Ein Action-Hero-Regisseur Anirudh Iyer eröffnet den #BoycottBollywood-Trend und sagt: „Niemand verdient es, bestraft zu werden“

Nachdem er Aanand L Rai in seinen Filmen wie Zero und Tanu Weds Manu Returns assistiert hat, wird Anirudh Iyer sein Regiedebüt mit dem mit Schauspielern gefüllten Action Hero mit Ayushmann Khurrana und Jaideep Ahlawat in den Hauptrollen geben. Der Film kommt am 2. Dezember in die Kinos.

Nach der Promotion für ihren kommenden Film setzten sich Anirudh und Ayushmann zusammen und teilten einige exklusive Einblicke in ihren Film mit ANI, während sie gleichzeitig die angebliche „Boykottkultur“ gegen Bollywood ansprachen. Zur Zugehörigkeit des Films zum #BoycottBollywood-Trend sagte Ayushmann gegenüber ANI: „Die Handlung des Films basiert auf dieser Ära und allem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Was auch immer in der jüngeren Vergangenheit passiert ist oder jetzt passiert, war es auch im Film gut dargestellt. Im Film bekommen Sie sicherlich einen Eindruck davon. Ob eine gezielte Online-Kampagne gegen einen Star oder wie verletzlich ein Superstar sein kann, Sie finden alles in diesem Film. Der Film, kurz und bündig , zeigt, wie die Gesellschaft heutzutage auf einen Star reagiert.“

Über die sogenannte Boykottkultur, die einige Veröffentlichungen mit großem Budget in Mitleidenschaft gezogen hat, darunter Aamir Khan-Star Laal Singh Chaddha und Akshaye Kumars Samrat Prithviraj, sagte Iyer gegenüber ANI: „Was passiert, ist sehr offensichtlich, aber ich würde gerne etwas geben eine ausführliche Antwort auf diese Frage. Es gibt immer zwei Betrachtungsweisen — Rückwirkung und Bestrafung. Ich denke, dass niemand es verdient, auf diese Weise bestraft zu werden. Es ist falsch. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden Standpunkten, und ich bin fest davon überzeugt dass man diesen Unterschied verstehen sollte.“

„An Action Hero“ ist Khurranas dritte Kinoveröffentlichung in diesem Jahr nach dem politischen Action-Thriller „Anek“ mit Andrea Kevichüsa, Manoj Pahwa und Kumud Mishra sowie der medizinischen Campus-Komödie „Doctor G“, in der auch Rakul Preet Singh und Shefali Shah zu sehen waren. Beide oben genannten Filme konnten an den Kinokassen keine Spuren hinterlassen.