.

Die Macht des Wortes gegen die Macht der Waffe

Auf FBI-Seite gibt es zwei gegensätzliche Gläubige: Gary Noesner von Shannon ist der Verhandlungsexperte des FBI, er glaubt an die Macht des Wortes und daran, dass er das Dilemma ohne weiteres Blutvergießen lösen kann. Sein ehemaliger Co-Star in der Prohibition-Serie „Boardwalk Empire“, Shea Whigham, glaubt an hartes Durchgreifen. Auch Whighams Charakter als Mitch Decker hat Gründe. In den Vereinigten Staaten komme auf 5.000 Menschen nur eine Führungskraft, argumentiert er. „Wenn wir hier sitzen und nichts passiert, bombardieren wir jedes Arschloch im Land.“

Wenn wir hier sitzen und nichts passiert, bombardieren wir jedes Arschloch im Land mit dummen Ideen. Mitch Decker, FBI-Agentin, gespielt von Shea Wigham in der Miniserie „Waco“.

Einige Kritiker in den USA befürchteten 2018 ähnliche Auswirkungen der Serie. Dass in der Sympathie der Filmemacher für die Mitglieder der Sekte und der Kritik am Vorgehen der Behörden andere Gruppen eine zusätzliche Rechtfertigung für ihre wie auch immer gearteten Aktivitäten sehen könnten.

Der Schütze aus Oklahoma zitierte Waco

Eine Bestätigung für gute alte Jungs und andere rechte Kräfte, ein Nicken für Umsturzversuche wie am Dreikönigstag 2021 ist von der Serie nicht zu erwarten. Und Parallelen zum Jonestown-Massaker von 1978 in Guyana, bei dem 909 Menschen bei einem teilweise erzwungenen Massenmord durch den Anführer des Peoples Temple, Jim Jones, starben, sind trotz der im Film erhobenen FBI-Vorwürfe nicht erkennbar.

Natürlich hatten die wahren Ereignisse von 1993 tragische Folgen. Beispielsweise beschrieb der Oklahoma-Bomber Timothy McVeigh, der bei seinem Angriff auf das Murrah Federal Building im Jahr 1995 168 Menschen tötete und 800 verletzte, seine Tat als einen Akt der Rache an den Bundesbehörden für die Ereignisse in Waco. Nicht der letzte.

„Wir haben Kinder! Wir sind amerikanische Staatsbürger“, versucht Koresh schließlich am Telefon seine Gruppe zu retten. „Wach auf! Aufwachen!“ Rufen Sie die Mütter im Bunker zu ihren sterbenden Babys. Versuchen Sie statt nasser Tücher, ihre viel zu großen Gasmasken aufzusetzen.

Der Horror, unter CS-Gas und Rauch zu sterben, ist für den Zuschauer unerträglich und weckt zudem schreckliche Assoziationen. Der Trubel der letzten Stunden, das Tanzen der Panzer im Staub vor der Ranch ist wirklich ein höllischer Anblick. Es ist, als ob die von Koresh prophezeite Endzeit tatsächlich gekommen wäre. Aber es ist erst die Endzeit der Davidianer, denen nach Aussage der Dowdle-Brüder jede Möglichkeit genommen wird, sich ohne Gewalt zu ergeben.

Bevor wir kamen, haben die Leute mit ihnen gesprochen. Der Sheriff trug nicht einmal eine Waffe. Gary Noesner, FBI-Unterhändler, gespielt von Michael Shannon in der Miniserie „Waco“

„Waco“ ist in erster Linie eine Serie für das Wort und gegen Gewalt, die zwar das Spektakel nicht scheut, ihr Publikum aber vor allem durch die gezeigte menschliche Interaktion und Opposition findet. Als Verhandlungsführer Noesner schließlich den FBI-Falken nachgibt und gehen muss, erinnert er uns daran, dass die Bewohner von Waco und die Branch Davidians seit 1955 ohne Waffen Seite an Seite leben. „Bevor wir kamen, haben die Leute hier mit ihnen gesprochen. Der Sheriff trug nicht einmal eine Waffe. Viel Glück!“

„Waco“, Miniserie, sechs Episoden, Regie: Drew und John Erick Dowdle, mit Taylor Kitsch, Michael Shannon, Julia Garner, Rory Culkin, Andrea Riseborough, Shea Wigham, Paul Sparks, John Leguizamo, Glenn Fleshler, Walter Graves (streambar auf Paramount+)