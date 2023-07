Aufgrund des russischen Angriffskrieges nutzt die Ukraine für ihre Getreideexporte zunehmend den Landweg durch die EU. Als anschließend in einigen Ländern die Preise sanken, reagierte die EU mit Einfuhrbeschränkungen. Diese könnten nun verlängert werden – Präsident Selenskyj findet klare Worte.

Angesichts der neuen russischen Seeblockade gegen Getreide aus seinem Land hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die EU aufgefordert, ihre Grenzen für Agrarprodukte zu öffnen. Europas Institutionen könnten vernünftiger handeln, als die Grenzen für ein bestimmtes Produkt zu schließen, sagte Selenskyj in seiner nächtlichen Videobotschaft, die am Montagabend in Kiew ausgestrahlt wurde.

Die bis zum 15. September geltenden Beschränkungen für ukrainische Getreideexporte sollten eigentlich an diesem Tag enden. „Jede Ausweitung dieser Beschränkungen ist absolut inakzeptabel und eindeutig nicht europäisch“, sagte er. Es dürfe keine Blockierung ukrainischer Exporte geben, schrieb er zudem in einer Mitteilung auf seinem Telegram-Kanal.

Anfang Juni hat die EU-Kommission beschlossen, die Beschränkungen für Getreideimporte aus der Ukraine bis zum 15. September zu verlängern. Die fünf östlichen EU-Staaten Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Bulgarien wollen auch nach diesem Datum an dem Importverbot festhalten, wenn die EU-Kommission keine andere Lösung findet. Selenskyj sagte, er habe sich mit Regierungsvertretern und Experten darüber beraten, wie landwirtschaftliche Produkte wieder durch EU-Territorium gelangen könnten.

Die Ukraine ist auf den Landverkehr angewiesen

An einer Lösung im Sinne Europas wird gearbeitet. Landwirte in den östlichen EU-Ländern befürchten, dass der Wettbewerb zu sinkenden Preisen führt, wenn ukrainische Agrarprodukte auf den EU-Markt gelangen. Weizen, Mais, Raps und Sonnenblumenkerne aus der Ukraine dürfen dort nicht mehr frei gehandelt werden. Der Versand der Ware in andere EU-Länder ist jedoch gestattet. Die einen EU-Beitritt anstrebende Ukraine sieht eine mögliche Verlängerung der Einfuhrverbote als „nicht sehr freundlichen Schritt“ und als Diskriminierung.

Für die Ukraine, die sich seit 17 Monaten gegen die russische Aggression wehrt, ist der Landtransport nun die einzige Möglichkeit, ihre Agrarprodukte auf dem Weltmarkt zu verkaufen und so wichtige Einnahmen zu erzielen. Am vergangenen Montag kündigte Russland ein Abkommen über den Transport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer. Als Begründung nannte Moskau, dass seinen Forderungen an die EU nach einer Lockerung der Sanktionen nicht nachgekommen worden sei.