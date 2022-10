Eileen Ryan, ‚Magnolia‘-Schauspielerin und Mutter von Sean Penn, starb im Alter von 94 Jahren

CNN

—



Eileen Ryan, eine erfahrene Schauspielerin und Matriarchin der Hollywood-Familie, zu der auch der Schauspieler Sean Penn gehört, starb laut Angaben am Sonntag in ihrem Haus eine Aussage von Penns Publizist. Sie war 94.

Ryan wäre am 16. Oktober 95 Jahre alt geworden. Zu ihrer Todesursache wurden keine Angaben gemacht.

Ryan trat im Laufe ihrer jahrzehntelangen Karriere in über 60 Fernsehshows und Filmen auf und genoss Genrewechsel wie „Eight Legged Freaks“ (2002) und „Feast“ (2005). Ich bin Sam.“

Zu ihren Fernsehauftritten gehören „The Twilight Zone“ im Jahr 1960 sowie „ER“, „Ally McBeal“ und „NYPD Blue“ rund 35 Jahre später.

Ryan, geborene Eileen Annucci, lernte ihren Ehemann, den verstorbenen Regisseur Leo Penn, 1957 in New York City bei den Proben zu „The Iceman Cometh“ kennen, heißt es in der Mitteilung.

Das Paar zog innerhalb einer Woche nach dem Treffen zusammen und heiratete einige Monate später, fügte die Erklärung hinzu. Ihre Ehe dauerte 41 Jahre, bis Leo Penn 1998 starb.

Neben Sean Penn waren die beiden Eltern von Sohn Michael Penn, Sänger der Hitsingle „No Myth“ aus den späten 80ern, und des verstorbenen Schauspielers Chris Penn, der in hochkarätigen Filmen wie „Reservoir Dogs“ und „True Romance“ auftrat .“

Chris Penn starb im Januar 2006 im Alter von 40 Jahren.