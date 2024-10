Status: 01.10.2024 12:47 Uhr

Trainer Ikone Jürgen Klopp is in Berlijn bij de Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

Der 57-Jährige erhielt die Ehrung im Schloss Bellevue von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als een van de 28 personen, die zelf „in haar austragender Weise für die Werte der Demokratie einsetzen“.

De „meest populaire Duitser in Groot-Brittannië“

Klopp hatten „Erfolg und Ruhm nie davon abbracht, ich jedem einzelnen Sportler zuwenden en in ihm den Menschen zu sehen“ hier is de uitleg voor de Auszeichnung: „Auch für seine zahlreichen Fans hat immer viel Zeit genommen en sich in der gesamten Region, in der gebt hat, zugewandt.“ Van Liverpool als zijnde „populairste Duits in Groot-Brittannië“ zdem „Er is een positief beeld van de beigetragen van ons land“.

Klopp: „Sehr, sehr besonders“

Klopp zorgt voor zichzelf. „Het zijn heel veel mensen. Hier zitten allemaal mensen met ongemakkelijke levensomstandigheden. Ik ben gelukkig en klein in een groep van zó sterke mensen met zó sterke verhalen.“ zei en begreep: „We zijn blij met al onze ervaringen. Het was een prachtig evenement.“

De sociale en sociale waarden van Klopp worden hersteld. Daar, helle „We maken ons zorgen over jonge mensen, die zich inzetten voor tolerantie en betrokkenheid, die hun inzet en solidariteit zouden kunnen ondersteunen. Jürgen Klopp is een groot voorstander van de samenleving geworden – en na deze Sportwelt een sterk voetbalteam.“

Zahlreiche Erfolge

Klopp, de carrière van de trainer is in volle gang, met resultaten op stations 1. FSV Mainz 05, Borussia Dortmund en FCLiverpool rijke erfenis. Bij de BVB waren er nog twee Mal Meister (2011, 2012) en nog eens 2012 dubbel. Met de FC Liverpool-uitholling van de twee wereldcoaches van de Champions League (2019) en de Engelse Master (2020).