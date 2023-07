LONDON – Sie mögen auf der Weltbühne die besten Freunde sein – aber England und Australien sollten nicht mit dem Cricket beginnen.

Der australische Premierminister Anthony Albanese und der Brite Rishi Sunak sind in einen Wortgefecht verwickelt, als Vorwürfe laut werden, Australier hätten beim Ashes-Turnier betrogen. Das ist weit entfernt von ihrer Kumpelhaftigkeit über das Atombündnis AUKUS und die viel gepriesenen neuen Handelsbeziehungen.

Der Streit dreht sich um das Aufeinandertreffen der Ashes zwischen England und Australien am Sonntag auf dem Lords Cricket Ground.

In äußerst kontroversen Szenen, die die englischen Fans verärgerten, wurde der Engländer Jonny Bairstow entlassen, nachdem der Australier Alex Carey ihn „überlistet“ hatte, während Bairstow glaubte, der Ball sei nicht im Spiel.

Nach den Cricket-Regeln ist der Ball live, wenn eine Seite dies für richtig hält – was bedeutet, dass Bairstows Bitten an den Schiedsrichter auf taube Ohren stießen.

Der Platzverweis erwies sich als entscheidend für Australien, das als Sieger hervorging.

Englands Kapitän Ben Stokes machte nach dem Spiel klar, dass er das Spiel auf diese Weise nicht hätte gewinnen wollen.

„Der Premierminister stimmt mit Ben Stokes überein“, sagte Sunaks offizieller Sprecher am Montag, als der britische Premierminister in den Streit hineinwatete. Auf die direkte Frage, ob Sunak glaubt, dass die Aussies „gegen den Geist des Cricket verstoßen haben“, antwortete der Sprecher mit „Ja“.

Albanese ließ sich das nicht einfach so gefallen und bot am Dienstag seine eigene Meinung an.

Der australische Premierminister sagte, dass er zwar Sunaks Enttäuschung verstehe, ihm aber „sicherlich nicht die gleichen Lektionen gegeben habe, die ich in der Grundschule in St. Joseph’s Camperdown bekommen habe: ‚Bleib in deiner Ecke‘.“ Im Gespräch mit dem Sydney Morning Herald fügte er hinzu: „Hoffnung Dir geht es gut, PM.“

Albanese streute am Dienstag Salz in die Wunden und twitterte: „Die gleichen alten Australier – siegen immer!“

England und Australien werden am Donnerstag im dritten Test der Ashes erneut gegeneinander antreten – also erwarten Sie noch viel mehr davon.

Der britische Veteranenminister Johnny Mercer sagte am Dienstag gegenüber der BBC, dass England darauf abzielen sollte, seinen Rivalen eine „gute Note“ zu verleihen.

Positiv für die australisch-englischen Beziehungen ist, dass Sunaks Sprecher sagte, der britische Premierminister werde das Thema wahrscheinlich nicht direkt mit Albanese besprechen.

„Obwohl es immer eine freundschaftliche Rivalität geben wird, denke ich, dass sie sich auf wichtigere Themen konzentrieren werden“, sagten sie. Viel Glück damit.