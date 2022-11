EIB-Chef schimpft auf deutsche Naivität bei chinesischen Übernahmen – POLITICO

Der Chef der Europäischen Investitionsbank hat eine große Frage an Deutschland: Was in aller Welt denken Sie sich, wenn Sie China erlauben, Ihren Hafen zu kaufen?

Werner Hoyer, der Präsident der Bank, griff am Mittwoch gezielt Berlin an, weil es nicht aus den Fehlern der übermäßigen Abhängigkeit von Russland gelernt habe, und sagte, Europa müsse jetzt entschlossen handeln, um Kernenergie und Verkehrsinfrastruktur aus chinesischer Hand zu halten.

Seine Äußerungen kamen nur wenige Tage, nachdem Berlin den Verkauf eines 25-prozentigen Anteils an einem Terminal im Hamburger Hafen – dem strategisch wichtigsten Deutschlands – an Cosco, eine chinesische Staatsreederei, vereinbart hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz nahm bei seinem ersten Besuch in Peking auch eine Wirtschaftsdelegation mit, um Präsident Xi Jinping zu treffen, und sagte, die Deutschen „wollen sich nicht von China abkoppeln“.

Scholz wurde weithin kritisiert, weil er den Hafenverkauf nicht gestoppt hatte, während seine Regierung am Mittwoch den Verkauf eines deutschen Halbleiterunternehmens an einen chinesischen Investor blockierte.

„Wir können nicht naiv sein zu glauben, dass wir unsere kritische Infrastruktur ausreichend unter Kontrolle behalten, wenn sie in den Händen autokratischer Machthaber ist“, sagte Hoyer in einer Rede vor der Denkfabrik der Konrad-Adenauer-Stiftung. „Unsere kritische Infrastruktur – Stromnetze, Gasspeicher und Verteilungsnetze, Kommunikationsnetze, Häfen, Eisenbahnen und Straßen – sind alle von strategischer Bedeutung. Sie sollten niemals in die Hände Russlands oder Chinas fallen.“

Hoyer war auch kategorisch, dass das politische Modell des Westens in Gefahr sei.

„Viel zu lange haben wir uns in Europa und insbesondere in Deutschland der Illusion hingegeben, dass nach dem Fall der Berliner Mauer die westliche liberale Demokratie für immer triumphieren und zum Gesellschaftsmodell für die ganze Welt werden würde“, sagte er .

Chinesische Staatsunternehmen haben auch Häfen in den Niederlanden und Belgien übernommen, als Teil von Chinas Belt and Road Initiative, einem massiven Transportinfrastrukturprogramm, um chinesische Fabriken mit westlichen Märkten zu verbinden.

Die digitale Konnektivität war ein weiteres großes Problem, da Frankreich, Deutschland und andere NATO-Staaten nur zögerlich langwierige Pläne umsetzen, um einen Teil der chinesischen Komponenten – am häufigsten von Huawei Technologies – aus ihren Telekommunikationsnetzen auslaufen zu lassen.

„Leider sind grüne und digitale Innovationen in Europa auch mit Abhängigkeiten konfrontiert, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen … Wir beziehen einen großen Teil unseres Lithiums aus China, obwohl einige Vorkommen auch in Europa zu finden sind, beispielsweise im Rheingraben, “ er sagte.

Werner ist ein ehemaliger deutscher Minister, der der FDP angehört, der kleineren der beiden Juniorparteien in der Koalitionsregierung von Scholz. Die FDP ist zusammen mit den Grünen für ihre härtere Linie gegenüber China bekannt als die SPD von Scholz.

Er kritisierte auch das Vorgehen der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

„Unter deutscher Führung hat Europa während der Eurokrise zugelassen, dass der strategische Hafen von Piräus an China verkauft wird“, sagte er und bezog sich dabei auf eine Entscheidung aus dem Jahr 2010. „Seither hat Xi wiederholt erklärt, er wolle die USA als Weltmacht ablösen und nicht nur Afrika und Asien, sondern auch Europa wirtschaftlich unter seine Kontrolle bringen.“

„Unter seinem Machthaber Xi Jinping, der seine Macht auf dem jüngsten Parteitag gefestigt hat, sieht sich China gerade wegen seiner autoritären Führung als das effizientere Modell der Vermögensbildung. Seit Mitte der 2010er Jahre ist das Land dabei, weltweit Abhängigkeiten zu schaffen durch Bau, Betrieb und Kontrolle kritischer Infrastrukturen“, sagte er.