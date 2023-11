Ein 17-jähriger Junge, der wegen der Ermordung eines Passagiers in einem Bus in Seattle gesucht wird, stellt sich

SEATTLE – Ein 17-jähriger Junge, der letzten Monat wegen der tödlichen und scheinbar zufälligen Schießerei auf einen Passagier, der sich in einem Bus in Seattle ausruhte, gesucht wurde, hat sich gestellt, teilte die Polizei am Montag mit.

Miguel Rivera Dominguez aus dem südlichen Vorort Burien wird wegen Mordes ersten Grades und illegalen Besitzes einer Schusswaffe zweiten Grades angeklagt, was die Staatsanwaltschaft als „sinnlose Hinrichtung eines völlig Fremden“ bezeichnete.

Das Büro des Sheriffs von King County teilte in einer Pressemitteilung mit, dass Rivera Dominguez sich am Montagmorgen ohne Zwischenfälle gestellt habe. In den Aufzeichnungen des King County Superior Court war kein Anwalt aufgeführt, der in seinem Namen Stellung nehmen könnte. Er wird als Erwachsener angeklagt.

Laut letzte Woche eingereichten Anklageunterlagen war Rivera Dominguez am 3. Oktober in einem Bus der King County Metro im White Center, einem gemeindefreien Viertel südlich von Seattle, unterwegs, als er an einer Schnur zog, um einen Halt zu verlangen, und dann Marcel Da’jon Wagner erschoss , 21, der offenbar schlief.

Ein Freund, der zu diesem Zeitpunkt bei Rivera Dominguez war, teilte den Ermittlern später mit, dass er keine Warnung erhalten habe, dass Rivera Dominguez den Mann erschießen würde, den sie nicht kannten, hieß es in den Anklageunterlagen.

King County Metro sagte, es habe nach der Schießerei die Sicherheit auf der H-Linie erhöht, die zwischen der Innenstadt von Seattle und dem südlichen Vorort Burien verkehrt.