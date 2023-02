Ein amerikanischer Freiwilliger, der in Bakhmut getötet wurde, als er ukrainischen Zivilisten half

CNN

Ein amerikanischer freiwilliger Helfer, Pete Reed, wurde am Donnerstag in der ostukrainischen Stadt Bakhmut getötet, als er Zivilisten half, so eine Erklärung von Global Response Medicine, der von ihm gegründeten humanitären Hilfsgruppe.

Reed, ein Veteran der US-Marines, wurde auf einer Mission mit einer anderen Organisation als „getötet, während er Hilfe leistete“ aufgeführt, sagte GRM in einer Erklärung, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.

„Gestern wurde GRM-Gründer Pete Reed in Bakhmut, Ukraine, getötet. Pete war das Fundament von GRM und diente 4 Jahre lang als Vorstandsvorsitzender. Im Januar trat Pete von GRM zurück, um mit Global Outreach Doctors bei ihrer Mission in der Ukraine zusammenzuarbeiten, und wurde getötet, als er Hilfe leistete“, heißt es in einem auf Instagram geteilten Beitrag.

„Dies ist eine deutliche Erinnerung an die Gefahren, denen Rettungs- und Hilfskräfte in Konfliktgebieten ausgesetzt sind, wenn sie Bürgern helfen, die ins Kreuzfeuer geraten. Pete war erst 33 Jahre alt, lebte aber ein Leben im Dienste anderer, zuerst als ausgezeichneter US-Marine und dann in der humanitären Hilfe. GRM wird sich bemühen, sein Vermächtnis und den selbstlosen Dienst, den er praktiziert hat, zu ehren“, heißt es in der Erklärung.

Reed wurde auch als Country Director für die Ukraine auf der Website von Global Outreach Doctors aufgeführt.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte „den jüngsten Tod eines US-Bürgers in der Ukraine“, als er um einen Kommentar gebeten wurde.

„Wir sind in Kontakt mit der Familie und bieten jede mögliche konsularische Unterstützung“, sagte der Sprecher des Außenministeriums. „Aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie in dieser schwierigen Zeit haben wir nichts weiter hinzuzufügen.“

Reeds Frau, Alex Kay Potter, schrieb auf Instagram, dass ihr Mann nicht nur für seine Pflicht lebte, sondern anscheinend starb, um das Leben eines anderen Teammitglieds zu retten.

„Er evakuierte Zivilisten und kümmerte sich um die Verwundeten, als sein Krankenwagen beschossen wurde. Er starb bei dem, worin er großartig war, was ihm Leben gab und was er liebte, und anscheinend, indem er ein Teammitglied mit seinem eigenen Körper rettete“, heißt es in dem Post.

Reed begann seine humanitäre Karriere mit der Arbeit, nachdem der Supersturm Sandy seinen Heimatstaat New Jersey getroffen hatte, wie aus den Biografieseiten auf den Websites von Global Response Medicine und Global Outreach Doctors hervorgeht.

Reed leitete medizinische Teams während der Schlacht um Mosul im Irak und behandelte laut den Websites über 10.000 Traumapatienten.